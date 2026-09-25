Corea lleva su apuesta por México a una nueva etapa con IA, aeroespacial y más inversión

El mensaje se hizo explícito durante el Foro Empresarial México-Corea, celebrado en Ciudad de México. Frente a empresarios y funcionarios de ambos países, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la relación está entrando en otro momento después de señalar que durante las reuniones bilaterales se plantearon diversos proyectos.

Vamos a una etapa nueva, que queremos alcanzar más objetivos en conjunto, que tenemos un futuro común



El punto de partida no es menor. Corea del Sur se ha convertido en el tercer socio comercial de México en Asia-Pacífico, mientras que México es ya el principal socio comercial de Corea en América Latina y el décimo a nivel mundial. En apenas cinco años, el intercambio entre ambas economías creció 38%, de acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

La relación comercial México-Corea

En 2025, el comercio bilateral alcanzó 29,203 millones de dólares, pero detrás de esa cifra existe una relación marcadamente asimétrica.

México exportó mercancías a Corea del Sur por 7,133 millones de dólares, mientras que compró productos coreanos por 22,070 millones. Eso significa que por cada dólar que México vendió a ese mercado, importó alrededor de tres.

La composición del intercambio también muestra la complementariedad, asíc como las diferencias entre las dos economías. Entre los principales productos mexicanos enviados al mercado coreano aparecen minerales de plomo, motores de pistón, minerales de cinc, autopartes y teléfonos. Del otro lado llegan principalmente partes y accesorios de máquinas, circuitos electrónicos integrados, equipos para procesamiento de datos y autopartes.

Para Francisco González Díaz, vicepresidente del Comce, esa relación ha dejado de descansar solamente en el intercambio de mercancías.

“Durante más de seis décadas hemos construido una relación basada en el diálogo y el respeto mutuo, y cada vez más en una profunda complementariedad económica”, señaló durante el encuentro empresarial.

La apuesta ahora es aprovechar precisamente esa complementariedad: Corea posee una fuerte base industrial y capacidades tecnológicas, mientras México ofrece una plataforma manufacturera integrada con América del Norte. Los dos gobiernos han identificado inteligencia artificial, gobernanza digital y sector aeroespacial entre las áreas en las que pueden desarrollar proyectos conjuntos.