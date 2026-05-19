Pichai afirmó que AI Overviews ya supera los 2,500 millones de usuarios mensuales, que AI Mode rebasó los 1,000 millones de usuarios mensuales en su primer año y que la app de Gemini llegó a 900 millones de usuarios mensuales, más del doble frente a los 400 millones reportados un año antes.

“La gente quiere ver valor real en los productos que usa todos los días”, dijo Pichai, esto significa que quiere llevar la IA a la vida laboral, escolar y personal.

La pieza central de esa estrategia es Gemini Spark, descrito por Google como un agente personal de IA que opera 24/7 en la nube y que puede trabajar en segundo plano aun cuando el usuario cierre su computadora o deje de usar el teléfono. La diferencia frente a un chatbot tradicional es que Spark no está diseñado únicamente para responder preguntas, sino para tomar instrucciones y avanzar tareas de forma autónoma, bajo dirección del usuario.

Josh Woodward, líder de Google Labs, Gemini app y AI Studio, lo explicó como un cambio importante para el producto. “Los agentes no solo responden preguntas, en realidad trabajan en tu nombre”, dijo al presentar las nuevas funciones que llegarán a Gemini.

Spark se integrará con Gmail, Docs y otros productos de Workspace, como hojas de cálculo y presentaciones. Según Google, podrá preparar un reporte de estatus para un jefe con información tomada de correos, documentos, hojas y diapositivas, así como crear guías de estudio que se actualicen cuando lleguen nuevas tareas o materiales, e incluso ayudar a padres a organizar horarios escolares y actividades familiares.