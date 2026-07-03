De HSBC a la dueña de Johnnie Walker: las 10 empresas inglesas en México que generan millones de pesos

1.- Grupo Financiero HSBC

Ingresos: 127,569 millones de pesos

Empleados: 12,932

Posición en el ranking de Expansión: 43

Esta institución financiera es una de las principales del sistema bancario nacional. Sus orígenes en el país se remontan a 1941, con la fundación del Banco Internacional, que más tarde se convertiría en Grupo Financiero Bital y sería adquirido por el banco británico HSBC en 2002. Desde entonces, ofrece servicios de banca para personas, empresas e instituciones, y se ha consolidado como uno de los bancos más importantes del país. Como parte de una red global con más de 160 años de historia, México representa uno de sus mercados estratégicos para conectar a clientes y empresas con oportunidades de negocio y comercio internacional.

HSBC lidera la lista como la empresa británica con mayores ingresos en México. (whitemay/Getty Images)

2.- Linde México

Ingresos: 27,815.7 millones de pesos

Empleados: 3,200

Posición en el ranking de Expansión: 189

Opera en México como parte de una red presente en más de 80 países, Linde es una de las empresas líderes a nivel mundial en gases industriales e ingeniería. Sus productos y tecnologías abastecen a sectores como la manufactura, la salud, la electrónica, la energía y la industria química, además de impulsar proyectos vinculados con el hidrógeno, la captura de carbono y la descarbonización. La compañía también desarrolla soluciones de oxígeno medicinal y gases especializados, al tiempo que mantiene una estrategia enfocada en la innovación, la sustentabilidad y la reducción de emisiones, consolidándose como un proveedor clave para diversas industrias.

3.- British American Tobacco México

Ingresos: 15,120 millones de pesos

Empleados: 2,500

Posición en el ranking de Expansión: 274

Con un siglo de presencia en México, esta compañía es uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos de tabaco y nicotina del país. Mantiene una participación superior al 40% del mercado nacional y una red de distribución con más de 200,000 puntos de venta. Produce más de 21,000 millones de cigarros al año en Monterrey, incluidos los destinados a exportación, y opera en Tepic una de las plantas procesadoras de tabaco más modernas del mundo. Su presencia en el país se fortaleció con la adquisición de Cigarrera La Moderna en 1997, una de las mayores inversiones británicas realizadas en México.

4.- Diageo México

Ingresos: 11,000 millones de pesos

Empleados: 339

Posición en el ranking de Expansión: 327

Cuenta con casi tres décadas de operaciones en México, esta empresa es uno de los mayores productores y comercializadores de bebidas espirituosas premium del mundo. En el país opera oficinas corporativas en Ciudad de México y Guadalajara, además de dos destilerías en Jalisco, desde donde produce y exporta marcas como Tequila Don Julio a más de 60 países. Su portafolio también incluye etiquetas como Johnnie Walker, Buchanan's, Smirnoff, Tanqueray y Baileys. En los últimos años ha reforzado su presencia con inversiones para ampliar su capacidad de producción en Jalisco, generar empleos e impulsar proyectos de sostenibilidad vinculados a la industria tequilera.

Diageo México produce y exporta desde Jalisco marcas como Tequila Don Julio y Johnnie Walker. (Foto: cortesía Johnnie Walker.)

5.- Grupo Financiero Barclays México

Ingresos: 8,279 millones de pesos

Empleados: 125

Posición en el ranking de Expansión: 374

Llegó a México desde 2006, esta institución financiera británica se especializa en banca de inversión y presta servicios a grandes corporativos, instituciones financieras, fondos de pensiones, aseguradoras y entidades públicas. Desde su oficina en Ciudad de México ofrece asesoría estratégica, financiamiento, administración de riesgos, intermediación bursátil y servicios para los mercados de capitales y deuda. A través de Barclays Bank México también participa como formador de mercado en la compraventa de bonos del gobierno federal autorizada por el Banco de México, lo que la convierte en un actor relevante dentro del sistema financiero nacional.