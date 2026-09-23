La industria de la inteligencia artificial en México avanza. De acuerdo con datos del estudio CIO Playbook, de Lenovo, cerca del 30% de los líderes de TI del país ya están en una etapa de madurez e implementación de estos modelos, lo cual exige infraestructuras especializadas dentro del territorio para entrenar y procesar modelos cada vez más complejos.
Son las denominadas 'fábricas de IA', una industria que podría entrar a las mismas previsiones económicas de los centros de datos, lo que supondría, según la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), una contribución económica de 5.2% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional para 2029.
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¿Qué es una fábrica de IA?
Una fábrica de IA, también conocida como AI Factory, es un ecosistema de componentes especializados y optimizados para perfeccionar e integrar procesos y soluciones de cargas de trabajo complejas, explica Carlos Huescas, gerente global de productos de IA en Lenovo.
Aunque pueden parecer lo mismo a un centro de datos, el experto detalla que su principal diferencia es que mientras los data centers almacenan y procesan información (como sitios web, bases de datos o apps empresariales de uso general), las fábricas están diseñadas para cubrir todo el ciclo de vida de la IA, desde el entrenamiento, al refinado de datos y la inferencia a gran escala.
Los primeros, explica, funcionan principalmente a partir de Unidades Centrales de Procesamiento (CPU), mientras que las segundas operan con miles de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), las cuales pueden realizar miles de cálculos en paralelo y por ello son ideales para las funciones de IA.
“Cada una de estas categorías tiene necesidades, alcances y propósitos distintos que en muchos casos se desconocen a nivel público, en general porque la conversación se etiqueta con el genérico ‘data centers’”, señala Natán Rosengaus, CEO y cofundador de Bleeding Edge, una start-up mexicana de infraestructura tecnológica especializada en el diseño, construcción y operación de fábricas de IA.
Marcio Aguiar, director de Nvidia Enterprise para Latinoamérica, agrega que las fábricas son una “evolución lógica” de los centros de datos y funcionan como un nuevo brazo dentro de las compañías, pues con este modelo es posible gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que produce un uso más ágil y accesible de la IA.
Las fábricas de IA serán un elemento crucial del PIB nacional
La inversión para instalar una fábrica de IA no es estática y aunque llega a superar los miles de millones de dólares, se adapta a las necesidades de las compañías, comenta Huescas. Para contar con ellas no es necesario construir nuevos centros de datos, pues existen opciones de coubicación y esquemas de infraestructura como servicio mediante pagos mensuales dentro de los centros de datos ya existentes.
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Por ello, las fábricas de IA pueden entrar en las mismas previsiones económicas que tienen para la industria de centros de datos. La previsión de la MEXDC de que suponga una contribución al PIB del 5.2% al PIB equivale a una cifra equivalente a 73,536 millones de dólares.
Adriana Rivera, directora ejecutiva de la MEXDC, agrega que la tendencia de fábricas de IA en México ayudaría a que esa estimación sea incluso mayor. “México se encuentra en una etapa intermedia de desarrollo, todavía no es un mercado maduro como EU, pero es uno de los destinos más dinámicos de América Latina para esta estructura digital”.
Sobre esta cifra, Ricardo Herrera Martínez, profesor de análisis de decisiones de la IPADE Business School, precisa que ese porcentaje no se refiere únicamente al dinero que generan los centros de datos en inversión directa, sino al impacto que tienen en toda la economía digital, como comercio electrónico, la nube o servicios financieros digitales, entre otras funciones.
“Es una meta ambiciosa, pero razonable si pensamos en términos del impacto económico que puede generar su implementación”, explica. Sin embargo, también es consciente de que con el desarrollo actual de la industria es muy difícil llegar a este objetivo.
“Nuestra condicionante hoy en día es la energía. Hay una cartera de inversión de centros de datos, pero para concretarlos se debe multiplicar la capacidad eléctrica y a un ritmo lo suficientemente veloz en los próximos años. Solo así podríamos lograrlo”, afirma.
No obstante, para entender la magnitud del impacto que las AI Factories tienen en el mundo, basta con revisar el valor de las industrias de entrenamiento y de inferencia, los cuales se prevén de 3,900 y 113,500 millones de dólares, respectivamente, según estimaciones de Grand View Research para 2026.