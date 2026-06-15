¿Dónde está Cabo Verde y cuánto vale su selección de futbol que debuta contra España en el Mundial 2026?

Los Tiburones Azules volvieron a esta ronda del torneo continental en 2023, antes de conseguir su primer billete para el Mundial, gracias a una fase de clasificación perfectamente gestionada, en la que terminaron por delante de una nación con gran historia futbolística como Camerún.

Cabo Verde no es el participante más pequeño del Mundial, honor que corresponde en superficie y población a Curazao, pero el archipiélago lusófono sigue siendo un país modesto (525.000 habitantes, 4.033 km²), con una trayectoria de corto recorrido por ahora en las competiciones internacionales de futbol.

¿Dónde está Cabo Verde?

Es un país que se conforma por un grupo de 10 islas de origen volcánico y que están situadas aproximadamente a 620 kilómetros (km) de la costa occidental de África; su capital es Praia, que se encuentra en Santiago, la isla más grande con 991 km2. Su nombre deriva del cabo más occidental de África, Cabo Verde (en francés: Cap Vert), que se encuentra cerca de Senegal y es el punto más próximo del continente.

Su población al 2023 era de 522,331 habitantes. a lengua oficial de Cabo Verde es el portugués, pero los caboverdianos hablan normalmente en criollo (“kriolu”), que es la lengua materna, utilizada cotidianamente en las relaciones interpersonales.

El Instituto de Turismo de Cabo Verde y portal oficial de viajes del archipiélago, promueve al país a nivel internacional. (Foto: travelmag.com)

Ubicación de las islas que conforman Cabo Verde. (Foto: Google Maps)

¿Cuál es la economía de Cabo Verde?

De acuerdo con la Oficina de Información Diplomática de Cabo Verde, su economía está orientada principalmente al sector servicios, que representa aproximadamente 67% de su PIB, impulsada principalmente por el turismo (más de 1 millón de visitantes anuales), el sector inmobiliario y el transporte.

Tras un fuerte crecimiento pospandemia del 7.2%, la economía del archipiélago mantiene un ritmo de expansión sostenido y se prevé un crecimiento moderado del 4.7%, de acuerdo con datos de marzo de 2025.

Su moneda es el escudo caboverdiano, que mantiene una paridad fija y oficial con el euro (1euro = 110,265 escudos).

Los datos al 2023, revelan que tenía un porcentaje de desempleo de 12.1%.

Se le cataloga como un país de renta media con un PIB estimado de 2,343 millones de dólares y un PIB per cápita estimado de 4,486 euros 2024, según datos del Banco Mundial.

Playas que integran el archipiélago de Cabo Verde. (Foto: Gobierno de Cabo Verde)

¿Cuál es el valor del equipo de futbol de Cabo Verde?

Su jugador más valioso es el defensa Logan Costa, con un valor de 15 millones de euros.

El valor total de la selección de 26 jugadores, y que ocupa el lugar número 67 dentro del Ranking Mundial de la FIFA, es de 54.5 millones de euros (aproximadamente 58 millones de dólares).