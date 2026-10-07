Comprar una empresa en México requerirá algo más que un acuerdo entre sus propietarios y un inversionista extranjero. Si la operación involucra infraestructura estratégica, tecnologías críticas o información sensible, tendrá que pasar por una revisión de seguridad nacional bajo la reforma a la Ley de Inversión Extranjera aprobada por el Senado.
Empresas piden reglas claras y oportunas ante reforma de Inversión Extranjera
Para las empresas, la pregunta será qué deben demostrar para obtener autorización y bajo qué criterios las evaluará el gobierno. La International Chamber of Commerce México ( ICC México) pide que esas respuestas sean claras desde el principio, para evitar que el nuevo filtro complique las decisiones de inversión.
La organización empresarial plantea que México puede proteger sus sectores estratégicos y mantener la confianza de los inversionistas, siempre que el mecanismo tenga procedimientos previsibles y autoridades con capacidad para aplicarlos.
La reforma, aprobada por el Senado el 30 de septiembre , se encuentra ahora en la Cámara de Diputados. Para ICC México, esta etapa ofrece una oportunidad para precisar su alcance y evitar trámites innecesariamente complejos.
¿Qué inversiones pasarían por revisión?
De acuerdo con la descripción del texto aprobado que ofrece ICC México, uno de los supuestos de autorización reúne tres condiciones:
- Un inversionista extranjero pretende adquirir, directa o indirectamente, más del 49% del capital de una empresa mexicana.
- La empresa participa en sectores sensibles, como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, insumos fundamentales o manejo de información sensible.
- Sus activos superan el monto que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).
Ese porcentaje, por tanto, forma parte de un supuesto que también considera la actividad de la empresa y el valor de sus activos.
La CNIE tendrá a su cargo el procedimiento de revisión por razones de seguridad nacional. El reto, según la organización empresarial, consiste en establecer criterios objetivos y transparentes para que quienes evalúan una operación sepan con anticipación cómo será examinada.
La incertidumbre cuesta
Para una empresa que considera una adquisición, conocer las condiciones de autorización permite evaluar la viabilidad de la operación antes de comprometer recursos. Si el alcance del filtro resulta ambiguo, esa decisión se vuelve más difícil.
La preocupación de ICC México apunta a ese riesgo, ante ello solicita ajustes para evitar que la aplicación del mecanismo genere incertidumbre o procedimientos demasiado complejos.
La organización reconoce la protección de la seguridad nacional como un objetivo legítimo. También señala que Estados Unidos y Canadá cuentan con mecanismos de revisión de inversiones de este tipo.
Desde su perspectiva, un sistema mexicano con reglas claras puede facilitar la coordinación en América del Norte ante la relocalización de cadenas de suministro y las oportunidades que ese proceso representa para el país.
Cuatro cambios que pide ICC
Las propuestas de ICC México buscan dar a las empresas mayor claridad antes y durante la revisión.
La primera es definir con precisión qué operaciones deberán someterse al filtro y facilitar el trámite de aquellas que representen un riesgo menor. Esto permitiría distinguir los casos que necesitan un análisis más profundo.
La segunda consiste en permitir consultas confidenciales previas al inicio formal del procedimiento. Ese espacio ayudaría a las empresas a resolver dudas antes de presentar una operación.
La tercera es garantizar que conozcan las preocupaciones de la autoridad y puedan proponer alternativas para atenderlas. Así, el proceso incluiría una vía para responder a los riesgos identificados.
La cuarta plantea publicar información sobre el funcionamiento del mecanismo, sin revelar datos confidenciales ni comprometer la seguridad nacional.
El filtro también necesita recursos
Las reglas son solo una parte del desafío. Revisar una operación puede exigir conocimientos jurídicos, económicos, tecnológicos y de seguridad nacional.
Por eso, ICC México pide que la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, que participa como Secretaría Técnica de la CNIE, cuente con presupuesto, herramientas tecnológicas y personal especializado.
La capacidad de esa autoridad será relevante para analizar las operaciones con rigor y sostener los procedimientos ágiles que solicita la organización.
ICC México también pide que la aplicación de la reforma sea congruente con los compromisos internacionales del país, entre ellos el T-MEC, el CPTPP, el Acuerdo Global con la Unión Europea y otros instrumentos de protección a las inversiones.
La discusión en Diputados abre, así, una pregunta que va más allá de crear un nuevo permiso: qué tan previsible será obtenerlo. Para ICC México, de esa respuesta depende que el filtro proteja los intereses estratégicos del país y conserve la confianza de quienes buscan invertir.