México tendrá menos partidos del Mundial 2026 que Estados Unidos, pero ganará más dinero por cada uno

“Algunos de los partidos van a ocurrir dentro del país, estamos calculando que este torneo pueda tener una contribución al crecimiento económico de entre 0.2 y 0.3%, de un crecimiento estimado que tenemos de 1.3% para este año”, comentó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex.

Dentro de los componentes por demanda del PIB, el consumo tendría el beneficio mayor del torneo, el cual, en los últimos meses ha presentado un estancamiento que lo ha alejado de su tendencia histórica, esto por factores como un menor ritmo en las remesas, menos generación de empleos y contracciones en la inversión pública y privada, detalló la economista.

Si bien el monto total para México es inferior al de EU, el valor por cada partido es mayor por una diferencia de 91 millones de dólares.

Del total para el territorio T-MEC, 17,200 millones de dólares se quedarán para la economía estadounidense por la celebración de 78 justas deportivas, y 2,000 millones en Canadá por 13 enfrentamientos.

CDMX se lleva el 47% de la derrama económica por Mundial

La derrama económica en México, que es parte del impacto económico, se estima entre 4,186 millones de dólares y 6,073 millones. “A diferencia de otros episodios de impulso económico generalizado, el efecto de estos eventos tiende a observarse en indicadores de servicios, consumo y turismo, con impactos diferenciados por ciudad, según su tamaño, estructura hotelera, conectividad y capacidad de absorción”, detalló el análisis de Monex.

Por ciudades sede y considerando el rango superior de la derrama esperada, la Ciudad de México capturará el 47%, equivalente a 2,900 millones de dólares. Monterrey el 27% del total con 1,600 millones, y Guadalajara el 22% con 1,300 millones.

Aeroportuario, hotelero y de bebidas son sectores ganadores

“En México, justamente el catalizador principal que vemos es el tema del Mundial de este 2026, y ahí tenemos como ganadores a sectores como el aeroportuario, el hotelero y el de bebidas, principalmente; creemos que se van a beneficiar de turistas internacionales, y de algunos viajes, intra México, lo vamos a ver reflejado en las tres principales ciudades donde va a ser el evento, pero no descartamos que funja como catalizador importante, para otro tipo de complejos en otras regiones”, explicó José Roberto Solano Pérez, gerente de Análisis en Monex.