El gobierno quiere dar más facultades a las aduanas para combatir la subvaluación y detener mercancías sospechosas. La propuesta llega a una operación que ya enfrenta caídas del sistema, revisiones lentas y recintos donde falta espacio para resguardar carga.
Más 'dientes' para las aduanas, pero con presupuesto recortado y fallas operativas
Empresarios advierten que endurecer los controles sin resolver esos problemas puede prolongar el despacho y elevar los costos del comercio exterior. Al mismo tiempo, el presupuesto previsto para la agencia aduanera permanece congelado, aunque tendría que asumir mayores tareas de vigilancia.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2027 propone asignar 3,468.1 millones de pesos a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), exactamente lo aprobado para 2026, lo que representa una reducción real de 3.1%, equivalente a unos 107.5 millones de pesos menos en poder de compra.
La discusión tiene una dimensión fiscal, ya que entre enero y julio de 2026, las aduanas recaudaron 791,009 millones de pesos, equivalentes a 23.2% de los ingresos tributarios del gobierno federal en el mismo periodo. Casi uno de cada cuatro pesos de impuestos se cobró allí.
Para José Cendejas, representante del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), el riesgo de una operación más lenta también se mide en costos para las empresas. “Una aduana lenta también es arancel”, advirtió al hablar de las demoras que enfrenta el movimiento de mercancías.
Reforma a la Ley Aduanera
La iniciativa presentada junto con el Paquete Económico 2027 propone ampliar el margen de actuación de la autoridad cuando sospeche que una mercancía ingresó al país con un precio artificialmente bajo. Uno de sus cambios elimina el umbral que hoy permite el embargo precautorio por subvaluación cuando el valor declarado es 50% o más inferior al de mercancías idénticas o similares.
Si se aprueba, una diferencia menor también puede dar lugar a la retención preventiva mientras se comprueba el valor. Según cifras de la ANAM incluidas en la iniciativa, entre enero de 2025 y agosto de 2026 se identificaron 2,541 operaciones de importación, por 1,587 millones de pesos, en las que no fue posible aplicar un embargo porque la diferencia estaba por debajo del umbral vigente.
Cerrar ese espacio puede ayudar a combatir irregularidades, pero también exige distinguirlas de operaciones legítimas. Un descuento, una compra de gran volumen o las características de un producto pueden explicar que su precio sea inferior al de otros artículos aparentemente similares. Esa comprobación requiere tiempo, información y personal capacitado.
Durante el análisis de la reforma, Zurisaday Cruz, docente e investigadora del Tecnológico de Monterrey, expuso un ejemplo de cómo se realizan algunas revisiones. Según su testimonio, hay verificadores que consultan Google, Mercado Libre o Amazon para sustentar una presunta subvaluación. Esos precios de venta al público, explicó, incluyen costos y márgenes de la cadena minorista que no necesariamente forman parte del valor de factura de una importación.
La demora en resolver esas diferencias es otro problema, ya que Cruz afirmó que, con las herramientas tecnológicas disponibles, un análisis de valor puede tomar más de una semana. Mientras llega el dictamen, la mercancía permanece detenida y aumentan los costos para quien la transporta o espera recibirla.
José Aguilar Méndez, directivo de DHL, pidió aprovechar la información que la autoridad ya recibe sobre los embarques antes de que lleguen a la aduana. Su propuesta apunta a anticipar riesgos con los datos de carga, en vez de concentrar los controles en retenciones durante el despacho.
Fallas en las aduanas
La ampliación de facultades también coincide con interrupciones en los sistemas electrónicos . Cendejas señaló que el sistema aduanero se ha caído cinco veces en lo que va del año.
En febrero se reportaron afectaciones al despacho en Veracruz, Tijuana, Nuevo Laredo y Reynosa. En septiembre volvieron las intermitencias, esta vez en la generación del Documento de Operación para Despacho Aduanero (DODA), necesario para presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado. Las fallas ocasionaron retrasos en cruces de Tamaulipas.
Restablecer el sistema no elimina de inmediato el atasco: las unidades que quedaron pendientes deben procesarse junto con la carga que sigue llegando. José Cendejas del COMCE habló de filas de 30 a 40 kilómetros en Laredo y de retrasos en Manzanillo.
“Se cayó el sistema y ¿cuál es el plan de contingencia para que no vuelva a suceder?”
Entre las alternativas mencionó ampliar la operación a 24 horas en puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
La espera tiene un costo concreto, las estimaciones van de 4,000 a 14,000 pesos diarios por unidad de transporte terrestre y por aduana en estadías. En el caso de los contenedores, las demoras cobradas por navieras pueden ir de 130 a 270 dólares diarios. A esas cantidades se pueden sumar gastos de almacenaje y penalizaciones por entregas tardías.
Presupuesto e infraestructura
Incluso si la autoridad cuenta con mejores herramientas para detectar subvaluación, deberá resolver qué hacer con las mercancías que decida retener. En la audiencia legislativa, Antonio de la Rosa, subdirector general de Agencia Aduanal de la Rosa, dijo que se ha limitado el espacio físico en las garitas.
“Ya no caben las mercancías en Manzanillo, ya no caben”.
De la Rosa cuestionó la distancia entre el diseño de las reglas y lo que ocurre en los puntos de despacho, al argumentar que a veces se legisla desde el "tintero" y no se legisla desde la operación. Propuso escuchar al personal que trabaja directamente en las aduanas y conoce las dificultades para revisar, mover y almacenar la carga.
Georgina Noricumbo, de Solución Integral al Comercio Exterior, llevó esa preocupación al terreno de los embargos: “¿Dónde se va a resguardar esta mercancía embargada? ¿Quién paga el almacenaje y la custodia?”.
Si crece el número de retenciones, señaló, también deberá existir capacidad física para atenderlas y procedimientos que eviten prolongarlas innecesariamente.
La ANAM tendría que afrontar esas tareas mientras mantiene la operación de las 50 aduanas del país. Entre enero y julio registró 12.9 millones de operaciones de comercio exterior, 2.6% más que en el mismo lapso del año anterior. El volumen crece, la reforma propone más posibilidades de revisión y el presupuesto planteado para 2027 no aumenta en pesos corrientes.