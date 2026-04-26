Powell encabeza su última reunión como jefe de la Fed en medio de la inquietud por la inflación

¿Última reunión de Powell?
La guerra "reforzó la incertidumbre", agregó Vanden Houten.
Es probable que los miembros del Comité "anticipen un aumento de los riesgos relacionados con la inflación y una disminución de los riesgos para el mercado laboral. Consideramos que el equilibrio de riesgos ha cambiado desde marzo, cuando el mercado laboral parecía convertirse en la prioridad", explicó.
Los analistas van pues a prestar mayor atención a la rueda de prensa de Jerome Powell, del miércoles a las 14:30 locales (18:30 GMT), para tomar la temperatura.
Además, esta reunión debería ser la última de Powell al frente de la Fed, cuyo mandato finaliza a mediados de mayo, antes de la próxima reunión del Comité, prevista para el 16 y 17 de junio.
El presidente Donald Trump ya designó a su sucesor, Kevin Warsh, a quien el Congreso estadounidense entrevistó en una audiencia el martes.
Pero para tomar el cargo depende de un voto en el Senado, donde hay una mayoría presidencial tenue y basta con que un solo miembro republicano de la comisión de asuntos bancarios se oponga para bloquear la nominación de Warsh.
Hasta ahora, el senador republicano Thom Tillis había asegurado que se rehusaría a darle su voto a Warsh mientras el actual presidente de la Fed siguiera bajo una investigación que considera injustificada.
Jerome Powell estaba acusado desde enero de una mala gestión al frente de la Fed, mientras los costos de los trabajos de renovación de la sede del banco central se habían disparado.
La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, nominada por Trump, anunció el viernes en X que puso fin a las investigaciones contra Powell , y quitó de paso la traba para una rápida confirmación de Kevin Warsh por parte del Senado.
En una conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró que "el senador Tillis debería hacer lo correcto y confirmar a Kevin Warsh lo antes posible".
"Es un excelente candidato para dirigir la Fed y no deberíamos tomar como rehén la economía del país por desacuerdos con el Departamento de Justicia", insistió.