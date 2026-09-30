Empresarios advierten que endurecer los controles sin resolver esos problemas puede prolongar el despacho y elevar los costos del comercio exterior. Al mismo tiempo, el presupuesto previsto para la agencia aduanera permanece congelado, aunque tendría que asumir mayores tareas de vigilancia.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2027 propone asignar 3,468.1 millones de pesos a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), exactamente lo aprobado para 2026, lo que representa una reducción real de 3.1%, equivalente a unos 107.5 millones de pesos menos en poder de compra.

La discusión tiene una dimensión fiscal, ya que entre enero y julio de 2026, las aduanas recaudaron 791,009 millones de pesos, equivalentes a 23.2% de los ingresos tributarios del gobierno federal en el mismo periodo. Casi uno de cada cuatro pesos de impuestos se cobró allí.



Para José Cendejas, representante del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), el riesgo de una operación más lenta también se mide en costos para las empresas. “Una aduana lenta también es arancel”, advirtió al hablar de las demoras que enfrenta el movimiento de mercancías.

Reforma a la Ley Aduanera

La iniciativa presentada junto con el Paquete Económico 2027 propone ampliar el margen de actuación de la autoridad cuando sospeche que una mercancía ingresó al país con un precio artificialmente bajo. Uno de sus cambios elimina el umbral que hoy permite el embargo precautorio por subvaluación cuando el valor declarado es 50% o más inferior al de mercancías idénticas o similares.

Si se aprueba, una diferencia menor también puede dar lugar a la retención preventiva mientras se comprueba el valor. Según cifras de la ANAM incluidas en la iniciativa, entre enero de 2025 y agosto de 2026 se identificaron 2,541 operaciones de importación, por 1,587 millones de pesos, en las que no fue posible aplicar un embargo porque la diferencia estaba por debajo del umbral vigente.

Cerrar ese espacio puede ayudar a combatir irregularidades, pero también exige distinguirlas de operaciones legítimas. Un descuento, una compra de gran volumen o las características de un producto pueden explicar que su precio sea inferior al de otros artículos aparentemente similares. Esa comprobación requiere tiempo, información y personal capacitado.