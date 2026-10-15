Amazon escuchará tus conversaciones con Bee, su nuevo dispositivo de IA que también recomienda compras

La propuesta también abre una nueva vía para el comercio electrónico, pues cuando el usuario conecta Bee con su cuenta de Amazon, la información obtenida de sus conversaciones puede convertirse en recomendaciones de productos . Así, una charla en la que alguien mencione que necesita comprar jabón para trastes puede traducirse en una sugerencia de compra dentro de la plataforma.

¿Qué pasa con la privacidad de las conversaciones?

La posibilidad de llevar un dispositivo que capta conversaciones durante el día plantea preguntas sobre el manejo de información personal y de las personas que hablan con su propietario.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Computers & Security, basado en una encuesta a 1,103 propietarios de altavoces inteligentes en Alemania, encontró que los controles de privacidad disponibles no satisfacen todas las necesidades de los usuarios, quienes demandan mayor transparencia y control sobre sus datos.

Amazon sostiene que Bee procesa el audio en tiempo real y lo elimina después, en lugar de almacenar las grabaciones originales. La empresa también afirma que las transcripciones y los resúmenes se cifran mediante claves controladas por el dispositivo del usuario y que nadie más puede acceder a ellos, incluida la propia Amazon, salvo que el usuario decida compartirlos.

Los dispositivos cuentan con un botón para iniciar o detener la captura y una luz indicadora cuando están activos. En el caso de Bee Eclipse, Amazon señala que se solicita permiso a los participantes de una llamada cada vez que comienza una grabación.

Estas medidas forman parte del sistema de seguridad que la compañía denomina Bee Private Compute.

Las garantías de privacidad de Bee también pueden leerse a la luz de un antecedente relacionado con otro de los asistentes de voz de Amazon. En 2023, la compañía acordó pagar 25 millones de dólares para resolver acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sobre el manejo de información personal de menores que utilizaban Alexa, su asistente virtual integrado en bocinas inteligentes.