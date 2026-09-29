Las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen este 29 de septiembre y acordaron remitirlo al pleno, donde se discutirán las reservas. La propuesta todavía debe continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una obligación para los inversionistas.

El debate expone una tensión: cómo proteger activos estratégicos sin añadir incertidumbre a las empresas que buscan invertir. Mientras los legisladores a favor sostienen que la apertura económica requiere controles frente a nuevos riesgos, las voces críticas cuestionan los plazos, la amplitud de los sectores y los criterios para impedir operaciones.

Las objeciones también surgieron desde el bloque aliado de Morena, pues la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, advirtió que el mecanismo puede contradecir los esfuerzos del gobierno para atraer inversiones y cuestionó que México tome como referencia criterios de revisión de Estados Unidos .

La senadora sostuvo que ese modelo tiene sesgos contra países asiáticos , principalmente China, y advirtió que trasladar criterios de otra legislación puede entrar en tensión con la soberanía que la reforma busca proteger.

Qué inversiones se revisarían

El mecanismo no se plantea como una autorización adicional para cualquier inversión extranjera, según la explicación del dictamen durante la reunión, la revisión previa aplicaría cuando coincidan tres condiciones: una participación extranjera superior al 49%, activos por encima del umbral que determine la comisión y presencia en alguno de los sectores sujetos a escrutinio.

Entre los ámbitos mencionados están infraestructura energética, transporte, comunicaciones, minería y sistemas digitales . También aparecen inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, nucleares y aeroespaciales, además del acceso a datos personales e información sensible.

La premisa de la reforma es que una adquisición puede tener consecuencias más allá del monto que ingresa al país: también puede cambiar quién controla infraestructura, tecnologías o información necesarias para su funcionamiento.

“La inversión extranjera no puede valorarse únicamente por su monto”, sostuvo el senador Alejandro García Monroy, quien defendió que la evaluación considere los sectores donde se establece el capital, las capacidades que genera y el control que adquiere sobre activos indispensables.

