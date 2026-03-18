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Economía

ABM: Inseguridad frena inversión y crecimiento económico

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, señala que el crecimiento depende de resolver rezagos en productividad y generar condiciones que impulsen la inversión en el país.
mié 18 marzo 2026 05:55 AM
emilio romano abm
Emilio Romano mencionó que el problema de raíz de la economía mexicana es la falta de productividad. (Anylú Hinojosa )

Los bajos niveles de crecimiento que ha registrado México en los últimos años responde a una falta de productividad, falta de eficiencia y valor agregado que se ha arrastrado por años, considera el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

De cara al inicio de actividades por la 89 Convención Bancaria , el representante del gremio destacó que esta falta de productividad es un problema que el país ha arrastrado por décadas.

Pero el banquero también señaló que el aumento de la inseguridad que se ha registrado en los últimos años en el país también está incidiendo en el crecimiento del país.

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El tema de la seguridad desincentiva la inversión, incrementa los costos de transacción, desestimula la actividad económica y pone en riesgo lo más importante, que es la seguridad física de las personas
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México

La Convención Bancaria , que se celebra en Cancún, Quintana Roo, reunirá a líderes del gremio, a autoridades financieras como el Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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Se espera que en esta edición se logren acuerdos entre los bancos y el gobierno para impulsar la colocación del crédito.

A la Convención también asistirá la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien el gremio se ha reunido en los últimos meses para acordar planes de financiamiento de proyectos de infraestructura, como el Plan México, pero también acuerdos como el financiamiento a pymes.

“Una de las metas más importantes que tiene el gobierno, y lo vemos de manera muy positiva, es que está definitivamente abocado a mejorar la seguridad física de los mexicanos”, destacó Romano. “Nos comentaba la presidenta que se ha reducido el número de homicidios en 40%”.

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Romano estima que el país podría crecer a niveles del 3% y 4% si se resuelven los problemas de seguridad y la fricción que existe en México para generar inversión productiva.

“Depende de nosotros los mexicanos que nos pongamos de acuerdo en trabajar conjuntamente todo lo que conlleva a crear y condiciones de estabilidad”, aseguró.

Una de las oportunidades para crecer en infraestructura, de acuerdo con Romano, está en el Mundial. Un proyecto en el que se está impulsando la construcción y mejora de carreteras, de caminos y aeropuertos.

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“La banca está acompañado cada uno de los pasos que se están haciendo en el incremento de la infraestructura”, dijo. “Consideramos que el crecimiento económico del país o el PIB puede recibir un beneficio que puede estar cercano al 1%”.

Romano considera que pese a la incertidumbre generada por Estados Unidos o la nueva reforma judicial, México está transitando hacia un esquema de certidumbre con el Plan México y el Plan Nacional de Infraestructura.

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La banca, dijo Romano, tiene como meta incrementar el crédito como proporción del PIB del 38% actual al 45% para 2030, lo cual consideran lograble. Se estima que se requieren 4.5 billones de pesos para alcanzar estos niveles de inversión, y para 2026 se planea otorgar créditos por 1.2 billones de pesos.

Además, se busca simplificar la apertura de cuentas para facilitar el acceso al crédito y a las cuentas digitales. El objetivo es que todos los mexicanos tengan acceso a una cuenta digital como un derecho fundamental.

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