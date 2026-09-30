Así fue la llegada de Alberto Baillères a la Cervecería Moctezuma

El ingreso de Baillères González a la Cervecería Moctezuma estuvo marcado por una tragedia familiar. Su hermano Raúl Baillères Jr., el primogénito de la familia, falleció a los 29 años en un accidente automovilístico mientras trabajaba en la cervecería. Su muerte devastó a la familia y cambió los planes que Alberto tenía para su futuro.

Alberto planeaba continuar sus estudios en el extranjero, pero no podía dejar a su familia en ese momento. Su padre le pidió entonces que se incorporara a la cervecería, que por aquellos años enfrentaba problemas de productividad, según contó el propio empresario en una entrevista con el ITAM en 2018 .

Sin embargo, su padre, don Raúl, tenía una filosofía muy clara sobre el trabajo: para dirigir una empresa o aspirar a ocupar los puestos más altos, primero había que conocer el negocio desde abajo. Por eso, su primera tarea al llegar a la cervecería fue trabajar como cualquier otro empleado, a bordo de un camión repartidor de cerveza.

“Él quería que yo aprendiera desde abajo; mi padre era muy estricto en eso y yo le vivo agradecido, porque creo que gracias a eso aprendí la disciplina y lo que se necesita en el mundo de los negocios”, contó el empresario.





Alberto Baillères: de vendedor a gerente de la Cervecería Moctezuma

De esta manera, el primer trabajo de Alberto Baillères dentro de la Cervecería Moctezuma fue como vendedor en la Ciudad de México. Él mismo recordó cómo eran sus primeros días en la compañía y el trabajo que realizaba a bordo de un camión repartidor de cerveza:

“Entré a la Cervecería Moctezuma como vendedor en la Ciudad de México. Estaba encargado de un camión repartidor de cerveza: me bajaba a los changarros a tomar pedidos, y así empecé mi carrera en la Moctezuma”, dijo en aquella entrevista con el ITAM.

A partir de ahí, Baillères comenzó a ocupar puestos de mayor responsabilidad dentro de la compañía. Primero llegó a ser gerente del área de ventas en el Distrito Federal y posteriormente pasó por diferentes posiciones en administración y producción.



En Orizaba, donde la Cervecería Moctezuma tenía una de sus principales fábricas, asumió la gerencia administrativa y después llegó a ser subdirector general de operación, ventas y mercadotecnia. En esa posición compartía la conducción de la empresa con otro subdirector, encargado de la parte administrativa y financiera.

Su trayectoria dentro de la cervecería continuó hasta convertirse en director general, todavía durante la vida de su padre. Años después, al recordar aquella etapa, Baillères resumió la relación que desarrolló con el negocio con una frase: “Todavía hoy tengo en la sangre la cerveza”.