Powell encabeza su última reunión como jefe de la Fed en medio de la inquietud por la inflación

"Como no hay la menor posibilidad de que la Fed cambie sus tipos, nuestra atención estará sobre todo en cualquier elemento que concierna a los futuros movimientos de política monetaria del banco central", previno Nancy Vanden Houten, economista para Oxford Economics.

Una opinión que comparten otros analistas que no creen que haya un cambio en las tasas en esta reunión, de acuerdo a la herramienta de monitoreo del grupo CME, FedWatch.

En general, la mayoría de ellos ni siquiera considera que haya un cambio antes de fin de año, en el mejor de los casos.

"Existe una posibilidad nada despreciable de que el comunicado (...) reconozca que podría ser necesario un aumento de las tasas si la inflación se mantiene (de forma duradera) por encima del objetivo", estimó el economista jefe de EY, Gregory Daco, en una nota.

La causa no es motivo de sorpresa. La guerra en Oriente Medio, que ya sacudió el comercio mundial, implica sobre todo una disparada de precios del crudo, que pasó de valer unos 65 dólares antes de la crisis a casi 95 el viernes con un máximo al inicio de abril de más de 110 dólares.

En respuesta a los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, Teherán cerró el Estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% de los hidrocarburos mundiales.

El impacto en los precios ya se percibe en las estaciones de gasolina, donde el combustible subió más de un 15% en marzo, con lo que la inflación podría volver a situarse por encima del 3% anual, lejos del objetivo a largo plazo del 2% fijado por la Fed.

Esta situación podría llevar al Comité de la Fed a esperar, en busca de determinar la magnitud de la tendencia alcista y los pasos a seguir.