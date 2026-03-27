Exportaciones de México crecen 15.8% en febrero, superan 56,800 mdd

Este avance se explicó por el sector no petrolero, pues las exportaciones crecieron 17.5%, mientras que las petroleras cayeron 24.2% en febrero.

En lo que respecta a las exportaciones manufactureras de México, estas superaron los 51,700 millones de dólares y aumentaron 17.1% anual, de acuerdo con datos del Inegi.

Dentro de este segmento, destacaron los envíos de maquinaria y equipo, productos metalúrgicos y electrónicos. En contraste, el sector automotriz registró una caída de 3.4%, afectado por menores ventas hacia Estados Unidos.

Entre enero y febrero de 2026, las exportaciones de México alcanzaron 104,859 millones de dólares, con un crecimiento de 12.2%.

Importaciones crecen a mayor ritmo en México

El dinamismo no solo se reflejó en las exportaciones, también las importaciones de México sumaron 57,314 millones de dólares en febrero, con un crecimiento anual de 20.8%.

El incremento se concentró en los insumos productivos. Las importaciones de bienes intermedios alcanzaron más de 46,200 millones de dólares y crecieron 27.2%. Este comportamiento sugiere una mayor actividad industrial, impulsada por la demanda de insumos para exportación.

Por tipo de bienes, las compras de consumo crecieron 5.2%, mientras que las de capital retrocedieron 8.1%, lo que apunta a una menor inversión en maquinaria en el corto plazo.

En el primer bimestre del año, el crecimiento también se mantuvo. Entre enero y febrero de 2026, las importaciones de México alcanzaron 111,803 millones de dólares, con un aumento de 15.2%.

Déficit comercial persiste

El mayor ritmo de las importaciones impactó el balance comercial. En febrero de 2026, México registró un déficit comercial de 463 millones de dólares.

Aun así, el saldo mostró una mejora frente al mes previo. El déficit comercial se redujo respecto a enero, cuando superó los 6,400 millones de dólares.

La reducción respondió a un cambio en la balanza no petrolera, que pasó de déficit a superávit, así como a una disminución en el déficit petrolero.

En el acumulado del año, la presión se mantiene, pues en el primer bimestre de 2026, la balanza comercial de México registró un déficit de 6,944 millones de dólares.