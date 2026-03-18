ABM: Inseguridad frena inversión y crecimiento económico

El tema de la seguridad desincentiva la inversión, incrementa los costos de transacción, desestimula la actividad económica y pone en riesgo lo más importante, que es la seguridad física de las personas Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México

La Convención Bancaria , que se celebra en Cancún, Quintana Roo, reunirá a líderes del gremio, a autoridades financieras como el Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se espera que en esta edición se logren acuerdos entre los bancos y el gobierno para impulsar la colocación del crédito.

A la Convención también asistirá la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien el gremio se ha reunido en los últimos meses para acordar planes de financiamiento de proyectos de infraestructura, como el Plan México, pero también acuerdos como el financiamiento a pymes.

“Una de las metas más importantes que tiene el gobierno, y lo vemos de manera muy positiva, es que está definitivamente abocado a mejorar la seguridad física de los mexicanos”, destacó Romano. “Nos comentaba la presidenta que se ha reducido el número de homicidios en 40%”.

Romano estima que el país podría crecer a niveles del 3% y 4% si se resuelven los problemas de seguridad y la fricción que existe en México para generar inversión productiva.

“Depende de nosotros los mexicanos que nos pongamos de acuerdo en trabajar conjuntamente todo lo que conlleva a crear y condiciones de estabilidad”, aseguró.

Una de las oportunidades para crecer en infraestructura, de acuerdo con Romano, está en el Mundial. Un proyecto en el que se está impulsando la construcción y mejora de carreteras, de caminos y aeropuertos.