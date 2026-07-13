Cinco potencias, un mismo destino: la inversión manufacturera apuesta por México

El dato proviene del World Investment Report 2026 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y revela que el país no solo conservó su lugar en los principales flujos de capital industrial, sino que además ganó terreno entre inversionistas asiáticos que hace apenas unos años dirigían sus nuevos proyectos hacia otros mercados.

Más que una fotografía de dónde están las fábricas actuales, el análisis muestra hacia dónde están viajando las nuevas inversiones manufactureras, un indicador que permite anticipar cómo se están rediseñando las cadenas globales de producción.

La comparación entre los periodos 2015-2019 y 2021-2025 deja una conclusión clara: México es uno de los pocos países que logra mantenerse o avanzar en los mapas de inversión de las principales economías del mundo, en un momento en que las empresas buscan producir con mayor resiliencia frente a la incertidumbre comercial y geopolítica.

Asia impulsa

Con Estados Unidos, México conservó el cuarto lugar entre los principales destinos de inversión manufacturera. Aunque India desplazó a China como el tercer receptor más importante del capital estadounidense, México mantuvo su posición, una señal de que la integración productiva de Norteamérica sigue siendo uno de los activos más valiosos para las empresas.

El cambio más llamativo ocurrió con China, ya que entre 2015 y 2019, México ni siquiera aparecía entre los cinco principales destinos manufactureros del gigante asiático. Cinco años después, escaló hasta la tercera posición, solo por detrás de Kazajistán y Vietnam, mientras Filipinas salió del grupo de países preferidos por las empresas chinas.

La historia se repite con Corea del Sur. En el periodo más reciente, México ingresó por primera vez al grupo de los cinco principales destinos manufactureros para las empresas surcoreanas, junto con Estados Unidos, Vietnam, Australia e India, sustituyendo a China dentro del ranking.

Con Japón, el país permaneció entre las plataformas manufactureras más relevantes, aunque Vietnam ganó posiciones. En el caso de la Unión Europea, México también conservó un lugar entre los cinco destinos preferidos para nuevas inversiones industriales, mientras India reemplazó a Rusia dentro del grupo de economías más atractivas para el bloque europeo.

El resultado refleja un cambio profundo en la forma en que las grandes economías distribuyen sus nuevas inversiones. Ya no existe un solo centro manufacturero dominante. Cada inversionista reorganiza sus redes productivas con estrategias distintas.

Para la UNCTAD, las redes manufactureras mundiales "se están desplazando a distintas velocidades", dependiendo del origen del capital, los sectores industriales y las prioridades comerciales de cada país.