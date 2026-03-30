El negocio que Perú quiere crecer en México no son bienes, son servicios

Así lo explica David Edery Muñoz, gerente de exportaciones de servicios de PROMPERÚ, quien destaca que el cambio en el comercio global abre una oportunidad clara para países como Perú.

Para el caso nuestro, en el particular que estamos nosotros promoviendo, es una oferta intangible. Por lo tanto, más que una amenaza es una gran oportunidad David Edery Muñoz, gerente de exportaciones de servicios de PROMPERÚ

A nivel global, los servicios muestran mayor dinamismo que los bienes. Mientras el comercio de bienes creció entre 2.5% y 2.7% el último año, los servicios avanzaron al doble, impulsados por la digitalización y la demanda de soluciones tecnológicas.

Perú busca capitalizar ese cambio, el país ya exporta más de 7,000 millones de dólares en servicios, dentro de un comercio total superior a 100,000 millones. Aunque aún representan una menor proporción frente a los bienes, las exportaciones de servicios crecen de forma sostenida en los últimos cinco años.

Detrás de ese avance hay una estrategia clara, señala Edery Muñoz, pues Perú definió a los servicios como sector prioritario en su plan de comercio exterior al 2040, con el objetivo de consolidar un ecosistema que comenzó a desarrollarse hace dos décadas.

México, mercado clave

Perú impulsa su oferta de servicios en México desde hace nueve años, a través de encuentros empresariales que conectan a compañías de ambos lados.

“Hoy en día ese instrumento potente se ha venido internacionalizando y uno de los mercados priorizados es justamente México”.

El resultado se observa en más de 60 empresas peruanas de servicios ya operan en México y se han generado expectativas de negocio por 140 millones de dólares.

México ofrece una economía entre cuatro y seis veces mayor que la peruana, con una industria diversificada y alta demanda de soluciones digitales y servicios tecnológicos.

Perú quiere posicionarse como proveedor estratégico de servicios en América Latina, con México como uno de sus principales destinos.

En bienes, la relación entre Perú y México ha avanzado con poca fuerza. Las compras desde México rondan los 1,500 millones de dólares, mientras que las exportaciones peruanas apenas llegan a 1,230 millones, según Banxico.

En ese contexto, los servicios se convierten en una vía para profundizar la relación comercial entre ambos países y abrir nuevas oportunidades de negocio.