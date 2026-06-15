¿Dónde está Cabo Verde y cuánto vale su selección de futbol que debuta contra España en el Mundial 2026?

Cabo Verde, que debuta este lunes contra la temible España en Atlanta, es una de las selecciones que debutan en este Mundial 2026 cuyas sedes son México, Estados Unidos y Canadá, y que se amplió a 48 participantes; estos son los datos que ayudan a colocarlo dentro de la historia como debutante en la competición.
La Federación Caboverdiana de Futbol se creó en 1982, siete años después de haber obtenido la independencia de Portugal, y la selección no logró disputar la Copa de África de Naciones hasta 2013, alcanzando los cuartos.
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Los Tiburones Azules volvieron a esta ronda del torneo continental en 2023, antes de conseguir su primer billete para el Mundial, gracias a una fase de clasificación perfectamente gestionada, en la que terminaron por delante de una nación con gran historia futbolística como Camerún.
Cabo Verde no es el participante más pequeño del Mundial, honor que corresponde en superficie y población a Curazao, pero el archipiélago lusófono sigue siendo un país modesto (525.000 habitantes, 4.033 km²), con una trayectoria de corto recorrido por ahora en las competiciones internacionales de futbol.
Es un país que se conforma por un grupo de 10 islas de origen volcánico y que están situadas aproximadamente a 620 kilómetros (km) de la costa occidental de África; su capital es Praia, que se encuentra en Santiago, la isla más grande con 991 km2. Su nombre deriva del cabo más occidental de África, Cabo Verde (en francés: Cap Vert), que se encuentra cerca de Senegal y es el punto más próximo del continente.
Su población al 2023 era de 522,331 habitantes. a lengua oficial de Cabo Verde es el portugués, pero los caboverdianos hablan normalmente en criollo (“kriolu”), que es la lengua materna, utilizada cotidianamente en las relaciones interpersonales.
¿Cuál es la economía de Cabo Verde?
De acuerdo con la Oficina de Información Diplomática de Cabo Verde, su economía está orientada principalmente al sector servicios, que representa aproximadamente 67% de su PIB, impulsada principalmente por el turismo (más de 1 millón de visitantes anuales), el sector inmobiliario y el transporte.
Tras un fuerte crecimiento pospandemia del 7.2%, la economía del archipiélago mantiene un ritmo de expansión sostenido y se prevé un crecimiento moderado del 4.7%, de acuerdo con datos de marzo de 2025.
Su moneda es el escudo caboverdiano, que mantiene una paridad fija y oficial con el euro (1euro = 110,265 escudos).
Los datos al 2023, revelan que tenía un porcentaje de desempleo de 12.1%.
Se le cataloga como un país de renta media con un PIB estimado de 2,343 millones de dólares y un PIB per cápita estimado de 4,486 euros 2024, según datos del Banco Mundial.
¿Cuál es el valor del equipo de futbol de Cabo Verde?
Su jugador más valioso es el defensa Logan Costa, con un valor de 15 millones de euros.
El valor total de la selección de 26 jugadores, y que ocupa el lugar número 67 dentro del Ranking Mundial de la FIFA, es de 54.5 millones de euros (aproximadamente 58 millones de dólares).
Enfrentar a España en debut del Mundial "es un sueño": DT de Cabo Verde
Enfrentar a España en el Mundial es "un sueño hecho realidad", afirmó el director técnico de Cabo Verde, Bubista, en la conferencia de prensa previa del histórico debut de la nación insular africana.
Los Tiburones Azules harán su primera presentación ante el planeta del futbol el lunes contra lo que el entrenador español Luis de la Fuente calificó como "el mejor centro del campo del mundo" con figuras como Lamine Yamal.
Cabo Verde está decidido a "no limitarse simplemente a participar", dijo Pedro Leitão Brito, Bubista, en conferencia de prensa antes de medirse con el vigente campeón de Europa en Atlanta por el Grupo H.
"Hemos estado hablando de lo mucho que queremos disfrutar del partido y del Mundial. Es una oportunidad increíble para mostrar nuestro país al mundo", declaró el seleccionador.
Cabo Verde fue una de las 13 federaciones que arremetieron el domingo contra el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, por comentarios en los que afirmó que el Mundial ampliado de 32 a 48 equipos daría lugar a partidos "sin interés".
"Estamos contentos de estar aquí, creo que es una oportunidad para que los equipos de países más pequeños tengan la posibilidad de participar, jugar y competir", declaró Bubista a la AFP.
Alineación de Cabo Verde en su debut en el Mundial de Futbol
🏆 Mundial 2026 📝 1.ª Jornada Grupo H 🗓️ 15 de Junho 🏟️ Estádio do Atlanta 🕛 12h00 (15h00 CV) ⚽ Espanha 🇪🇸🆚🇨🇻 Cabo Verde