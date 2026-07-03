De HSBC a la dueña de Johnnie Walker: las 10 empresas inglesas en México que generan millones de pesos

De HSBC a la dueña de Johnnie Walker: las 10 empresas inglesas que mueven millones en México
La inversión británica en México va mucho más allá de la banca. Estas compañías participan en industrias estratégicas y, juntas, generan más de 221,000 millones de pesos en ingresos y cerca de 31,000 empleos.
La relación entre México y Reino Unido va mucho más allá del futbol. Empresas británicas con operaciones en el país generan miles de empleos, mueven millones de pesos y ocupan posiciones estratégicas en sectores clave como la banca, la industria automotriz, el consumo y la energía.
De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, 10 compañías de capital británico figuran entre las de mayor peso en la economía mexicana. Su presencia refleja la relevancia de la inversión del Reino Unido en el país y el papel que estas firmas desempeñan en sus respectivas industrias.
Estas son las empresas británicas más importantes con operaciones en México. Los datos de ingresos y número de empleados corresponden al cierre de 2025.
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1.- Grupo Financiero HSBC
Ingresos: 127,569 millones de pesos
Empleados: 12,932
Posición en el ranking de Expansión: 43
Esta institución financiera es una de las principales del sistema bancario nacional. Sus orígenes en el país se remontan a 1941, con la fundación del Banco Internacional, que más tarde se convertiría en Grupo Financiero Bital y sería adquirido por el banco británico HSBC en 2002. Desde entonces, ofrece servicios de banca para personas, empresas e instituciones, y se ha consolidado como uno de los bancos más importantes del país. Como parte de una red global con más de 160 años de historia, México representa uno de sus mercados estratégicos para conectar a clientes y empresas con oportunidades de negocio y comercio internacional.
2.- Linde México
Ingresos: 27,815.7 millones de pesos
Empleados: 3,200
Posición en el ranking de Expansión: 189
Opera en México como parte de una red presente en más de 80 países, Linde es una de las empresas líderes a nivel mundial en gases industriales e ingeniería. Sus productos y tecnologías abastecen a sectores como la manufactura, la salud, la electrónica, la energía y la industria química, además de impulsar proyectos vinculados con el hidrógeno, la captura de carbono y la descarbonización. La compañía también desarrolla soluciones de oxígeno medicinal y gases especializados, al tiempo que mantiene una estrategia enfocada en la innovación, la sustentabilidad y la reducción de emisiones, consolidándose como un proveedor clave para diversas industrias.
3.- British American Tobacco México
Ingresos: 15,120 millones de pesos
Empleados: 2,500
Posición en el ranking de Expansión: 274
Con un siglo de presencia en México, esta compañía es uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos de tabaco y nicotina del país. Mantiene una participación superior al 40% del mercado nacional y una red de distribución con más de 200,000 puntos de venta. Produce más de 21,000 millones de cigarros al año en Monterrey, incluidos los destinados a exportación, y opera en Tepic una de las plantas procesadoras de tabaco más modernas del mundo. Su presencia en el país se fortaleció con la adquisición de Cigarrera La Moderna en 1997, una de las mayores inversiones británicas realizadas en México.
Cuenta con casi tres décadas de operaciones en México, esta empresa es uno de los mayores productores y comercializadores de bebidas espirituosas premium del mundo. En el país opera oficinas corporativas en Ciudad de México y Guadalajara, además de dos destilerías en Jalisco, desde donde produce y exporta marcas como Tequila Don Julio a más de 60 países. Su portafolio también incluye etiquetas como Johnnie Walker, Buchanan's, Smirnoff, Tanqueray y Baileys. En los últimos años ha reforzado su presencia con inversiones para ampliar su capacidad de producción en Jalisco, generar empleos e impulsar proyectos de sostenibilidad vinculados a la industria tequilera.
5.- Grupo Financiero Barclays México
Ingresos: 8,279 millones de pesos
Empleados: 125
Posición en el ranking de Expansión: 374
Llegó a México desde 2006, esta institución financiera británica se especializa en banca de inversión y presta servicios a grandes corporativos, instituciones financieras, fondos de pensiones, aseguradoras y entidades públicas. Desde su oficina en Ciudad de México ofrece asesoría estratégica, financiamiento, administración de riesgos, intermediación bursátil y servicios para los mercados de capitales y deuda. A través de Barclays Bank México también participa como formador de mercado en la compraventa de bonos del gobierno federal autorizada por el Banco de México, lo que la convierte en un actor relevante dentro del sistema financiero nacional.
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6.- PwC México
Ingresos: 7,300 millones de pesos
Empleados: 4,537
Posición en el ranking de Expansión: 392
Con presencia en México como parte de una red global de servicios profesionales, esta firma asesora a empresas e instituciones en áreas como auditoría, consultoría, estrategia, impuestos y gestión de riesgos. Su modelo de negocio se divide en dos grandes áreas: Trust Solutions, enfocada en servicios de aseguramiento e informes fiscales, y Consulting Solutions, que ofrece consultoría en transformación empresarial, tecnología, finanzas y materia tributaria. Su actividad está orientada a ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño, fortalecer la confianza de los mercados y resolver desafíos de negocio mediante soluciones especializadas.
7.- Provident México
Ingresos: 7,210 millones de pesos
Empleados: 2,537
Posición en el ranking de Expansión: 394
Opera en México desde 2003, esta empresa británica se especializa en préstamos personales y se ha consolidado como líder en el segmento de créditos a domicilio. Inició actividades en Puebla y actualmente opera en 29 estados mediante una red de 59 sucursales, más de 9,500 agentes comisionistas independientes y alrededor de 2,500 colaboradores. Su modelo de negocio está dirigido principalmente a personas con acceso limitado al sistema financiero tradicional, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera mediante préstamos de entrega y cobranza a domicilio. Forma parte de International Personal Finance (IPF), grupo financiero con presencia internacional y sede en Reino Unido.
Empleados: 2,000 Posición en el ranking de Expansión: 418
Con operaciones en México como parte de una red global de suministro para la industria automotriz, esta empresa diseña y fabrica sistemas de conducción de fluidos y soluciones de gestión térmica para fabricantes de vehículos. Sus componentes se utilizan en automóviles de combustión, híbridos y eléctricos, con el objetivo de mejorar la eficiencia, el desempeño y reducir las emisiones. En 2025 fue adquirida por ABC Technologies, operación con la que ambas compañías comenzaron un proceso de integración bajo la marca TI Automotive, consolidándose como uno de los principales proveedores globales de autopartes para la industria automotriz.
9.- Bupa México
Ingresos: 5,625 millones de pesos
Empleados: No disponible
Posición en el ranking de Expansión: 429
Presente en México desde 2003, esta compañía británica se especializa en seguros de gastos médicos mayores y forma parte de uno de los mayores grupos internacionales de atención médica. Su oferta incluye planes de cobertura nacional e internacional para personas y empresas, con acceso a una amplia red de hospitales y médicos. A nivel global atiende a más de 38 millones de clientes y reinvierte sus utilidades en el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías para fortalecer la atención médica y el acceso a soluciones de salud.
10.- GSK
Ingresos: 5,264 millones de pesos
Empleados: 447
Posición en el ranking de Expansión: 443
Opera en México como parte de una compañía biofarmacéutica global, esta empresa desarrolla medicamentos especializados, vacunas y tratamientos para enfermedades de alta incidencia. Su investigación y desarrollo se concentra en áreas como enfermedades respiratorias, inmunología e inflamación, oncología, VIH y enfermedades infecciosas. A través de su portafolio busca prevenir y tratar padecimientos, consolidándose como uno de los principales actores de la industria farmacéutica a nivel internacional.
*AstraZeneca
Ingresos: 17,809 millones de pesos
Empleados: 2,248
Posición en el ranking de Expansión: 249
Aunque no es una empresa exclusivamente británica, AstraZeneca merece una mención especial por su origen binacional, ya que surgió en 1999 de la fusión entre la farmacéutica sueca Astra AB y la británica Zeneca Group. Con más de 60 años de presencia en México a través de las compañías que dieron origen al grupo, hoy emplea a 2,248 personas en el país y opera oficinas corporativas en Ciudad de México, una planta de manufactura en el Estado de México y un Centro Global de Innovación y Tecnología en Jalisco. La biofarmacéutica desarrolla medicamentos y tratamientos para áreas como oncología, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunología y enfermedades raras, además de mantener una fuerte apuesta por la investigación y el desarrollo científico.
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Las conclusiones
La fotografía deja ver que la inversión británica en México es mucho más diversa de lo que suele percibirse. En conjunto, estas 10 empresas generaron ingresos por 221,234.7 millones de pesos al cierre de 2025 y emplean de forma directa a al menos 28,617 personas, sin considerar que Bupa México no reporta su plantilla laboral en el ranking de Expansión.
Aunque la banca concentra a las empresas de mayor tamaño, el capital del Reino Unido también tiene una presencia relevante en la industria automotriz, la salud, la consultoría, los seguros, el consumo y los servicios financieros. Esa diversificación explica por qué estas compañías no solo destacan por su tamaño, sino porque ocupan posiciones estratégicas en cadenas de suministro, financiamiento, innovación y servicios que influyen en la competitividad de la economía mexicana.
En otras palabras, la relación entre México y Reino Unido va mucho más allá del comercio bilateral o del Mundial de 2026. También se construye a través de empresas que, desde hace décadas, invierten, generan empleo y forman parte del tejido productivo del país.