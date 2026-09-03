Cervezas, ‘aguas locas’ más caras y tequila más accesible; así pinta la renovación al IEPS para 2027

Después de 46 años de aplicarse, los legisladores, gobierno y representantes del sector de bebidas alcohólicas coinciden en que se debe cambiar del esquema ad valorem -que grava estas bebidas con tasas desde 26.5% y hasta 53% por grado de alcohol a su precio-, al esquema ad quantum -que radica en aplicar una cuota específica y se basa en volumen de la bebida (ml.) y contenido alcohólico (Alc. Vol.).

“La recomendación que presentamos es concreta: cambiar el esquema de ad valorem a ad quantum y establecer un mecanismo específico de protección para las denominaciones de origen”, dijo la diputada del Partido del Trabajo, Vanessa López Carrillo, al presentar el informe de los Foros sobre el Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas, y una propuesta para reformar la Ley del IEPS en este sentido, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el pasado 2 de septiembre.

IEPS para las cervezas

El cambio, al aplicar una cuota específica por grado alcohólico a las bebidas alcohólicas en general, haría una redistribución en el cobro del IEPS, que permitiría cobrar mejor el impuesto a las cervezas industriales, e incrementaría la carga tributaria y el precio de bebidas con alto contenido alcohólico, pero de bajo precio, como el aguardiente. Este se utiliza en México para la preparación de bebidas alcohólicas que se conocen como ‘aguas locas’.

En términos prácticos, este ajuste representaría entre 60 centavos y un peso por cerveza al erario, dependiendo de su presentación (lata, latón, caguama). El cambio en el esquema permitiría avanzar hacia una redistribución en la aportación que tiene cada actor de la industria, pues actualmente la cerveza representa el 93% del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México, pero sólo aporta el 63.3% de la recaudación del IEPS. Mientras los destilados representan el 6.3% del volumen y aportan el 33.3% del impuesto, detalló López Carrillo, quien considera que es una condición asimétrica.