Cambiar estampas en 2026, el ritual que el algoritmo no pudo matar

Panini lanzó su álbum del Mundial 2026 el 28 de abril. Es la edición más grande en la historia de la compañía: 980 estampas para un torneo que, por primera vez, incluye 48 selecciones. En paralelo, las redes sociales explotaron, entre otros temas, con videos que calculan cuánto costaría completar el álbum sin ninguna repetida, estadísticamente, más de mil sobres en la mayoría de los mercados con una inversión entre 3,900 pesos y más de 26,000 pesos, pero el público sigue adquiriéndolo. Aquí es donde se cumple lo que la marca lleva décadas generando: que la gente hable.

Desde el primer álbum del Mundial México 70, Panini construyó el derecho exclusivo de plasmar selecciones y estrellas de la Copa del Mundo. Lo que levantó en más de medio siglo no fue una cadena de suministro de cromos, se transformó en un ritual cada cuatro años. El holding italiano del Grupo Panini facturó cerca de 300 millones de euros en 2024, solo con el negocio editorial central, sin contar sus subsidiarias globales. Una empresa que vende papel en la era del streaming y que opera en más de 150 territorios y lanza más de 1,200 colecciones al año.

Lo que ninguna plataforma digital ha podido replicar es el mecanismo de escasez genuina y el intercambio físico como contrato social. El álbum digital existe. Tiene códigos QR, seguimiento de faltantes en su aplicación, y hasta con patrocinadores integrados. Y aun así, el álbum físico es el que se guarda, se hereda y que se muestra. Porque completar el álbum digital no genera la misma conversación en el elevador que llevar el álbum bajo el brazo.

Lo que ocurre en las plazas de intercambio, en México, en Buenos Aires, en Madrid, en Tokio o cualquier ciudad donde llega, no tiene equivalente digital exacto. Personas que no se conocen se hablan. Un oficinista negocia con alguien que acaba de conocer. Una familia intercambia con otra en el súper. No hay perfil de LinkedIn involucrado, no hay matching algorítmico, no hay reseña de cinco estrellas al final. Hay un código implícito: "¿tienes repetida de Messi?" y una transacción que prescinde de cualquier intermediario tecnológico.

La razón de fondo es simple y difícil de replicar al mismo tiempo: la experiencia sensorial de abrir un sobre no tiene sustituto digital. El olor del papel, el peso de las estampas en la mano, la fracción de segundos antes de saber si lo que encontraste es la que te falta o una repetida más, esa tensión no existe en ninguna app. Es diseño de producto por accidente, pero funciona con la precisión de lo intencional.