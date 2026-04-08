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¿Recibiste esta promo de conciertos? Cuidado: podrían vaciar tu cuenta bancaria en minutos

Mensajes con ofertas para fans circulan en redes y apps de mensajería. Detrás hay portales fraudulentos diseñados para capturar contraseñas, correos electrónicos y datos financieros.
mié 08 abril 2026 03:37 PM
Fraude
La SSC de la Ciudad de México alertó sobre estafas digitales dirigidas a fans de artistas y grupos musicales. (Expansión/Google AI Studio)

No importa si te gusta el rock, el pop, la música regional, el reguetón o los corridos tumbados: tu fanatismo podría ponerte en riesgo de ser víctima de un fraude digital a través de redes sociales u otras plataformas que buscan robar datos personales o acceder a cuentas bancarias .

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lanzó una alerta dirigida a fans de artistas y grupos musicales por el aumento de estafas digitales que utilizan promociones falsas y suplantación de identidad para obtener información personal y credenciales de acceso.

De acuerdo con la Policía Cibernética de la SSC, los ciberdelincuentes se aprovechan del entusiasmo de los seguidores por sus artistas favoritos y de la rapidez con la que circula la información en internet para difundir enlaces a portales falsos que imitan páginas oficiales.

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Así operan las estafas contra fans

Los fraudes suelen difundirse a través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, donde los delincuentes publican mensajes llamativos que prometen experiencias exclusivas con artistas.

Entre los ganchos más comunes se encuentran:

-Acceso anticipado a boletos o conciertos

-Material inédito o contenido exclusivo

-Promociones especiales “solo para verdaderos fans”

Estos mensajes incluyen enlaces que redirigen a páginas falsas diseñadas para parecer plataformas oficiales. Una vez dentro, se pide a los usuarios ingresar datos personales o iniciar sesión con sus cuentas.

Cuando las personas introducen sus credenciales, los delincuentes obtienen contraseñas , correos electrónicos o información financiera, que posteriormente puede utilizarse para cometer fraudes bancarios o vender datos en mercados ilegales.

En otros casos, los estafadores se hacen pasar por artistas, equipos de representación o plataformas digitales, lo que aumenta la credibilidad del engaño.

(Obligatorio)
Los delincuentes prometen beneficios exclusivos como acceso anticipado a conciertos, material inédito o promociones “solo para fans”. (Foto: Alfredo Estrella | AFP)

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Cómo evitar caer en estos fraudes

Para reducir el riesgo, la Policía Cibernética recomienda a los usuarios:

-No dar clic en enlaces sospechosos

-Verificar siempre la dirección web antes de ingresar información

-No compartir contraseñas ni datos bancarios en sitios desconocidos

-Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas

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-Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales

-Desconfiar de promociones con sentido de urgencia o demasiado atractivas

-Revisar primero los canales oficiales de artistas o plataformas

-Mantener actualizado el dispositivo y el antivirus

-Evitar redes wifi públicas para realizar operaciones sensibles

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¿Dónde y cómo se pueden reportar estos fraudes?

La Policía Cibernética también pidió a la ciudadanía reportar cualquier portal o mensaje sospechoso para evitar que más personas sean víctimas de estos engaños.

Los reportes pueden realizarse al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, además de las cuentas oficiales de la SSC en redes sociales.

El llamado de las autoridades es a verificar siempre la autenticidad de promociones relacionadas con conciertos o artistas, ya que los fraudes digitales suelen aprovechar la emoción y la urgencia de los fans para robar información.

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Estafa Fraudes Conciertos

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