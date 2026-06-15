Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

¿Dónde está Cabo Verde y cuánto vale su selección de futbol que debuta contra España en el Mundial 2026?

La selección de ese país se clasificó por primera vez al Mundial de Futbol, y en esta edición de 2026, debuta contra la selección de España, en la que promete ser el duelo más atractivo de la jornada.
lun 15 junio 2026 11:14 AM
Añadir Expansión en Google
¿Dónde está Cabo Verde y cuánto vale su selección de futbol que debuta contra España en el Mundial 2026?
La foto oficial de la selección de futbol de Cabo Verde y que debuta en el Mundial 2026 enfrentado a España. (Foto: @fcfcomunica )

Cabo Verde, que debuta este lunes contra la temible España en Atlanta, es una de las selecciones que debutan en este Mundial 2026 cuyas sedes son México, Estados Unidos y Canadá, y que se amplió a 48 participantes; estos son los datos que ayudan a colocarlo dentro de la historia como debutante en la competición.

La Federación Caboverdiana de Futbol se creó en 1982, siete años después de haber obtenido la independencia de Portugal, y la selección no logró disputar la Copa de África de Naciones hasta 2013, alcanzando los cuartos.

Publicidad

Los Tiburones Azules volvieron a esta ronda del torneo continental en 2023, antes de conseguir su primer billete para el Mundial, gracias a una fase de clasificación perfectamente gestionada, en la que terminaron por delante de una nación con gran historia futbolística como Camerún.

Cabo Verde no es el participante más pequeño del Mundial, honor que corresponde en superficie y población a Curazao, pero el archipiélago lusófono sigue siendo un país modesto (525.000 habitantes, 4.033 km²), con una trayectoria de corto recorrido por ahora en las competiciones internacionales de futbol.

lamine-yamal-edad-cuanto-gana-negocios
Tendencias

Lamine Yamal vale más que toda la selección de Cabo Verde: quién es, cuánto gana y cuáles son sus negocios

¿Dónde está Cabo Verde?

Es un país que se conforma por un grupo de 10 islas de origen volcánico y que están situadas aproximadamente a 620 kilómetros (km) de la costa occidental de África; su capital es Praia, que se encuentra en Santiago, la isla más grande con 991 km2. Su nombre deriva del cabo más occidental de África, Cabo Verde (en francés: Cap Vert), que se encuentra cerca de Senegal y es el punto más próximo del continente.

Su población al 2023 era de 522,331 habitantes. a lengua oficial de Cabo Verde es el portugués, pero los caboverdianos hablan normalmente en criollo (“kriolu”), que es la lengua materna, utilizada cotidianamente en las relaciones interpersonales.

playas-cabo-verde.png
El Instituto de Turismo de Cabo Verde y portal oficial de viajes del archipiélago, promueve al país a nivel internacional. (Foto: travelmag.com)
cabo-verde.png
Ubicación de las islas que conforman Cabo Verde. (Foto: Google Maps)

¿Cuál es la economía de Cabo Verde?

De acuerdo con la Oficina de Información Diplomática de Cabo Verde, su economía está orientada principalmente al sector servicios, que representa aproximadamente 67% de su PIB, impulsada principalmente por el turismo (más de 1 millón de visitantes anuales), el sector inmobiliario y el transporte.

Tras un fuerte crecimiento pospandemia del 7.2%, la economía del archipiélago mantiene un ritmo de expansión sostenido y se prevé un crecimiento moderado del 4.7%, de acuerdo con datos de marzo de 2025.

Su moneda es el escudo caboverdiano, que mantiene una paridad fija y oficial con el euro (1euro = 110,265 escudos).

Los datos al 2023, revelan que tenía un porcentaje de desempleo de 12.1%.

Se le cataloga como un país de renta media con un PIB estimado de 2,343 millones de dólares y un PIB per cápita estimado de 4,486 euros 2024, según datos del Banco Mundial.

playas-cabo-verde.jpg
Playas que integran el archipiélago de Cabo Verde. (Foto: Gobierno de Cabo Verde)

¿Cuál es el valor del equipo de futbol de Cabo Verde?

Su jugador más valioso es el defensa Logan Costa, con un valor de 15 millones de euros.

El valor total de la selección de 26 jugadores, y que ocupa el lugar número 67 dentro del Ranking Mundial de la FIFA, es de 54.5 millones de euros (aproximadamente 58 millones de dólares).

Leer más:

lamine-yamal-edad-cuanto-gana-negocios
Tendencias

Lamine Yamal vale más que toda la selección de Cabo Verde: quién es, cuánto gana y cuáles son sus negocios

Publicidad

Enfrentar a España en debut del Mundial "es un sueño": DT de Cabo Verde

Enfrentar a España en el Mundial es "un sueño hecho realidad", afirmó el director técnico de Cabo Verde, Bubista, en la conferencia de prensa previa del histórico debut de la nación insular africana.

Los Tiburones Azules harán su primera presentación ante el planeta del futbol el lunes contra lo que el entrenador español Luis de la Fuente calificó como "el mejor centro del campo del mundo" con figuras como Lamine Yamal.

Cabo Verde está decidido a "no limitarse simplemente a participar", dijo Pedro Leitão Brito, Bubista, en conferencia de prensa antes de medirse con el vigente campeón de Europa en Atlanta por el Grupo H.

"Hemos estado hablando de lo mucho que queremos disfrutar del partido y del Mundial. Es una oportunidad increíble para mostrar nuestro país al mundo", declaró el seleccionador.

Leer más:

¿Quiénes juegan hoy en el Mundial 2026 además de España? Los partidos de este 15 de junio y dónde verlos en vivo
Tendencias

Partidos del Mundial hoy 15 de junio: España vs. Cabo Verde, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Cabo Verde fue una de las 13 federaciones que arremetieron el domingo contra el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, por comentarios en los que afirmó que el Mundial ampliado de 32 a 48 equipos daría lugar a partidos "sin interés".

"Estamos contentos de estar aquí, creo que es una oportunidad para que los equipos de países más pequeños tengan la posibilidad de participar, jugar y competir", declaró Bubista a la AFP.

Alineación de Cabo Verde en su debut en el Mundial de Futbol

Publicidad

Próximos duelos

Uruguay, con sed de revancha tras su eliminación en la fase de grupos en Catar, es igualmente un rival sólido, habituado a las grandes competiciones.

También Arabia Saudita, que realizó buenos torneos en 2018 y 2022 -victoria 2-1 ante Argentina- aunque fracasó en su intento de llegar a los cruces, será un hueso duro de roer para Cabo Verde.

A los Tiburones Azules les queda como asignatura pendiente lograr buenos resultados lejos de casa, en Praia, donde ya han logrado derrotar a selecciones como Egipto o Camerún.

Con información de AFP

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Cabo Verde

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad