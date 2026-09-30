Alberto Baillères González fue uno de los empresarios más importantes de México, el cerebro detrás de Grupo BAL y de su famoso Palacio de Hierro. Sin embargo, gran parte de su éxito como empresario también estuvo en que conoció el trabajo desde abajo y participó en distintas actividades, como la venta de cerveza a bordo de un camión repartidor.
Aquí te contamos la historia de cuando al creador de una de las fortunas más grandes de México le tocaba salir a las calles de la Ciudad de México para vender y repartir cerveza, como parte de la formación que tuvo antes de convertirse en un exitoso empresario.
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Así fue la llegada de Alberto Baillères a la Cervecería Moctezuma
El ingreso de Baillères González a la Cervecería Moctezuma estuvo marcado por una tragedia familiar. Su hermano Raúl Baillères Jr., el primogénito de la familia, falleció a los 29 años en un accidente automovilístico mientras trabajaba en la cervecería. Su muerte devastó a la familia y cambió los planes que Alberto tenía para su futuro.
Sin embargo, su padre, don Raúl, tenía una filosofía muy clara sobre el trabajo: para dirigir una empresa o aspirar a ocupar los puestos más altos, primero había que conocer el negocio desde abajo. Por eso, su primera tarea al llegar a la cervecería fue trabajar como cualquier otro empleado, a bordo de un camión repartidor de cerveza.
“Él quería que yo aprendiera desde abajo; mi padre era muy estricto en eso y yo le vivo agradecido, porque creo que gracias a eso aprendí la disciplina y lo que se necesita en el mundo de los negocios”, contó el empresario.
Alberto Baillères: de vendedor a gerente de la Cervecería Moctezuma
De esta manera, el primer trabajo de Alberto Baillères dentro de la Cervecería Moctezuma fue como vendedor en la Ciudad de México. Él mismo recordó cómo eran sus primeros días en la compañía y el trabajo que realizaba a bordo de un camión repartidor de cerveza:
“Entré a la Cervecería Moctezuma como vendedor en la Ciudad de México. Estaba encargado de un camión repartidor de cerveza: me bajaba a los changarros a tomar pedidos, y así empecé mi carrera en la Moctezuma”, dijo en aquella entrevista con el ITAM.
A partir de ahí, Baillères comenzó a ocupar puestos de mayor responsabilidad dentro de la compañía. Primero llegó a ser gerente del área de ventas en el Distrito Federal y posteriormente pasó por diferentes posiciones en administración y producción.
En Orizaba, donde la Cervecería Moctezuma tenía una de sus principales fábricas, asumió la gerencia administrativa y después llegó a ser subdirector general de operación, ventas y mercadotecnia. En esa posición compartía la conducción de la empresa con otro subdirector, encargado de la parte administrativa y financiera.
Su trayectoria dentro de la cervecería continuó hasta convertirse en director general, todavía durante la vida de su padre. Años después, al recordar aquella etapa, Baillères resumió la relación que desarrolló con el negocio con una frase: “Todavía hoy tengo en la sangre la cerveza”.
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Lo que fue de los Baillères en Cervecería Moctezuma
La historia de los Baillères en la Cervecería Moctezuma cambió en 1985, cuando la empresa se fusionó con la Cervecería Cuauhtémoc, de Monterrey. Así nació Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que reunió marcas de ambas compañías, como Superior, Sol, XX Lager y Noche Buena.
Con la fusión, la Cervecería Moctezuma dejó de operar por separado y los Baillères dejaron de estar al frente del negocio. En 1988, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma pasó a formar parte de FEMSA, el grupo empresarial que se había formado alrededor de los negocios de Cuauhtémoc.
El siguiente cambio llegó en 2010, cuando FEMSA intercambió Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma con Heineken por una participación de 20% en la compañía. Así, la cervecería en la que Baillères comenzó como vendedor y repartidor pasó de Moctezuma a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, después a FEMSA y finalmente a Heineken. Hoy forma parte de Heineken México y mantiene la planta de Orizaba, donde Baillères llegó a ocupar puestos directivos.
Baillères González falleció el 2 de febrero de 2022, a los 90 años, pero para entonces ya había preparado la sucesión de sus negocios. Un año antes había dejado la presidencia de Grupo BAL en manos de su hijo, Alejandro Baillères Gual, quien tomó el liderazgo del grupo familiar.
Así, aquella etapa en la que Alberto Baillères recorría la Ciudad de México a bordo de un camión repartidor fue parte de la formación que su padre quiso darle antes de asumir mayores responsabilidades.
Con el tiempo, esa trayectoria lo llevó a encabezar grandes empresas y a consolidar Grupo BAL, uno de los grupos empresariales más importantes de México, hoy bajo el liderazgo de la familia Baillères.