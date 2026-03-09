Publicidad

Economía

Nu: Tenemos más de 2 millones de clientes en el sur; el crédito es transformador

Armando Herrera, CEO de Nu México, dijo que de los más de 13 millones de clientes que tienen, un 14% está en la región de menos inclusión financiera.
lun 09 marzo 2026 05:55 AM
nu mexico dijo que con la licencia bancaria aumentaran personal
Armando Herrera destacó que tienen presencia en el sur del país, donde las cifras oficiales muestran un rezago en la penetración de productos financieros. (Anylú Hinojosa-Peña)

De los más de 14 millones de clientes que tiene Nu en México, un 14% está en la región sur, donde menos inclusión financiera hay.

Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 señalan que en el sur del país un 67.7% de la población tiene al menos un producto financiero. Es la cifra más baja del país y contrasta con el 80% que se registra en Ciudad de México o el 84.9% de la región noreste.

En entrevista con motivo de la 89 Convención Bancaria , Armando Herrera, CEO de Nu México dijo que tienen más de 2 millones de clientes en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Hasta diciembre del año pasado, Nu tenía 14.1 millones de clientes, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y activos por más de 126,000 millones de pesos.

“Nos da mucho gusto ver que nuestros productos están teniendo resonancia y que el crédito, que además es transformador en la vida de muchas personas, está teniendo la aceptación que está teniendo”, dijo en sus oficinas de Ciudad de México.

Nu México recibió la primera autorización de esta licencia bancaria en mayo del año pasado, desde entonces, la institución se ha preparado para obtener la segunda autorización que le permitirá operar formalmente como banco.

Actualmente opera con una licencia de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), lo que les ha permitido crecer su captación hasta 112,613 millones de pesos, de acuerdo con la CNBV.

Considera que pese a la competencia de nuevos jugadores digitales, hay una brecha de 20 millones de personas que no están bancarizadas y que planean atender.

Considera que el camino seguirá siendo el crédito tanto en tarjetas como en préstamos personales, ya que son productos que están teniendo popularidad en la institución.

Vamos a seguir comprometidos con el lado del crédito, sea en formato de la tarjeta de crédito o los préstamos personales
Armando Herrera, CEO de Nu México

Considera que uno de los pilares de crecimiento es la recomendación de los clientes que han usado una tarjeta o han tenido una cuenta con rendimientos, de hecho, entre un 50 y 70% de los clientes de Nu dicen que esta institución fue su primera experiencia con tarjeta de crédito.

Al preguntarle qué ha aprendido una empresa como Nu, del comportamiento de los mexicanos que acceden al crédito, Herrera dice que uno de los principales hallazgos es que cuando una institución financiera baja las barreras de acceso, de manera transparente, el crédito crece.

“México todavía está muy ávido de crédito en muchos espacios, en muchos segmentos”, dijo.

Considera que otro de los pilares de su éxito tiene que ver con la forma en que dan educación financiera a sus clientes: empezando con líneas pequeñas que van incrementando conforme muestran un buen comportamiento.

“La educación financiera para nosotros toma un aspecto muy diferente al de simplemente poner una infografía o de poner un video”, explicó. “No hay nada como hacer que los productos mismos sean los que paso a paso te ayuden a entenderlos mejor y eso, además, genera otro tipo de educación financiera que es la de boca a boca”.

Pese a los sucesos de violencia registrados en las semanas anteriores, Herrera ratifica la confianza que tiene la empresa en México y dice que saben que pueden surgir coyunturas sociales o económicas, pero eso no es un impedimento para mantener el crecimiento de un millón de clientes nuevos por trimestre.

“Estamos aquí de largo plazo y todas estas inversiones están pensadas en este largo plazo”, dijo. “Casi el 75% de nuestros clientes están fuera de las grandes ciudades y siempre vamos a estar cerca de ellos”.

La transformación de Sofipo 100% digital a banco comienza a palparse en las oficinas de Nu. Se están remodelando dos pisos para alcanzar la capacidad de personal que volverá a la oficina.

“Nuestro foco es obviamente que nuestro personal tenga todas las herramientas y las cosas que necesitan para poder hacer bien su trabajo”, contó Herrera. “Creemos que cuando regresen y estén todos en la oficina, vamos a generar todavía estos diálogos más íntimos en cuanto a las perspectivas sobre nuestros clientes y eso va a seguir generando mucha innovación”.

