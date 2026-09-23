¿Qué es una fábrica de IA?

Una fábrica de IA, también conocida como AI Factory, es un ecosistema de componentes especializados y optimizados para perfeccionar e integrar procesos y soluciones de cargas de trabajo complejas, explica Carlos Huescas, gerente global de productos de IA en Lenovo.

Aunque pueden parecer lo mismo a un centro de datos, el experto detalla que su principal diferencia es que mientras los data centers almacenan y procesan información (como sitios web, bases de datos o apps empresariales de uso general), las fábricas están diseñadas para cubrir todo el ciclo de vida de la IA, desde el entrenamiento, al refinado de datos y la inferencia a gran escala.

Los primeros, explica, funcionan principalmente a partir de Unidades Centrales de Procesamiento (CPU), mientras que las segundas operan con miles de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), las cuales pueden realizar miles de cálculos en paralelo y por ello son ideales para las funciones de IA.

“Cada una de estas categorías tiene necesidades, alcances y propósitos distintos que en muchos casos se desconocen a nivel público, en general porque la conversación se etiqueta con el genérico ‘data centers’”, señala Natán Rosengaus, CEO y cofundador de Bleeding Edge, una start-up mexicana de infraestructura tecnológica especializada en el diseño, construcción y operación de fábricas de IA.

Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica, agrega que las fábricas son una “evolución lógica” de los centros de datos y funcionan como un nuevo brazo dentro de las compañías, pues con este modelo es posible gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que produce un uso más ágil y accesible de la IA.





Las fábricas de IA serán un elemento crucial del PIB nacional

La inversión para instalar una fábrica de IA no es estática y aunque llega a superar los miles de millones de dólares, se adapta a las necesidades de las compañías, comenta Huescas. Para contar con ellas no es necesario construir nuevos centros de datos, pues existen opciones de coubicación y esquemas de infraestructura como servicio mediante pagos mensuales dentro de los centros de datos ya existentes.