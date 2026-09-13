La huelga de Monte de Piedad se acerca al año y ahora un sindicato pide terminarla

Un sindicato pide terminar la huelga

La posición del Sindicato Independiente es diferente a la del sindicato mayoritario encabezado por Arturo Zayún González.

De acuerdo con Gerardo Díaz, su organización considera que la prioridad debe ser recuperar la operación de Nacional Monte de Piedad y preservar las fuentes de empleo, ante el riesgo de que el conflicto se prolongue y termine afectando la viabilidad de la institución.

El dirigente incluso comparó el escenario con el que enfrentaron empresas como Mexicana de Aviación y Notimex.

La organización decidió incorporarse a la Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiménez”, con el objetivo de obtener respaldo jurídico y mayor fuerza para informar a los trabajadores sobre lo que considera los riesgos de mantener el paro.

El Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad pide levantar la huelga y regresar a trabajar. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)





¿Por qué hay diferencias entre los sindicatos?

El Sindicato Independiente surgió en 2018 como una alternativa a la organización encabezada por Zayún González y obtuvo ese mismo año su toma de nota.

Ahora, Gerardo Díaz sostiene que uno de los puntos que detonaron el conflicto fue el cambio en la forma de asignar plazas mediante los llamados boletines escalafonarios.

Según su versión, en administraciones anteriores las posiciones laborales podían quedar en manos de trabajadores cercanos a la dirigencia sindical.

El dirigente aseguró que la actual administración modificó el procedimiento para hacerlo más transparente y permitir la participación de integrantes de los dos sindicatos.



Díaz afirma que más de 250 trabajadores participaron en estos procesos y obtuvieron nuevas plazas, pese a que, según su acusación, Zayún González había llamado a sus integrantes a no participar.

El dirigente del Sindicato Independiente sostiene que el líder sindical habría advertido a la administración que, si entregaba los nombramientos, estallaría una huelga.