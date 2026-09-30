México tiene DiMo y CoDi; Perú apuesta por Bim y un modelo que podría cambiar los pagos digitales

Tras la pandemia de Covid-19, en Perú, la iniciativa privada implementaron los pagos digitales, a partir de billeteras digitales. Con Bim se permite enviar y recibir dinero, pagar servicios, hacer compras mediante códigos QR o número telefónico y, en el caso de Compartamos Banco, recibir desembolsos y pagar créditos desde la misma billetera.

¿Qué es Bim?

En reunión con medios, Adolfo Peniche, gerente general de Compartamos Banco Perú, señala que Bim forma parte del ecosistema de Gentera en Perú y es operada por Pagos Digitales Peruanos (PDP), compañía de la que Gentera adquirió 98% de las acciones en 2020.



La historia de Bim comenzó antes de su llegada al ecosistema de Compartamos Banco. PDP surgió como una iniciativa gremial de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), que buscaba crear una billetera electrónica común para el sistema financiero peruano.

Sin embargo, cuando los principales bancos decidieron desarrollar sus propias aplicaciones, Compartamos Banco adquirió la plataforma con el objetivo de acelerar su desarrollo tecnológico e integrarla a su operación.

Hoy, Bim se incorporó a la operación cotidiana de Compartamos Banco y también transformó la manera en que se entregan y cobran algunos de sus créditos.

Una billetera que también mueve el crédito

En los créditos grupales e individuales, Bim permitió eliminar el manejo de dinero físico durante las reuniones de pago.

Las cuotas pueden pagarse en tiempo real mediante la billetera, lo que permite a las directivas de los grupos verificar el abono de manera inmediata.

Bim es una de las cuatro billeteras digitales que utilizan en Perú. (Bim Perú/Gentera)



Los desembolsos también pueden realizarse de forma digital y el préstamo llega directamente a la billetera sin necesidad de órdenes de pago o efectivo.

Para las operaciones cotidianas, Bim permite realizar pagos en comercios mediante códigos QR o utilizando el número telefónico del destinatario.

La plataforma es interoperable con otras billeteras y bancos del sistema peruano y, de acuerdo con la información presentada por Compartamos Banco, no cobra comisiones a los usuarios.

Además, Bim está vinculada con una cuenta de ahorro de Compartamos Banco. El usuario puede vincular o abrir automáticamente una cuenta de ahorro, lo que permite disponer directamente del saldo sin tener que realizar recargas físicas.

El avance digital ya representa una parte importante de la operación de Compartamos Banco en Perú. El 80% de sus clientes interactúa mediante canales digitales, entre Bim y Compartamos App, mientras que 93% de sus operaciones monetarias se realiza por estas vías.