¿Por qué la disciplina del emprendedor es el factor decisivo ante la incertidumbre?

La etapa que va desde el prototipo hasta la validación comercial es un periodo de gran incertidumbre y consumo de capital que las empresas rara vez logran cruzar. La banca tradicional es inoperante para el sector de alta tecnología al exigir garantías basadas en activos tangibles e intangibles de los que carece. A esto se suma un lastre de profunda intolerancia al fracaso empresarial por parte de los inversionistas, en lugar de asumirlo como una fase ineludible de experimentación y aprendizaje.

En el ecosistema emprendedor, el escalamiento de las empresas suele frenarse por el desconocimiento de las estructuras de financiamiento, particularmente durante la transición crítica entre el Venture Capital y el Private Equity. Los emprendedores en etapas tempranas enfrentan la apremiante necesidad de gestionar sus modelos de negocio, con la carencia de procesos documentados o de políticas formales. Por ello, la capacidad y la disciplina de los emprendedores son factores decisivos para la consolidación de la empresa.

Estos perfiles de empresas suelen encallarse ante la ambigüedad, la incertidumbre e información imperfecta, lo que los obliga a depender del Equity y a navegar por horizontes de salida amorfos, caracterizados por sucesivas rondas de capital, dilución constante y plazos de liquidez difusos.

En este contexto, la maduración y el escalamiento de empresas de base tecnológica cuentan hoy con un catalizador sin precedentes tras la reforma de la CONSAR al régimen de inversión de las Afores, que flexibiliza la diversificación y rompe la concentración histórica en deuda gubernamental, lo que representa una oportunidad histórica y coyuntural para el Venture Capital en México, pues ningún ecosistema de capital de riesgo es sostenible si los inversores no tienen una puerta de salida rentable.

Este nuevo escenario es sumamente oportuno por tres razones:

1. Financia el escalamiento: Provee el capital necesario en fases avanzadas (Series B y C).

2. Institucionaliza el riesgo: Los comités de inversión adquieren respaldo legal para evaluar activos intangibles, alineando horizontes de largo plazo con los ciclos de retiro.

3. Fomenta la coinversión: Facilita alianzas con fondos globales, transformando el ahorro pasivo en un motor estratégico.

El Venture Capital gana popularidad en América Latina; en la última década, los acuerdos cerrados se dispararon más del 600%. En 2022, México ocupó el segundo lugar en transacciones de la región, detrás de Brasil.

El ecosistema mexicano crece impulsado por los sectores de software y fintech, que concentran más del 50% de las nuevas empresas. Las fintech lideran la atracción de capital: en febrero de 2021 recibieron más de 880 millones de dólares. Un ejemplo es Konfío, que cerró una Serie D de 100 millones de dólares y acumula casi 461 millones de dólares en financiamiento total.