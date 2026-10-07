Para las empresas, la pregunta será qué deben demostrar para obtener autorización y bajo qué criterios las evaluará el gobierno. La International Chamber of Commerce México ( ICC México) pide que esas respuestas sean claras desde el principio, para evitar que el nuevo filtro complique las decisiones de inversión.

La organización empresarial plantea que México puede proteger sus sectores estratégicos y mantener la confianza de los inversionistas, siempre que el mecanismo tenga procedimientos previsibles y autoridades con capacidad para aplicarlos.

La reforma, aprobada por el Senado el 30 de septiembre , se encuentra ahora en la Cámara de Diputados. Para ICC México, esta etapa ofrece una oportunidad para precisar su alcance y evitar trámites innecesariamente complejos.

¿Qué inversiones pasarían por revisión?

De acuerdo con la descripción del texto aprobado que ofrece ICC México, uno de los supuestos de autorización reúne tres condiciones:

Un inversionista extranjero pretende adquirir, directa o indirectamente, más del 49% del capital de una empresa mexicana. La empresa participa en sectores sensibles, como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, insumos fundamentales o manejo de información sensible. Sus activos superan el monto que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

Ese porcentaje, por tanto, forma parte de un supuesto que también considera la actividad de la empresa y el valor de sus activos.

La CNIE tendrá a su cargo el procedimiento de revisión por razones de seguridad nacional. El reto, según la organización empresarial, consiste en establecer criterios objetivos y transparentes para que quienes evalúan una operación sepan con anticipación cómo será examinada.