Las exportaciones mexicanas no se distribuyen de manera homogénea en el territorio. Cinco estados concentran una porción decisiva del comercio exterior del país y explican buena parte del dinamismo exportador. En el tercer trimestre de 2025, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Jalisco aportaron en conjunto 58.6% del valor total de las exportaciones estatales, de acuerdo con cifras del Inegi.
Cinco estados concentran las exportaciones de México con 6 de cada 10 dólares: qué es lo que envían
El liderazgo corresponde a Chihuahua, que por sí solo concentró 18.9% de las exportaciones nacionales, con un valor de 28,907.9 millones de dólares entre julio y septiembre. Su peso responde al dominio del sector manufacturero, que representó 98.8% de sus ventas externas, impulsado por la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, así como por el equipo de transporte.
En segundo lugar se ubicó Coahuila, con exportaciones por 17,719.4 millones de dólares y una participación de 11.6 %. Al igual que Chihuahua, su perfil exportador se apoya en la industria manufacturera, que aportó 98.2 % del total estatal, con una presencia relevante del sector automotriz. Solo la fabricación de equipo de transporte generó 11,665.9 millones de dólares, equivalente a 21.8 % del total nacional de ese subsector.
Nuevo León ocupó la tercera posición, con 14,735.4 millones de dólares y una participación de 9.7%. Su estructura exportadora muestra una alta concentración manufacturera, cercana a 99.7%, con aportaciones significativas en maquinaria, equipo eléctrico y componentes electrónicos. Aunque el valor total mostró una ligera contracción anual, el estado mantuvo su peso como uno de los principales polos industriales del país.
Baja California se colocó en el cuarto lugar, con exportaciones por 14,145.8 millones de dólares y una participación de 9.3%. El estado destacó por su especialización en manufacturas de alto contenido tecnológico, en particular equipo electrónico y dispositivos vinculados a cadenas productivas transfronterizas, que representaron más de 98 % de sus ventas externas.
Jalisco completó el grupo de los cinco mayores exportadores, con 13,839.7 millones de dólares y una participación de 9.1%. El estado registró uno de los mayores crecimientos anuales del país, con un aumento de 89.1 % en el valor de sus exportaciones. La manufactura explicó 97.9% del total, con un fuerte impulso del subsector electrónico, que concentró más de una cuarta parte de las exportaciones nacionales de ese segmento.
En conjunto, estos cinco estados reflejan un patrón claro. La concentración exportadora se explica por la presencia de industrias manufactureras integradas a cadenas globales, infraestructura logística consolidada y una fuerte vinculación con los mercados internacionales. No se trata solo de volumen, sino de especialización productiva, que define el mapa del comercio exterior mexicano.