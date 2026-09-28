México eleva 40.4% sus exportaciones en agosto; registra superávit comercial de 605 mdd

Las exportaciones de México crecieron 40.4% anual en agosto de 2026 y alcanzaron 78,010 millones de dólares, de acuerdo con las cifras oportunas de la balanza comercial publicadas por el Inegi. El avance se apoyó en las mercancías no petroleras, cuyas ventas aumentaron 41.7%, mientras las petroleras cayeron 2.8%.

El crecimiento llegó tanto desde Estados Unidos como desde otros destinos. Las exportaciones no petroleras dirigidas al mercado estadounidense subieron 45.2% frente a agosto de 2025; las enviadas al resto del mundo avanzaron 23.5%.

Electrónicos impulsan las ventas

Las manufacturas concentraron el mayor volumen exportado: 73,619 millones de dólares, 42.6% más que un año antes. Destacaron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos , con un aumento de 122.3%, seguidos por los productos de la minerometalurgia, con 50.4%.

El sector automotriz tuvo un resultado distinto. Sus exportaciones bajaron 2.2% anual, debido a una reducción de 1% en las ventas a Estados Unidos y de 7.8% en las destinadas a otros mercados. También retrocedieron las exportaciones agropecuarias y pesqueras, 1.6%, mientras las extractivas no petroleras crecieron 45.9%.

De enero a agosto, México exportó 549,398 millones de dólares, un incremento anual de 29.3%. Las ventas no petroleras aumentaron 30.4% en ese periodo y las petroleras disminuyeron 1.3%. Las manufacturas representaron 92.1% del valor total exportado en los primeros ocho meses del año.

Importaciones también aceleran

Las importaciones sumaron 77,405 millones de dólares en agosto, 34.2% más que en el mismo mes de 2025. El mayor impulso provino de los bienes intermedios, cuyas compras al exterior crecieron 41.9% y alcanzaron 63,255 millones de dólares.

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron 8.9%, a 9,132 millones de dólares. Dentro de ese grupo, las compras de productos petroleros, como gasolina y gas butano y propano, subieron 44.1%. Por su parte, las importaciones de bienes de capital, entre ellos maquinaria y equipo, avanzaron 6.9%, a 5,018 millones de dólares.

En el acumulado de enero a agosto, las compras al exterior llegaron a 539,537 millones de dólares, 26.8% más que un año antes. Los bienes intermedios representaron 80.4% de las importaciones del periodo; los de consumo, 12.5%, y los de capital, 7.1%.