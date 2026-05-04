Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El peso mexicano deja de ser el "rey del carry trade", ahora conlleva más riesgo

El peso mexicano mantiene rendimientos positivos, pero pierde atractivo en el carry trade frente a otras divisas emergentes como el real brasileño.
lun 04 mayo 2026 06:00 PM
El peso mexicano ya no compensa el riesgo: por qué ya no es el rey del carry trade
El peso se aprecia en 2026, pero su Sharpe Ratio es inferior al de otras monedas emergentes, reflejando menor eficiencia entre rendimiento y volatilidad.
 (Rui Mesquita Cordeiro/Getty Images/iStockphoto)

El peso mexicano ya comenzó a perder terreno como la divisa preferida para estrategias de carry trade, no solo por la reducción en el diferencial de tasas, sino también por un deterioro en su rendimiento ajustado por riesgo. Aunque la moneda aún ofrece retornos atractivos, ya no compensa de la misma forma la volatilidad, lo que ha llevado a inversionistas globales a voltear hacia otras economías emergentes.

El carry trade es una estrategia en la que los inversionistas se financian en monedas con bajas tasas de interés para invertir en otras con rendimientos más altos, capturando el diferencial. Su éxito depende no solo de ese “carry”, sino de que la moneda destino se mantenga estable. Cuando aumenta la volatilidad o se reduce la brecha de tasas, la estrategia pierde atractivo.

Publicidad

En ese contexto, “el peso mexicano ha comenzado a perder terreno como la divisa preferida para estrategias de carry trade”, de acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. Medido a través del Sharpe Ratio —indicador que evalúa el rendimiento en función del riesgo—, el peso registra en 2026 un nivel de 1.84, lo que evidencia un desempeño más débil frente a otras monedas emergentes.

Lee:

banxico esta por concluir su ciclo de reduccion de tasas
Economía

Banxico perfila un último recorte antes de cerrar ciclo de bajas

“Este resultado refleja que, aunque el peso sigue generando rendimientos, su mayor volatilidad y la compresión del carry han reducido su atractivo relativo”, señala. En contraste, divisas como el real brasileño y el peso chileno han ofrecido una mejor compensación entre retorno y riesgo en los últimos meses, con métricas superiores en el corto plazo.

Lee:

tipo de cambio 2026
Mercados

Peso avanza 3.9% en 2026, sostenido por carry trade en plena guerra

El cambio ocurre incluso cuando el peso conserva fundamentos que durante años lo posicionaron como favorito. El diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se mantiene alrededor de 300 puntos base, un nivel que históricamente impulsó la entrada de capitales especulativos. Sin embargo, la moderación en expectativas de política monetaria y el ajuste en primas de riesgo han reducido el incentivo marginal para mantener posiciones en pesos, señala la analista.

A ello se suma un entorno macroeconómico menos favorable, de acuerdo con Monex, la economía mexicana mostró una contracción en el primer trimestre del año y enfrenta un panorama de bajo crecimiento, con estimaciones cercanas a 1% para 2026. Este menor dinamismo, junto con factores estructurales como la caída en inversión y productividad, comienza a incidir en la percepción de riesgo de la moneda.

En el corto plazo, señala el banco, el peso aún muestra resiliencia. En abril el peso se ubicó entre las monedas más fuertes de América Latina. Pero hacia adelante se espera una mayor volatilidad, debido en parte a las perspectivas de crecimiento del PIB y las presiones externas en torno a la revisión del T-MEC, por lo cual encuestas como las de Citi esperan que el tipo de cambio cotice en 18.10 para fines de 2026, con una fluctuación de entre 17 y 19 pesos por unidad.

Publicidad

Tags

Peso

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad