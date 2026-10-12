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Economía

Tope a deducciones de empresas pasa al pleno de la Cámara de Diputados

Diputados de la Comisión de Hacienda avalaron la propuesta del Ejecutivo para cambios a la Ley del ISR que busca reforzar la batalla antifactureras y dar un mayor acceso al Resico.
lun 12 octubre 2026 08:31 PM
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En la imagen se observa la fachada del SAT ubicada en avenida Hidalgo del Centro Histórico de la Ciudad de México.
La medida de poner límites a deducciones autorizadas de las empresas, busca reforzar la lucha de empresas factureras, las cuales simulan operaciones, para obtener beneficios fiscales. (Foto: Anylu Hinojosa-Peña.)

Los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, avalaron el dictamen para las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) el cual busca limitar las deducciones a las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos anuales, mientras busca atraer más personas físicas y morales al Régimen Simplificado de Confianza (Resico) aumentando sus umbrales para inscribirse.

El dictamen ya aprobado, plantea que para el siguiente ejercicio fiscal las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, no puedan solicitar deducciones de más del 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite.

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En tanto, a las empresas que deducen menos; es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales (con el objetivo de pagar la menor tasa efectiva) tendrán un límite de 99%.

También se limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la medida busca reforzar la lucha de empresas factureras, las cuales simulan operaciones, para obtener beneficios fiscales. De las empresas que pagan las menores tasas efectivas, usan al menos 10% de facturas apócrifas , con el objetivo de disminuir la base gravable, refiere el SAT.

La propuesta avanza en medio de caídas de la recaudación del ISR, de acuerdo con Hacienda. Se enero a agosto, la recaudación del ISR mayormente pagado por las empresas, contribuyó con el 46.3% del total de los ingresos del gobierno federal, la proporción más baja desde enero-agosto de 2021 , cuando el ISR contribuyó al gobierno federal el 44% de sus ingresos. Además, se registró por tercera vez consecutiva disminuciones en su contribución, en mismo periodo, pues en 2023 alcanzó un máximo histórico de 50.3%, en 2024 bajó a 49.7%, en 2025 llegó a 49%, hasta 46.3% este año.

La propuesta ha generado reacciones entre empresarios, representantes de cámaras, fiscalistas y el sector financiero, quienes advierten que la medida puede limitar las inversiones, el flujo de efectivo y el crecimiento de las empresas.

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El objetivo general de esta reforma a la Ley del ISR, es fortalecer un sistema fiscal más justo, sencillo y eficiente que facilite el pago de impuestos a los contribuyentes, impulse la inversión y combata la evasión fiscal, permitiendo que quienes obtienen ingresos contribuyan de manera equitativa al desarrollo del país sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas existentes, expuso Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda en Cámara de Diputados.

En lo general, y sin reservas, el dictamen de la reforma a la Ley del ISR fue aprobado con 26 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones. El documento pasó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el objetivo es que se discuta y vote en el pleno antes del jueves 15 de octubre.

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Hacienda busca más RESICOs

También el dictamen aprobado en la Comisión de Hacienda, quiere ampliar a base de contribuyentes e integrar micronegocios, talleres, tiendas de abarrotes y pequeños comerciantes a la formalidad, al ampliar el límite de ingresos para inscribirse al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Para personas físicas el límite de ingresos anuales para tributar en este régimen pasa de 3.5 millones, a 5 millones de pesos. Además, se elimina la prohibición de reingreso por incumplimientos formales, permitiendo regresar al régimen al regularizarse. Para personas morales, incrementa el límite de ingresos de 35 millones a 50 millones de pesos.

Aprueban reservas

El dictamen fue aprobado con reservas del diputado, Reginaldo Sandoval Flores del PT y la diputada, Ana Ayala Leyva de Morena, la primera se planteó para brindar mayor certeza jurídica a los contribuyentes y precisar el alcance de las restricciones para la aplicación conjunta de determinados estímulos fiscales. Con esto se busca evitar interpretaciones extensivas o erróneas que limiten los beneficios previstos en la legislación, permitiendo que operen de manera complementaria cuando la Ley lo permita, explicó el diputado del PT.

En tanto, la reserva de la legisladora de Morena planteó derogar las referencias al "régimen opcional para grupos de sociedades" contenidas en los artículos 36, 74 y 206 de la Ley del ISR, pues se considera que el régimen opcional para grupos de sociedades ya cumplió con su finalidad de otorgar flexibilidad organizacional y beneficios a los contribuyentes tras la conclusión del régimen de consolidación fiscal.

Al eliminarse dicho régimen en el dictamen general, la propuesta busca armonizar las leyes vigentes eliminando de manera formal las referencias remanentes en los artículos mencionados, sostuvo la legisladora.

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El dictamen también limita la capacidad de endeudamiento que tienen las empresas, al restringir la posibilidad de que sean deducibles los intereses que paguen cuando estos excedan el 20% de la utilidad fiscal neta. También se avaló un tope al estímulo fiscal por el uso de autopistas.

El documento fue aprobado en lo general y con reservas con 23 votos a favor, ocho en contra, y cero abstenciones.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Cámara de Diputados

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