México exporta 10 veces más bienes que servicios

La manufactura mexicana, impulsada por el T-MEC y por décadas de integración con Estados Unidos, convirtió al país en una potencia exportadora de automóviles, electrónicos y maquinaria; pero esto cambia cuando se habla de servicios financieros, software, educación, logística, consultoría, plataformas digitales o telecomunicaciones.

Las exportaciones mexicanas de servicios sumaron 63,792 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual de 1.6%, muy por debajo del avance global, cercano al 8%. Esa diferencia llevó a México al lugar 19 entre los mayores exportadores de servicios del mundo, pero, si se incorpora el comercio intracomunitario de la Unión Europea, la posición mexicana cae hasta el lugar 31.

La brecha también se refleja en los servicios suministrados digitalmente, como telecomunicaciones, informática, servicios financieros, seguros, consultoría, publicidad e investigación y desarrollo, entre otros. Es decir, de los 63,792 mdd que México exportó en servicios el año pasado, 19,532 millones de dólares provinieron de actividades realizadas mediante redes digitales. Esa cifra representó apenas 0.37% del comercio mundial de servicios suministrados digitalmente, pese al crecimiento del comercio basado en plataformas tecnológicas, datos, inteligencia artificial y soluciones remotas.

La OMC estima que los servicios representan cerca de la mitad del comercio medido en valor agregado, mientras sectores como finanzas, transporte, telecomunicaciones, educación y tecnología determinan cada vez más la competitividad de los países.

La pregunta es inevitable: ¿por qué una economía capaz de vender miles de millones de dólares en bienes no ha logrado hacer lo mismo con los servicios? La relación comercial con Estados Unidos ayuda a entenderlo. En 2025, México exportó a su principal socio comercial 534,315 millones de dólares en bienes, 81% del total, una cifra que se ha fortalecido con el T-MEC.

Sin embargo, el tratado incluye el Capítulo 15 sobre Comercio Transfronterizo de Servicios para facilitar la prestación entre México, Estados Unidos y Canadá, evitar la discriminación contra proveedores y eliminar barreras innecesarias. Aun así, las exportaciones mexicanas de servicios hacia Estados Unidos alcanzaron 44,021 millones de dólares en 2025, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, equivalentes a 69% del total de servicios exportados, mientras el resto se dirige a países como Suiza, Alemania y Canadá.