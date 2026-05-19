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Google presenta Gemini Spark, el empleado digital que trabajará por ti 24/7

La empresa busca que Gemini deje de ser un chatbot y por ello confía en Gemini Spark, un agente personal que opera sin descanso en la nube y puede trabajar en segundo plano.
mar 19 mayo 2026 12:30 PM
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La pieza central de Google es Gemini Spark, descrito por la empresa como un agente personal de IA que opera 24/7 en la nube y que puede trabajar en segundo plano aun cuando el usuario cierre su computadora o deje de usar el teléfono. (Foto: Eréndira Reyes)

Mountain View, California. Durante los últimos dos años, la carrera de la inteligencia artificial generativa estuvo dominada por saber qué modelo respondía mejor. Google quiere mover esa discusión a otro terreno. La compañía planteó una ambición más amplia para Gemini, pues ya no quiere que sea sólo una interfaz de conversación y sea capaz de buscar, organizar información, preparar documentos y, eventualmente, comprar en nombre del usuario.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, dijo durante la presentación que hace dos años la compañía procesaba alrededor de 9.7 billones de tokens al mes en sus servicios y que esa cifra ahora supera los 3.2 cuatrillones de tokens mensuales.

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Pichai afirmó que AI Overviews ya supera los 2,500 millones de usuarios mensuales, que AI Mode rebasó los 1,000 millones de usuarios mensuales en su primer año y que la app de Gemini llegó a 900 millones de usuarios mensuales, más del doble frente a los 400 millones reportados un año antes.

“La gente quiere ver valor real en los productos que usa todos los días”, dijo Pichai, esto significa que quiere llevar la IA a la vida laboral, escolar y personal.

La pieza central de esa estrategia es Gemini Spark, descrito por Google como un agente personal de IA que opera 24/7 en la nube y que puede trabajar en segundo plano aun cuando el usuario cierre su computadora o deje de usar el teléfono. La diferencia frente a un chatbot tradicional es que Spark no está diseñado únicamente para responder preguntas, sino para tomar instrucciones y avanzar tareas de forma autónoma, bajo dirección del usuario.

Josh Woodward, líder de Google Labs, Gemini app y AI Studio, lo explicó como un cambio importante para el producto. “Los agentes no solo responden preguntas, en realidad trabajan en tu nombre”, dijo al presentar las nuevas funciones que llegarán a Gemini.

Spark se integrará con Gmail, Docs y otros productos de Workspace, como hojas de cálculo y presentaciones. Según Google, podrá preparar un reporte de estatus para un jefe con información tomada de correos, documentos, hojas y diapositivas, así como crear guías de estudio que se actualicen cuando lleguen nuevas tareas o materiales, e incluso ayudar a padres a organizar horarios escolares y actividades familiares.

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Pichai afirmó que AI Overviews ya supera los 2,500 millones de usuarios mensuales, que AI Mode rebasó los 1,000 millones de usuarios mensuales en su primer año y que la app de Gemini llegó a 900 millones de usuarios mensuales, más del doble frente a los 400 millones reportados un año antes.

“La gente quiere ver valor real en los productos que usa todos los días”, dijo Pichai, esto significa que quiere llevar la IA a la vida laboral, escolar y personal.

La pieza central de esa estrategia es Gemini Spark, descrito por Google como un agente personal de IA que opera 24/7 en la nube y que puede trabajar en segundo plano aun cuando el usuario cierre su computadora o deje de usar el teléfono. La diferencia frente a un chatbot tradicional es que Spark no está diseñado únicamente para responder preguntas, sino para tomar instrucciones y avanzar tareas de forma autónoma, bajo dirección del usuario.

Josh Woodward, líder de Google Labs, Gemini app y AI Studio, lo explicó como un cambio importante para el producto. “Los agentes no solo responden preguntas, en realidad trabajan en tu nombre”, dijo al presentar las nuevas funciones que llegarán a Gemini.

Spark se integrará con Gmail, Docs y otros productos de Workspace, como hojas de cálculo y presentaciones. Según Google, podrá preparar un reporte de estatus para un jefe con información tomada de correos, documentos, hojas y diapositivas, así como crear guías de estudio que se actualicen cuando lleguen nuevas tareas o materiales, e incluso ayudar a padres a organizar horarios escolares y actividades familiares.

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Hasta ahora, muchas herramientas de IA han funcionado como asistentes reactivos, pues el usuario pide un texto, una tabla o una imagen, pero ahora, Google quiere avanzar hacia asistentes proactivos que detectan información relevante y ejecutan procesos.

Además de este par de productos, la tecnológica también quiere llevar los agentes a Search y Shopping. En búsqueda, la compañía habló de “agentes de información” que podrán monitorear temas en segundo plano y avisar cuando se cumplan ciertas condiciones. En compras, presentó una visión en la que los agentes ayudan a encontrar productos y que incluso son capaces de completar pagos con autorización del usuario.

Spark se desplegará de forma gradual, primero con testers de confianza y después como beta para suscriptores de Google AI Ultra en Estados Unidos.

Cabe decir que Microsoft ha empujado Copilot dentro de Office, Windows y Teams, mientras que OpenAI compite con ChatGPT en una plataforma de trabajo y navegación y Anthropic ha avanzado en modelos orientados a tareas empresariales. Google, sin embargo, tiene una ventaja particular, pues controla algunas de las superficies más usadas de internet, desde Search y Chrome hasta Gmail, YouTube y Android.

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Google Inteligencia artificial

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