Ecuación de la IA en Latinoamérica pasa por talento, infraestructura y decisiones estratégicas

Los mismos datos que revelan el potencial también ponen de manifiesto la brecha entre lo que es posible y lo que se está logrando. La región aún capta una pequeña fracción de ese valor, ya que el potencial existe, pero no se traduce en resultados por inercia, sino por decisiones deliberadas en materia de inversión, políticas públicas y estrategia empresarial.

¿Qué falta, entonces? Parte de la respuesta está en la infraestructura: la IA a gran escala exige una capacidad computacional robusta, que a su vez depende de la energía, la conectividad y el espacio físico. La buena noticia es que América Latina reúne condiciones favorables en este frente. México, por ejemplo, se está consolidando como un polo relevante para los centros de datos, atraído por su proximidad con Estados Unidos y por una capacidad creciente para atender la demanda de grandes empresas globales. Brasil, con su matriz energética relativamente limpia y territorio disponible, también presenta ventajas competitivas reales.

Pero la infraestructura por sí sola no es suficiente, ya que la región también cuenta con un activo estratégico igualmente relevante: el capital humano, respaldado por una tradición consolidada de formación técnica y científica y por la presencia de universidades y centros de investigación que desde hace años exportan talento a todo el mundo. El reto no es crear esa capacidad desde cero, sino retenerla y orientarla hacia los desafíos locales, con inversión en programas de capacitación, alianzas entre empresas e instituciones educativas y una agenda clara para el desarrollo del ecosistema.

El tercer elemento es la regulación. La tentación de regular en exceso es comprensible, especialmente cuando la tecnología avanza más rápido de lo que los legisladores pueden seguir, pero una regulación excesivamente restrictiva puede paralizar lo que aún está en formación. Cada país de la región tiene contextos distintos, necesidades específicas y cuestiones de soberanía que deben tenerse en cuenta. La regulación debe existir y debe tomarse en serio, pero debe calibrarse para proteger sin comprometer la innovación.

Desde el punto de vista de las empresas, la adopción de la IA aún se encuentra en una etapa inicial en gran parte de la región. Muchas organizaciones prueban la tecnología sin obtener un valor real de ella. Esto ocurre, en parte, porque la decisión de adoptar la IA suele estar motivada por los movimientos de la competencia, y no por un análisis claro de las oportunidades internas. La pregunta más productiva no es qué están haciendo los demás, sino qué procesos dentro del propio negocio pueden optimizarse con las herramientas disponibles hoy en día. La respuesta a esta pregunta es el punto de partida para una adopción que genere resultados.

Sectores como el financiero y el manufacturero ya están mostrando el camino. Las fintech mexicanas se encuentran entre los casos más dinámicos de aplicación de la IA en la región. La salud y el sector público también ofrecen oportunidades concretas; el uso de la visión computacional en la seguridad pública es un ejemplo de cómo la tecnología ya se está incorporando a la vida cotidiana de los gobiernos de la región con resultados medibles.

La evolución tecnológica no se detiene ante nadie. Hemos pasado de la IA generativa a los agentes inteligentes, y el próximo ciclo ya apunta hacia sistemas capaces de razonar y actuar en tiempo real, integrando la robótica y la automatización física. Cada nueva etapa exige más infraestructura, más competencia y más claridad estratégica, y quien no se prepare ahora enfrentará mayores dificultades para recuperar terreno más adelante.