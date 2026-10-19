La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó una operación de refinanciamiento por un monto total de 238,153 millones de pesos.

En la operación de refinanciamiento se sustituyeron Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2026 y 2043, por Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2027 y 2047, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Así se extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 2.9 años, fortaleciendo la composición del portafolio y favoreciendo una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.