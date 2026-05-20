Una mala experiencia rompe en un segundo lo que el marketing construyó durante años

He visto a muchos invertir millones en campañas que prometen cercanía y transparencia, mientras sus áreas de atención siguen desconectadas y obligan al usuario a explicar el mismo problema, una y otra vez, con personas distintas.

Fuga silenciosa

Las métricas de reputación corporativa están hechas para detectar las crisis visibles: notas de prensa negativas, caída en el sentimiento en redes o declaraciones en medios; lo que muchas veces no detectan es el desgaste que ocurre debajo, en cada interacción que falla.

Cada cliente que espera 15 minutos en una línea telefónica, cada formulario que pide información que el sistema ya tiene, cada cobro no reconocido que exige tres llamadas para aclararse, todo eso afecta el valor de la marca.

Pensemos, por ejemplo, en una compañía de telecomunicaciones que anuncia instalación gratuita en 48 horas. La promesa es clara, pero la operación no logra sostenerla: el sistema solo tiene disponibilidad a cinco días; el técnico llega sin el equipo completo; la activación final requiere una llamada que tarda horas en contestarse. Suben las cancelaciones, aumentan las quejas ante reguladores y cae la recomendación del servicio.

Y ese desajuste no es un problema de marketing, es un problema de gobernanza. Es decir, de la capacidad de alinear lo que la empresa promete con lo que realmente puede operar y sostener todos los días.

Promesas vs. realidad

Muchas organizaciones siguen separando experiencia del cliente y operación, aunque para el usuario son la misma cosa. La promesa, la atención y la ejecución forman parte de una sola experiencia.

Cuando un perfil institucional dice "reembolso en 5 días hábiles" y el proceso tarda 12, el cliente no piensa en que la empresa tuvo una falla técnica; solo registra que la organización no cumplió lo que dijo.