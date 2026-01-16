¿2026 será el año en que el efectivo pierda poder? Un recuento del mercado que revela hacia dónde vamos

En 2025, el panorama ya está cambiando. La tecnología deja de ser un privilegio y por fin atiende problemas reales: comisiones difíciles de absorber, terminales que fallan en horas pico, plataformas confusas o sistemas que tomaban días para conciliar pagos. Hoy, incluso un negocio pequeño puede aceptar transferencias porque su proveedor le explicó el proceso sin tecnicismos, activó su servicio en minutos y eliminó fricciones que antes lo llevaban a seguir cobrando en efectivo.

Tecnología al alcance de todos

En el pasado, se dio por hecho que cualquier negocio contaba con internet estable, entendía interfaces complejas y tenía tiempo para aprender nuevas plataformas. La realidad siempre fue otra. Millones de mexicanos siguieron usando efectivo no por falta de interés, sino porque las alternativas digitales implicaban caídas constantes, procesos poco intuitivos y trámites que consumían más energía de la que resolvían.

Ante este escenario, surgieron servicios que empezaron a adaptarse a la realidad cotidiana de los comercios: procesos más simples para dar de alta, asistencia humana para resolver dudas básicas, comisiones claras y menos cargos inesperados. No fue una concesión; se trató de una respuesta lógica a un ecosistema que necesitaba operar sin fricciones.

Esa decisión estratégica tiene consecuencias hoy. Las pymes ya no perciben los pagos digitales como un lujo reservado para grandes compañías; los consideran herramientas accesibles que mejoran el flujo de caja, reducen riesgos de robo y permiten competir en igualdad de condiciones con negocios de mayor tamaño.