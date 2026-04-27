Guillermo Babatz es nuevo presidente del Consejo de Administración de Scotiabank

En un comunicado, el grupo financiero anunció que la designación del nuevo ejectutivo fue acordado por la asamblea de accionistas el 24 de abril pasado.

El liderazgo de Babatz Torres contribuirá a reforzar la estrategia de crecimiento del banco, así como a consolidar su gobierno corporativo y su visión de largo plazo en el país, añadió.

Adicionalmente, continuará desempeñándose como miembro del Consejo de Administración de The Bank of Nova Scotia, entidad financiera del exterior controladora de Scotiabank.

¿Quién es Guillermo Enrique Babatz Torres?

Babatz Torres es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Harvard.

Fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y director general de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Fungió como director de Crédito Interno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la responsabilidad de los programas de emisión y administración de la deuda pública interna del Gobierno Federal y del desarrollo del mercado doméstico de deuda.