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Amazon escuchará tus conversaciones con Bee, su nuevo dispositivo de IA que también recomienda compras

La compañía presentó una pulsera y un accesorio magnético para el celular capaces de transcribir conversaciones, generar recordatorios y conectar lo que dices con recomendaciones de productos.
jue 15 octubre 2026 10:30 AM
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Dispositivos portátiles Bee de Amazon diseñados para procesar conversaciones mediante inteligencia artificial.
Los dispositivos Bee de Amazon utilizan inteligencia artificial para convertir conversaciones en recordatorios, resúmenes y recomendaciones.
 (Foto: Amazon)

Amazon quiere que la inteligencia artificial deje de ser una herramienta a la que los usuarios recurren cuando tienen una pregunta y se convierta en una asistente que los acompañe durante el día. Para ello, la compañía presentó dos nuevos dispositivos de su línea Bee, diseñados para captar conversaciones cotidianas, identificar información relevante y transformarla en recordatorios, resúmenes y tareas.

Los dispositivos presentados son Bee Frontier, una pulsera que también puede sujetarse a la ropa, y Bee Eclipse, un accesorio del tamaño de una tarjeta de crédito que se adhiere magnéticamente a la parte posterior de un teléfono inteligente. Ambos forman parte de la estrategia de Amazon para extender sus servicios de inteligencia artificial más allá de las pantallas.

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La propuesta también abre una nueva vía para el comercio electrónico, pues cuando el usuario conecta Bee con su cuenta de Amazon, la información obtenida de sus conversaciones puede convertirse en recomendaciones de productos . Así, una charla en la que alguien mencione que necesita comprar jabón para trastes puede traducirse en una sugerencia de compra dentro de la plataforma.

¿Qué pasa con la privacidad de las conversaciones?

La posibilidad de llevar un dispositivo que capta conversaciones durante el día plantea preguntas sobre el manejo de información personal y de las personas que hablan con su propietario.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Computers & Security, basado en una encuesta a 1,103 propietarios de altavoces inteligentes en Alemania, encontró que los controles de privacidad disponibles no satisfacen todas las necesidades de los usuarios, quienes demandan mayor transparencia y control sobre sus datos.

Amazon sostiene que Bee procesa el audio en tiempo real y lo elimina después, en lugar de almacenar las grabaciones originales. La empresa también afirma que las transcripciones y los resúmenes se cifran mediante claves controladas por el dispositivo del usuario y que nadie más puede acceder a ellos, incluida la propia Amazon, salvo que el usuario decida compartirlos.

Los dispositivos cuentan con un botón para iniciar o detener la captura y una luz indicadora cuando están activos. En el caso de Bee Eclipse, Amazon señala que se solicita permiso a los participantes de una llamada cada vez que comienza una grabación.

Estas medidas forman parte del sistema de seguridad que la compañía denomina Bee Private Compute.

Las garantías de privacidad de Bee también pueden leerse a la luz de un antecedente relacionado con otro de los asistentes de voz de Amazon. En 2023, la compañía acordó pagar 25 millones de dólares para resolver acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sobre el manejo de información personal de menores que utilizaban Alexa, su asistente virtual integrado en bocinas inteligentes.

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La función puede resultar práctica para quienes olvidan compras pendientes, pero también conecta dos áreas estratégicas para Amazon: la inteligencia artificial personalizada y su negocio de comercio electrónico. La compañía puede ofrecer una experiencia en la que la necesidad expresada en una conversación se transforme en una recomendación dentro de su tienda.

No obstante, la integración con Amazon no se activa automáticamente por comprar el dispositivo, el usuario debe vincular su cuenta y contratar Bee Pro para acceder a esta función.

Cuánto cuestan los nuevos dispositivos de Amazon

Bee Frontier tiene un precio de 74.99 dólares y ya está disponible en Estados Unidos a través de Amazon.com. Bee Eclipse costará desde 99.99 dólares y llegará próximamente, según la compañía.

Los dispositivos incluyen resúmenes y recaps de conversaciones, así como un historial de memoria de 14 días sin costo adicional. La suscripción Bee Pro cuesta 11.99 dólares al mes e incorpora resúmenes ilimitados, integraciones con Amazon.com, Alexa+ y aplicaciones de terceros, recuerdos diarios, un asistente personal y herramientas para organizar conversaciones. Los nuevos clientes tienen 30 días de prueba gratuita.

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Inteligencia artificial amazon ciberseguridad

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