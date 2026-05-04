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Economía

Alza del PVC presiona costos de construcción en México y acelera cambio de materiales

Aranceles, insumos caros y menor oferta disparan el precio del PVC; el sector construcción reconfigura contratos y busca opciones más estables.
lun 04 mayo 2026 07:15 PM
Expansión
El PVC registra alzas de hasta 70% según el Índice de Precios al Productor. (koosen/Getty Images/iStockphoto)

El encarecimiento del PVC está redefiniendo el panorama de la construcción en México. Empresas del sector reportan una presión directa en sus costos y revisan presupuestos ante incrementos que, en algunos casos, superan el 70%, de acuerdo con el Índice de Precios al Productor de la Secretaría de Economía.

El aumento no obedece a un solo factor. Entre las principales causas destacan los aranceles y cuotas compensatorias a importaciones desde Estados Unidos, así como el encarecimiento de insumos clave como el etileno y el cloro. A ello se suma la limitada disponibilidad de resina plástica, lo que ha tensado el mercado y elevado el precio final de los productos derivados.

En este contexto, las conexiones de PVC figuran entre los insumos con mayor volatilidad, con alzas de hasta 78%. Otros materiales como las conexiones de CPVC registran incrementos de entre 7% y 10%. Este comportamiento ya impacta la planeación financiera de las obras y reduce los márgenes operativos de las empresas.

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Presiones adicionales

A la presión estructural se añade un arancel de 35% sobre las importaciones de resina de PVC, material utilizado en tuberías, ventanas y diversos componentes de la industria de la construcción. El escenario se complica con el incremento en costos de transporte, energía industrial y el comportamiento del precio internacional del petróleo, influido por tensiones globales.

De acuerdo con especialistas del sector, los ajustes ya se reflejan en las cotizaciones. Un ejemplo es el de los tubos de PVC de 4 pulgadas, cuyo precio pasó de 220 a 342 pesos en menos de un mes. Este tipo de variaciones está obligando a renegociar contratos y replantear presupuestos en proyectos en curso.

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Una alternativa resistente

Ante este entorno de volatilidad, el mercado comienza a migrar hacia alternativas. El sistema de tuberías de Polipropileno Random (PPR), conocido comercialmente como Tuboplus y fabricado por Rotoplas, ha ganado presencia como opción en proyectos hidráulicos, gracias a su estructura ligera y su resistencia a la corrosión.

Este material ofrece una vida útil de hasta 50 años y utiliza uniones por termofusión, lo que reduce necesidades de mantenimiento y aporta mayor estabilidad en instalaciones. Además, su comportamiento ante bajas temperaturas disminuye el riesgo de fracturas, un problema recurrente en otros materiales cuando el agua se congela.

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En regiones con climas extremos, el sistema mantiene su integridad estructural tanto en frío intenso como en altas temperaturas. Estas características han impulsado su adopción en obras que buscan mayor durabilidad y control de costos.

Para el sector, el encarecimiento del PVC no solo representa una presión inmediata, sino un punto de inflexión que acelera la transición hacia materiales alternativos. En ese proceso, la eficiencia y la estabilidad de precios comienzan a pesar tanto como el costo inicial en la toma de decisiones.

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