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Economía

Sabadell ve crédito en energía y hoteles tras colocar 4,000 mdp

José Iragorri, director general del banco, afirma que los esquemas mixtos de energía requerirán fondeo relevante y que el avance con banca de desarrollo será gradual.
lun 29 junio 2026 03:54 PM
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Sabadell ve en energía y hotelería una ruta para crecer su crédito empresarial, tras colocar 4,000 mdp en deuda local y diversificar su fondeo. (Foto: Jimena Zavala)

Banco Sabadell México ve en energía y hotelería dos de los sectores con mayor potencial para impulsar su cartera de crédito empresarial, después de debutar en el mercado local de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores con una emisión de 4,000 millones de pesos. La operación marca una nueva etapa para el banco de origen español en México. No solo le abre una fuente adicional de fondeo, también lo coloca frente al escrutinio de inversionistas, calificadoras y comparables del mercado.

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“El acceso al mercado te da visibilidad, te da la experiencia de abrirte al mercado, de que el mercado te valore, de que el mercado te examine”, dijo Pablo Figueroa, subdirector general de Finanzas de Banco Sabadell México, en entrevista.

El banco colocó certificados bursátiles bancarios a tres años, con tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo. La emisión forma parte de un programa autorizado por hasta 20,000 millones de pesos y registró una sobredemanda de 2.3 veces, de acuerdo con la institución. Figueroa dijo que la emisión fue exitosa por el apetito mostrado por el mercado y por el precio obtenido. Según el directivo, el banco logró salir cinco puntos por debajo del IPT, lo que le permite ubicarse dentro de una banda de precio frente a sus comparables.

“Esta fuente de fondeo para nosotros nos permite poder financiar el crecimiento de la cartera y trasladarlo directamente a la economía real”, afirmó.

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Energía abre una oportunidad de fondeo

Uno de los sectores donde Sabadell ve mayor oportunidad es energía. José Iragorri, director general del banco, señaló que la apertura a esquemas mixtos de inversión privada detonará necesidades relevantes de financiamiento.

El directivo se refirió al nuevo paquete de proyectos eléctricos mixtos entre privados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contempla 37 proyectos de 31 desarrolladores, con 7,411 megawatts de capacidad, principalmente solar y eólica.

“Lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector energético. El gobierno lanzó la iniciativa de invitar a la inversión privada a través de estos esquemas mixtos (...) donde sin duda se va a requerir un fondeo importante para esos proyectos”, dijo Iragorri y añadió que en ese tipo de proyectos participarán varios bancos interesados tanto en el sector energético como en el desarrollo de su plataforma en México.

El gobierno busca ampliar la capacidad eléctrica del país sin cerrar la puerta al capital privado. Para la banca, esos proyectos pueden representar una nueva demanda de crédito de largo plazo, siempre que cuenten con flujos previsibles, estructura financiera clara y certidumbre suficiente para ser financiables. En este sentido, Iragorri dijo que la apertura energética no cambia la estrategia del banco, sino que la refuerza.

Están pasando cosas que para nosotros son muy interesantes y significativas, como toda la apertura que se está dando a la inversión en el sector energético. Y eso sin duda nos provoca un mayor impulso a seguir creciendo
José Iragorri, director general de Banco Sabadell México

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Hotelería mantiene tracción

El segundo sector que Sabadell identifica como motor de crédito es la hotelería, una actividad donde el banco asegura haber construido una posición relevante durante la última década. Iragorri dijo que el sector de hospitalidad y hotelería ha mostrado buena tracción en años recientes y que Sabadell ha abierto espacio para que la banca comercial participe en el desarrollo de nuevos proyectos.

“Sin duda somos el banco que más proyectos hemos financiado de cero hasta convertirlos en realidad en los últimos 10 años. Yo creo que más de 50 proyectos”, afirmó. El banco estima que mantiene una inversión superior a 1,000 millones de dólares en proyectos hoteleros y que seguirá observando al sector con interés.

Fondeo local y menor dependencia de la matriz

La emisión también forma parte de una estrategia para diversificar el fondeo del banco en México. Figueroa explicó que Sabadell ha reducido gradualmente su dependencia del fondeo de su casa matriz conforme ha abierto nuevas fuentes de financiamiento. “Nuestra dependencia de su fondeo se ha ido reduciendo porque nosotros hemos abierto la puerta a otras vías de fondeo”, dijo.

El directivo señaló que el apoyo de la matriz seguirá disponible como una fuente adicional, pero que el proyecto mexicano busca sostenerse cada vez más con capital y fondeo local. “Nosotros somos un banco mexicano que formamos parte de un grupo, pero nuestro capital está aquí, nuestro futuro está aquí, el proyecto está aquí”, afirmó.

La institución no descarta regresar al mercado, Figueroa recordó que el programa autorizado es de hasta 20,000 millones de pesos y tiene una vigencia de cinco años.

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T-MEC y manufactura

Sabadell también ve oportunidades en sectores ligados al comercio con Norteamérica, aunque el banco considera que la integración regional ya es estructural y no depende por completo de la revisión del T-MEC. Iragorri dijo que una mayor certidumbre sobre el tratado comercial puede dar impulso adicional a manufactura, logística y actividades relacionadas con el comercio norteamericano.

“Una vez que se tenga una mayor certeza en cuanto al Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, pues eso vendrá a darle un mayor impulso a todo lo que está asociado con manufactura, logística, etcétera”, comentó. “Quienes hoy están en México están muy cómodos y lo estamos viendo como todos los años reinvierten un porcentaje muy elevado de sus utilidades en México”, añadió.

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