La huelga de Monte de Piedad se acerca al año y ahora un sindicato pide terminarla

El Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que agrupa a cerca de 400 trabajadores de una plantilla aproximada de 1,800, pidió levantar la huelga y regresar a trabajar.
Gerardo Díaz, líder de esta organización, asegura que el conflicto laboral se ha extendido demasiado y que los trabajadores ya enfrentan las consecuencias de permanecer sin actividades.
“Nuestra postura es quitar la huelga. El tema es regresar a trabajar, cuidar nuestra fuente de trabajo, de plano ya no se aguanta. Ya vamos a cumplir el año el primero de octubre”, afirmó en un comunicado.
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Un sindicato pide terminar la huelga
La posición del Sindicato Independiente es diferente a la del sindicato mayoritario encabezado por Arturo Zayún González.
De acuerdo con Gerardo Díaz, su organización considera que la prioridad debe ser recuperar la operación de Nacional Monte de Piedad y preservar las fuentes de empleo, ante el riesgo de que el conflicto se prolongue y termine afectando la viabilidad de la institución.
El dirigente incluso comparó el escenario con el que enfrentaron empresas como Mexicana de Aviación y Notimex.
La organización decidió incorporarse a la Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiménez”, con el objetivo de obtener respaldo jurídico y mayor fuerza para informar a los trabajadores sobre lo que considera los riesgos de mantener el paro.
¿Por qué hay diferencias entre los sindicatos?
El Sindicato Independiente surgió en 2018 como una alternativa a la organización encabezada por Zayún González y obtuvo ese mismo año su toma de nota.
Ahora, Gerardo Díaz sostiene que uno de los puntos que detonaron el conflicto fue el cambio en la forma de asignar plazas mediante los llamados boletines escalafonarios.
Según su versión, en administraciones anteriores las posiciones laborales podían quedar en manos de trabajadores cercanos a la dirigencia sindical.
El dirigente aseguró que la actual administración modificó el procedimiento para hacerlo más transparente y permitir la participación de integrantes de los dos sindicatos.
Díaz afirma que más de 250 trabajadores participaron en estos procesos y obtuvieron nuevas plazas, pese a que, según su acusación, Zayún González había llamado a sus integrantes a no participar.
El dirigente del Sindicato Independiente sostiene que el líder sindical habría advertido a la administración que, si entregaba los nombramientos, estallaría una huelga.
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¿Qué dicen sobre el contrato colectivo y el servicio médico?
Otro de los puntos que el Sindicato Independiente rechaza es que Nacional Monte de Piedad tenga como objetivo desmantelar el contrato colectivo de trabajo o eliminar definitivamente las prestaciones médicas de los empleados.
Díaz sostiene que esos argumentos han sido utilizados por el sindicato mayoritario para justificar la permanencia del conflicto, pero asegura que la postura de su organización es diferente: regresar a trabajar y buscar una solución que permita mantener la fuente de empleo.
El impacto, asegura, también se ha sentido en las familias de los trabajadores, además que durante este periodo han fallecido nueve trabajadores en activo y alrededor de siete familiares de empleados que anteriormente tenían acceso al servicio médico contemplado en el contrato colectivo.
El señalamiento contra Arturo Zayún y Arturo Alcalde
El Sindicato Independiente también cuestionó la relación entre Arturo Zayún González y el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani.
Gerardo Díaz sostiene que existe una estrategia para llevar el conflicto a un punto que termine por afectar la viabilidad de Nacional Monte de Piedad. El dirigente incluso acusó una presunta colusión entre ambos para buscar la quiebra de la institución.
Se trata de un señalamiento hecho por el Sindicato Independiente que no debe confundirse con un hecho acreditado.
“Ha influido mucho. Llevaron el caso ante la Suprema Corte y lo atrajo, cuando nosotros decíamos que no. La verdad, tenemos miedo todas las familias que dependen de nuestra fuente de trabajo”, afirmó Díaz.
El dirigente hizo referencia así al proceso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentra bajo análisis un asunto relacionado con el conflicto laboral.
Para el Sindicato Independiente, mantener abierta la disputa representa un riesgo para los trabajadores, particularmente si el conflicto se prolonga y la institución pierde capacidad para operar.
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¿Qué busca ahora el Sindicato Independiente?
La organización busca ampliar su presencia dentro de Nacional Monte de Piedad y contar con respaldo jurídico para defender su postura.
Su principal demanda es que la huelga termine y que los trabajadores regresen a sus puestos.
La organización considera que la prioridad debe ser preservar la institución y los empleos antes de que el conflicto laboral tenga consecuencias más profundas.