“El acceso al mercado te da visibilidad, te da la experiencia de abrirte al mercado, de que el mercado te valore, de que el mercado te examine”, dijo Pablo Figueroa, subdirector general de Finanzas de Banco Sabadell México, en entrevista.

El banco colocó certificados bursátiles bancarios a tres años, con tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo. La emisión forma parte de un programa autorizado por hasta 20,000 millones de pesos y registró una sobredemanda de 2.3 veces, de acuerdo con la institución. Figueroa dijo que la emisión fue exitosa por el apetito mostrado por el mercado y por el precio obtenido. Según el directivo, el banco logró salir cinco puntos por debajo del IPT, lo que le permite ubicarse dentro de una banda de precio frente a sus comparables.

“Esta fuente de fondeo para nosotros nos permite poder financiar el crecimiento de la cartera y trasladarlo directamente a la economía real”, afirmó.

Energía abre una oportunidad de fondeo

Uno de los sectores donde Sabadell ve mayor oportunidad es energía. José Iragorri, director general del banco, señaló que la apertura a esquemas mixtos de inversión privada detonará necesidades relevantes de financiamiento.

El directivo se refirió al nuevo paquete de proyectos eléctricos mixtos entre privados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contempla 37 proyectos de 31 desarrolladores, con 7,411 megawatts de capacidad, principalmente solar y eólica.

“Lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector energético. El gobierno lanzó la iniciativa de invitar a la inversión privada a través de estos esquemas mixtos (...) donde sin duda se va a requerir un fondeo importante para esos proyectos”, dijo Iragorri y añadió que en ese tipo de proyectos participarán varios bancos interesados tanto en el sector energético como en el desarrollo de su plataforma en México.

El gobierno busca ampliar la capacidad eléctrica del país sin cerrar la puerta al capital privado. Para la banca, esos proyectos pueden representar una nueva demanda de crédito de largo plazo, siempre que cuenten con flujos previsibles, estructura financiera clara y certidumbre suficiente para ser financiables. En este sentido, Iragorri dijo que la apertura energética no cambia la estrategia del banco, sino que la refuerza.