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Economía

Hacienda refinancia deuda pública por 238,000 millones de pesos

Del total recomprado, 18,823 millones correspondieron a vencimientos en 2026 y 123,910 millones a vencimientos en 2027, informó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.
lun 19 octubre 2026 11:20 AM
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Mapa de México con miles de pesos en billetes de diversas denominaciones. La imagen muestra fajos de billetes de peso mexicano nuevos sobre el fondo de un atlas escolar genérico, en el que aparece el territorio mexicano y la palabra «México» situada en el mar Caribe.
En la operación de refinanciamiento se sustituyeron Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2026 y 2043, por Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2027 y 2047. (Foto: iStock. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó una operación de refinanciamiento por un monto total de 238,153 millones de pesos.

En la operación de refinanciamiento se sustituyeron Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2026 y 2043, por Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2027 y 2047, detalló la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Así se extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 2.9 años, fortaleciendo la composición del portafolio y favoreciendo una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.

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Esta operación contribuye a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y mejorar las condiciones de liquidez del mercado local, detalló la SHCP.

Del total recomprado, 18,823 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026; 123,910 millones a vencimientos en 2027; 44,094 millones a vencimientos en 2028, y 51,326 millones a vencimientos en años posteriores.

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La presente operación representa la sexta operación de refinanciamiento en el mercado local en 2026 y forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026.

"Las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país; así como el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026", destacó Hacienda.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Deuda pública

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