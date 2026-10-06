México cierra la puerta a inversiones de riesgo, pero el nuevo filtro de 49% deja rendijas

El porcentaje accionario no cuenta toda la historia. Una participación minoritaria puede otorgar influencia sobre las decisiones de una compañía o acceso a tecnología e información sensible, sin necesidad de poseer la mayoría del capital.

Ese es uno de los argumentos del reporte Mexico’s Road to Investment Screening: FDI Trends, Regulatory Gaps, and Policy Recommendations, publicado por el Center for International Private Enterprise (CIPE), organización estadounidense dedicada al desarrollo del sector privado y al fortalecimiento de las instituciones económicas, y elaborado por especialistas del CELIS Institute, centro independiente con sede en Berlín especializado en revisión de inversiones extranjeras y seguridad económica.

El escrutinio obligatorio previsto en la reforma requiere tres condiciones simultáneas: que el inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más de 49% del capital de una sociedad mexicana; que sus activos superen el monto que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), y que opere en actividades sensibles.

Estas comprenden infraestructura estratégica, tecnologías críticas y productos de doble uso, insumos fundamentales y seguridad alimentaria, así como acceso o control de información sensible. La Comisión podrá incorporar otras actividades análogas.

El reporte considera que el umbral mexicano es “excesivamente alto” frente a los niveles de entre 10% y 25% que utilizan distintas economías avanzadas. Recomienda reducirlo a 25% o menos y añadir un criterio monetario; como ejemplo, plantea operaciones desde 5 millones de dólares, independientemente del porcentaje adquirido.

Bajo el diseño legislativo, una adquisición de 30% o 40% no activaría la revisión obligatoria únicamente por su porcentaje. La reforma contempla una vía voluntaria para operaciones que no alcancen los umbrales.

La diferencia está en los derechos que acompañan a las acciones. Los acuerdos entre socios, la representación en el consejo y la distribución del resto del capital pueden dar a un inversionista un papel relevante con una participación menor.

Un ejemplo es Fernando Chico Pardo: con 25% de Grupo Financiero Banamex, adquirido por una empresa de su propiedad y de su familia, asumió la presidencia del Consejo de Administración y se convirtió en su mayor accionista privado individual. Aunque es capital mexicano, el caso ilustra cómo una participación minoritaria puede acompañarse de influencia en las decisiones.