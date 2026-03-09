Nu: Tenemos más de 2 millones de clientes en el sur; el crédito es transformador

Hasta diciembre del año pasado, Nu tenía 14.1 millones de clientes, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y activos por más de 126,000 millones de pesos.

“Nos da mucho gusto ver que nuestros productos están teniendo resonancia y que el crédito, que además es transformador en la vida de muchas personas, está teniendo la aceptación que está teniendo”, dijo en sus oficinas de Ciudad de México.

Nu México recibió la primera autorización de esta licencia bancaria en mayo del año pasado, desde entonces, la institución se ha preparado para obtener la segunda autorización que le permitirá operar formalmente como banco.

Actualmente opera con una licencia de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), lo que les ha permitido crecer su captación hasta 112,613 millones de pesos, de acuerdo con la CNBV.

Considera que pese a la competencia de nuevos jugadores digitales, hay una brecha de 20 millones de personas que no están bancarizadas y que planean atender.

Considera que el camino seguirá siendo el crédito tanto en tarjetas como en préstamos personales, ya que son productos que están teniendo popularidad en la institución.

Vamos a seguir comprometidos con el lado del crédito, sea en formato de la tarjeta de crédito o los préstamos personales Armando Herrera, CEO de Nu México

Considera que uno de los pilares de crecimiento es la recomendación de los clientes que han usado una tarjeta o han tenido una cuenta con rendimientos, de hecho, entre un 50 y 70% de los clientes de Nu dicen que esta institución fue su primera experiencia con tarjeta de crédito.

Al preguntarle qué ha aprendido una empresa como Nu, del comportamiento de los mexicanos que acceden al crédito, Herrera dice que uno de los principales hallazgos es que cuando una institución financiera baja las barreras de acceso, de manera transparente, el crédito crece.

“México todavía está muy ávido de crédito en muchos espacios, en muchos segmentos”, dijo.