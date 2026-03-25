México y Estados Unidos quieren sustituir a Asia con ayuda del T-MEC, pero enfrentan un gran reto comercial

México y Estados Unidos colocaron ese objetivo sobre la mesa desde su primera conversación formal rumbo a la revisión del tratado. La intención apunta a fortalecer la producción en América del Norte y reducir la dependencia de insumos asiáticos. Sin embargo, los datos revelan la magnitud del reto.

México registra un déficit comercial con Asia de 265,577 millones de dólares, mientras que Estados Unidos acumula uno de 817,330 millones, según cifras de Banxico y de la Oficina del Censo estadounidense. Ese desequilibrio refleja décadas de integración productiva con la región asiática, difícil de revertir en el corto plazo.

Sergio Barajas, experto en comercio exterior de Basham, Ringe y Correa, advierte que el análisis requiere detalle sector por sector. El caso automotriz es un ejemplo. Desarrollar un proveedor toma entre tres y cinco años, desde su identificación hasta su integración plena en la cadena productiva. Ese plazo choca con la presión por relocalizar producción en cuestión de meses.

A eso se suma otra limitante: América del Norte no cuenta con todos los insumos ni con la tecnología suficiente para sustituir a Asia de forma inmediata. Las reglas de origen, pieza clave del T-MEC, pueden impulsar la integración regional o convertirse en un obstáculo si imponen condiciones difíciles para las empresas.

Sergio Ley, exembajador de México en China, señala que la sustitución total no solo luce complicada, también poco viable. La evidencia apunta en otra dirección. Mientras los socios T-MEC buscan reducir su dependencia de China, las importaciones desde otros países asiáticos crecen.