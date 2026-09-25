México y Corea del Sur llevan más de seis décadas construyendo una relación que comenzó por la vía diplomática, creció alrededor de las fábricas y el comercio y ahora quiere dar otro salto. Inteligencia artificial, industria aeroespacial, semiconductores, economía digital y nuevas tecnologías aparecen como los terrenos en los que ambos países buscan profundizar una asociación que ya mueve más de 29,000 millones de dólares al año.
Corea lleva su apuesta por México a una nueva etapa con IA, aeroespacial y más inversión
El mensaje se hizo explícito durante el Foro Empresarial México-Corea, celebrado en Ciudad de México. Frente a empresarios y funcionarios de ambos países, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la relación está entrando en otro momento después de señalar que durante las reuniones bilaterales se plantearon diversos proyectos.
Vamos a una etapa nueva, que queremos alcanzar más objetivos en conjunto, que tenemos un futuro común
El punto de partida no es menor. Corea del Sur se ha convertido en el tercer socio comercial de México en Asia-Pacífico, mientras que México es ya el principal socio comercial de Corea en América Latina y el décimo a nivel mundial. En apenas cinco años, el intercambio entre ambas economías creció 38%, de acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).
La relación comercial México-Corea
En 2025, el comercio bilateral alcanzó 29,203 millones de dólares, pero detrás de esa cifra existe una relación marcadamente asimétrica.
México exportó mercancías a Corea del Sur por 7,133 millones de dólares, mientras que compró productos coreanos por 22,070 millones. Eso significa que por cada dólar que México vendió a ese mercado, importó alrededor de tres.
La composición del intercambio también muestra la complementariedad, asíc como las diferencias entre las dos economías. Entre los principales productos mexicanos enviados al mercado coreano aparecen minerales de plomo, motores de pistón, minerales de cinc, autopartes y teléfonos. Del otro lado llegan principalmente partes y accesorios de máquinas, circuitos electrónicos integrados, equipos para procesamiento de datos y autopartes.
Para Francisco González Díaz, vicepresidente del Comce, esa relación ha dejado de descansar solamente en el intercambio de mercancías.
“Durante más de seis décadas hemos construido una relación basada en el diálogo y el respeto mutuo, y cada vez más en una profunda complementariedad económica”, señaló durante el encuentro empresarial.
La apuesta ahora es aprovechar precisamente esa complementariedad: Corea posee una fuerte base industrial y capacidades tecnológicas, mientras México ofrece una plataforma manufacturera integrada con América del Norte. Los dos gobiernos han identificado inteligencia artificial, gobernanza digital y sector aeroespacial entre las áreas en las que pueden desarrollar proyectos conjuntos.
¿Cuál es la inversión de Corea en México?
La relación tampoco termina en las aduanas. Corea del Sur ha construido durante los últimos años una presencia manufacturera relevante en México.
Según las cifras presentadas por el Comce, entre 2020 y 2025 México recibió 4,294.1 millones de dólares de inversión coreana. En el primer semestre de 2026 ingresaron otros 649.2 millones de dólares, de los cuales 90% se dirigió a manufactura.
El organismo calcula que actualmente existen 2,000 empresas coreanas operando en México, responsables de alrededor de 150,000 empleos.
Uno de los ejemplos que el gobierno mexicano quiere colocar como muestra de la evolución de esa relación es Kia . Ebrard destacó que la automotriz ya fabrica en México un vehículo que anteriormente el país importaba desde Corea.
“Las empresas de Corea han estado muy cerca del Plan México”, afirmó. Ese proceso, añadió, comienza a extenderse a áreas que hace algunos años tenían una presencia mucho menor en la agenda bilateral.
De los autos a la IA
El siguiente capítulo, al menos en el discurso de ambos países, pretende escribirse más allá de las líneas de producción tradicionales.
Ebrard reveló que durante la visita de la delegación coreana hubo conversaciones sobre desarrollos conjuntos de inteligencia artificial y proyectos vinculados con la industria aeroespacial.
“Hoy en la mañana tuvimos reunión para ver desarrollos de inteligencia artificial que estamos haciendo los dos países para proteger nuestra soberanía”, señaló.
La cooperación aeroespacial también aparece entre las apuestas. El secretario recordó una visita previa a Corea y aseguró que ahora observa posibilidades de llevar esa colaboración más lejos. “Esa cooperación aeroespacial va a llegar muy lejos”, afirmó.
El Comce coloca en esa misma lista a centros de datos, energía, gobernanza digital y nuevas tecnologías, sectores que pueden ampliar una relación que hasta ahora ha tenido a las manufacturas como uno de sus principales pilares.
La oportunidad se da cuando México busca fortalecer sus cadenas productivas y atraer inversiones que aporten tecnología y mayor valor agregado. Corea tiene posiciones relevantes precisamente en industrias como semiconductores, electrónica, automotriz y energía, mientras México ofrece capacidad manufacturera y acceso a las cadenas norteamericanas.
Después de 64 años de relaciones diplomáticas, el objetivo es que esa complementariedad deje más proyectos instalados en territorio mexicano y abra espacios para empresas mexicanas en el mercado asiático.
"Vamos a una nueva etapa”, dijo Ebrard. Durante el foro adelantó además la firma de varios memorándums entre empresas de ambos países.
La relación México-Corea llega a esa nueva etapa con una base considerable: 29,203 millones de dólares de comercio bilateral, miles de millones en inversión coreana y una red empresarial que ya forma parte de la manufactura mexicana.