Alza del PVC presiona costos de construcción en México y acelera cambio de materiales

El encarecimiento del PVC está redefiniendo el panorama de la construcción en México. Empresas del sector reportan una presión directa en sus costos y revisan presupuestos ante incrementos que, en algunos casos, superan el 70%, de acuerdo con el Índice de Precios al Productor de la Secretaría de Economía.

El aumento no obedece a un solo factor. Entre las principales causas destacan los aranceles y cuotas compensatorias a importaciones desde Estados Unidos, así como el encarecimiento de insumos clave como el etileno y el cloro. A ello se suma la limitada disponibilidad de resina plástica, lo que ha tensado el mercado y elevado el precio final de los productos derivados.

En este contexto, las conexiones de PVC figuran entre los insumos con mayor volatilidad, con alzas de hasta 78%. Otros materiales como las conexiones de CPVC registran incrementos de entre 7% y 10%. Este comportamiento ya impacta la planeación financiera de las obras y reduce los márgenes operativos de las empresas.