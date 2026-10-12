En tanto, a las empresas que deducen menos; es decir, que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales (con el objetivo de pagar la menor tasa efectiva) tendrán un límite de 99%.

También se limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la medida busca reforzar la lucha de empresas factureras, las cuales simulan operaciones, para obtener beneficios fiscales. De las empresas que pagan las menores tasas efectivas, usan al menos 10% de facturas apócrifas , con el objetivo de disminuir la base gravable, refiere el SAT.

La propuesta avanza en medio de caídas de la recaudación del ISR, de acuerdo con Hacienda. Se enero a agosto, la recaudación del ISR mayormente pagado por las empresas, contribuyó con el 46.3% del total de los ingresos del gobierno federal, la proporción más baja desde enero-agosto de 2021 , cuando el ISR contribuyó al gobierno federal el 44% de sus ingresos. Además, se registró por tercera vez consecutiva disminuciones en su contribución, en mismo periodo, pues en 2023 alcanzó un máximo histórico de 50.3%, en 2024 bajó a 49.7%, en 2025 llegó a 49%, hasta 46.3% este año.

La propuesta ha generado reacciones entre empresarios, representantes de cámaras, fiscalistas y el sector financiero, quienes advierten que la medida puede limitar las inversiones, el flujo de efectivo y el crecimiento de las empresas.



El objetivo general de esta reforma a la Ley del ISR, es fortalecer un sistema fiscal más justo, sencillo y eficiente que facilite el pago de impuestos a los contribuyentes, impulse la inversión y combata la evasión fiscal, permitiendo que quienes obtienen ingresos contribuyan de manera equitativa al desarrollo del país sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas existentes, expuso Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda en Cámara de Diputados.

En lo general, y sin reservas, el dictamen de la reforma a la Ley del ISR fue aprobado con 26 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones. El documento pasó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el objetivo es que se discuta y vote en el pleno antes del jueves 15 de octubre.