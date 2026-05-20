Hay algo que no cuadra en este momento económico. Vivimos en la era de la economía de la atención, donde cada plataforma compite por el scroll infinito, donde Netflix mide el éxito en minutos de visualización y Spotify en reproducciones por segundo. Sin embargo, millones de personas están haciendo fila para comprar sobres de papel con fotografías impresas de futbolistas. Las están tocando, oliendo, ordenando sobre una mesa y buscando a desconocidos para intercambiarlos en un parque o grupo de WhatsApp u otra red social.
Cambiar estampas en 2026, el ritual que el algoritmo no pudo matar
Panini lanzó su álbum del Mundial 2026 el 28 de abril. Es la edición más grande en la historia de la compañía: 980 estampas para un torneo que, por primera vez, incluye 48 selecciones. En paralelo, las redes sociales explotaron, entre otros temas, con videos que calculan cuánto costaría completar el álbum sin ninguna repetida, estadísticamente, más de mil sobres en la mayoría de los mercados con una inversión entre 3,900 pesos y más de 26,000 pesos, pero el público sigue adquiriéndolo. Aquí es donde se cumple lo que la marca lleva décadas generando: que la gente hable.
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Desde el primer álbum del Mundial México 70, Panini construyó el derecho exclusivo de plasmar selecciones y estrellas de la Copa del Mundo. Lo que levantó en más de medio siglo no fue una cadena de suministro de cromos, se transformó en un ritual cada cuatro años. El holding italiano del Grupo Panini facturó cerca de 300 millones de euros en 2024, solo con el negocio editorial central, sin contar sus subsidiarias globales. Una empresa que vende papel en la era del streaming y que opera en más de 150 territorios y lanza más de 1,200 colecciones al año.
Lo que ninguna plataforma digital ha podido replicar es el mecanismo de escasez genuina y el intercambio físico como contrato social. El álbum digital existe. Tiene códigos QR, seguimiento de faltantes en su aplicación, y hasta con patrocinadores integrados. Y aun así, el álbum físico es el que se guarda, se hereda y que se muestra. Porque completar el álbum digital no genera la misma conversación en el elevador que llevar el álbum bajo el brazo.
Lo que ocurre en las plazas de intercambio, en México, en Buenos Aires, en Madrid, en Tokio o cualquier ciudad donde llega, no tiene equivalente digital exacto. Personas que no se conocen se hablan. Un oficinista negocia con alguien que acaba de conocer. Una familia intercambia con otra en el súper. No hay perfil de LinkedIn involucrado, no hay matching algorítmico, no hay reseña de cinco estrellas al final. Hay un código implícito: "¿tienes repetida de Messi?" y una transacción que prescinde de cualquier intermediario tecnológico.
La razón de fondo es simple y difícil de replicar al mismo tiempo: la experiencia sensorial de abrir un sobre no tiene sustituto digital. El olor del papel, el peso de las estampas en la mano, la fracción de segundos antes de saber si lo que encontraste es la que te falta o una repetida más, esa tensión no existe en ninguna app. Es diseño de producto por accidente, pero funciona con la precisión de lo intencional.
El intercambio de estampas es, en términos sociológicos, uno de los pocos rituales contemporáneos de cohesión horizontal que cruza generación, clase, nacionalidad e idioma sin fricciones. No requiere registro, no genera datos, no tiene términos y condiciones. Funciona exactamente igual que en 1970.
Las grandes plataformas construyen comunidad a través de la identidad proyectada: el perfil, el feed curado, el avatar. A través de este ritual se construye una comunidad a través de la incompletitud compartida. Nadie presume de tener el álbum a la mitad, pero todos hablan de lo que les falta. La conversación nace del déficit, no del logro. Es contraintuitivo para cualquier producto diseñado en una sala de reuniones de San Francisco.
Desde la perspectiva del diseño de experiencia, la marca resolvió hace 60 años lo que hoy se llama engagement loop: una acción repetible (comprar el sobre), una recompensa variable (la estampa que aparece), un objetivo claro (completar el álbum) y un mecanismo social de retención (el intercambio). Es el mismo esquema que Duolingo, Wordle o cualquier juego de colección digital intenta replicar con notificaciones, rachas y badges. La diferencia es que el loop de Panini no necesita pantalla para activarse, y eso lo hace prácticamente inmune a la fatiga digital que erosiona la retención de cualquier app después de 90 días.
No se vende papel adhesivo. Se vende la ilusión de tener a tus héroes en la palma de la mano. Y en el mundo de los negocios, pocas emociones son tan rentables como la ilusión con textura. Con peso. Con el sonido específico de un sobre abriéndose. Eso, en una economía donde la mayoría de los productos premium son intangibles por definición, es una ventaja competitiva que no figura en ningún pitch deck.
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Desde México 70 hasta Norteamérica 2026, la marca mutó. Incorporó tecnología, amplió licencias a la NBA y los cómics de Marvel, lanzó versiones digitales, integró patrocinadores dentro del propio álbum. Su modelo opera bajo la economía de la escasez controlada, la estampa repetida, la que falta, la que casi completa la selección, con un pico de relevancia que se activa cada cuatro años con precisión de relojería. Pero la transacción central no cambió en 56 años: dos personas, dos estampas, un intercambio.
La pregunta que queda, después de ver a miles de personas hacer fila para comprar sobres en 2026, no es si Panini sobrevivirá al próximo ciclo digital. Esa pregunta ya tiene respuesta. La pregunta más incómoda es esta: ¿qué dice de nosotros que el único ritual moderno capaz de reunir a desconocidos de todas las generaciones alrededor de una mesa siga siendo un álbum de papel?
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Nota del editor: Matías Carrocera es experto en liderazgo, capital humano y visión empresarial, con una trayectoria destacada en el desarrollo de estrategias innovadoras. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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