No importa si te gusta el rock, el pop, la música regional, el reguetón o los corridos tumbados: tu fanatismo podría ponerte en riesgo de ser víctima de un fraude digital a través de redes sociales u otras plataformas que buscan robar datos personales o acceder a cuentas bancarias .

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lanzó una alerta dirigida a fans de artistas y grupos musicales por el aumento de estafas digitales que utilizan promociones falsas y suplantación de identidad para obtener información personal y credenciales de acceso.

De acuerdo con la Policía Cibernética de la SSC, los ciberdelincuentes se aprovechan del entusiasmo de los seguidores por sus artistas favoritos y de la rapidez con la que circula la información en internet para difundir enlaces a portales falsos que imitan páginas oficiales.