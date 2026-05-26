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México le ganará a EU en beneficios económicos, cada partido del Mundial le aportará 311.5 mdd

La CDMX se llevará la mayor derrama económica en el país, frente a Guadalajara y Monterrey; el número de partidos en cada sede es definitorio.
mar 26 mayo 2026 03:59 PM
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México tendrá menos partidos del Mundial 2026 que Estados Unidos, pero ganará más dinero por cada uno
Estimaciones del grupo financiero Monex, con información de la Organización Mundial de Comercio (OMC), arrojan que el evento de la FIFA, en el que se realizarán 104 juegos del 11 de junio al 19 de julio, tenga un impacto económico total en la región de Norteamérica por 23,250 millones de dólares, de los cuales 4,050 millones se quedarán en México con la celebración de 13 partidos. (Foto: Carl de Souza/AFP.)

México se coronará como campeón en materia económica, por la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 frente a Estados Unidos y Canadá.

Cada partido celebrado en territorio mexicano dejará una aportación a la economía de 311.5 millones de dólares, mientras que en territorio estadounidense se estiman 220.5 millones por cada justa deportiva, y en Canadá el monto va por 153.8 millones, refieren estimaciones de Expansión con información de Monex.

Estimaciones del grupo financiero Monex, con información de la Organización Mundial de Comercio (OMC), arrojan que el evento de la FIFA, en el que se realizarán 104 juegos del 11 de junio al 19 de julio , tenga un impacto económico total en la región de Norteamérica por 23,250 millones de dólares, de los cuales 4,050 millones se quedarán en México con la celebración de 13 partidos.

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“Algunos de los partidos van a ocurrir dentro del país, estamos calculando que este torneo pueda tener una contribución al crecimiento económico de entre 0.2 y 0.3%, de un crecimiento estimado que tenemos de 1.3% para este año”, comentó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex.

Dentro de los componentes por demanda del PIB, el consumo tendría el beneficio mayor del torneo, el cual, en los últimos meses ha presentado un estancamiento que lo ha alejado de su tendencia histórica, esto por factores como un menor ritmo en las remesas, menos generación de empleos y contracciones en la inversión pública y privada, detalló la economista.

Si bien el monto total para México es inferior al de EU, el valor por cada partido es mayor por una diferencia de 91 millones de dólares.

Del total para el territorio T-MEC, 17,200 millones de dólares se quedarán para la economía estadounidense por la celebración de 78 justas deportivas, y 2,000 millones en Canadá por 13 enfrentamientos.

CDMX se lleva el 47% de la derrama económica por Mundial

La derrama económica en México, que es parte del impacto económico, se estima entre 4,186 millones de dólares y 6,073 millones. “A diferencia de otros episodios de impulso económico generalizado, el efecto de estos eventos tiende a observarse en indicadores de servicios, consumo y turismo, con impactos diferenciados por ciudad, según su tamaño, estructura hotelera, conectividad y capacidad de absorción”, detalló el análisis de Monex.

Por ciudades sede y considerando el rango superior de la derrama esperada, la Ciudad de México capturará el 47%, equivalente a 2,900 millones de dólares. Monterrey el 27% del total con 1,600 millones, y Guadalajara el 22% con 1,300 millones.

Aeroportuario, hotelero y de bebidas son sectores ganadores

“En México, justamente el catalizador principal que vemos es el tema del Mundial de este 2026, y ahí tenemos como ganadores a sectores como el aeroportuario, el hotelero y el de bebidas, principalmente; creemos que se van a beneficiar de turistas internacionales, y de algunos viajes, intra México, lo vamos a ver reflejado en las tres principales ciudades donde va a ser el evento, pero no descartamos que funja como catalizador importante, para otro tipo de complejos en otras regiones”, explicó José Roberto Solano Pérez, gerente de Análisis en Monex.

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Otro catalizador para la economía viene por la parte del nearshoring y reshoring observado en 2026, el cual, aunado al Mundial 2026 ha llevado a una mayor demanda de infraestructura, sector al que le ha ido muy bien en los últimos meses, agregó el especialista.

El análisis refiere que México mostrará un mayor énfasis en el consumo en el hogar y en formatos familiares, mientras que EU capturará una mezcla más balanceada entre retail, foodservice y eventos sociales de mayor ticket.

Impulso a impuestos

Con el impulso al consumo y la llegada de turismo, se prevé que la recaudación por impuestos al consumo como lo son el IVA y el IEPS, además de derechos, se dinamice. En total, la Secretaría de Turismo prevé la llegada de 5.5 millones de turistas.

Salvo que se tenga una nueva estimación del número de visitantes temporales, se esperan ingresos fiscales por 5,406 millones de pesos, y una recaudación mínima de 30,000 millones, por pago de derechos y actualizaciones a algunos impuestos de 2025 a 2026, explicó el investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Jonathan Hernández Reséndiz.

Los productos que tuvieron alzas este año en el cobro del IEPS fueron el tabaco, las bebidas saborizadas como refrescos, además de sorteos y juegos con apuestas . Cabe destacar que también se hace el cobro del IEPS a bebidas alcohólicas como cervezas, vinos y destilados, aunque su gravamen no reportó adecuaciones para este año.

Las modificaciones al alza que se hicieron en materia de derechos fueron para servicios migratorios para visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, residentes temporales por un año, revisión a pasajeros de vuelos no regulares (taxis aéreos), además de autorizaciones para realizar servicios a embarcaciones en navegación de altura, este último no existía, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos 2026.

También desde este año se aplican incrementos para la entrada a museos y zonas arqueológicas para los visitantes extranjeros.

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PIB Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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