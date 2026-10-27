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Economía

Senadores blindan a sector automotriz y gasolineros de topes a deducciones, reforma al ISR regresa a Diputados

El dictamen de la reforma al ISR fue votado en lo general y en lo particular con votos 77 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.
mar 27 octubre 2026 06:34 PM
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Aspectos de la sesion plenaria en el Senado, se observa la mayoría de los curules y a integrantes de la Mesa Directiva.
La reforma a la Ley del ISR tiene dos objetivos, desde facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para determinados contribuyentes hasta fortalecer los mecanismos para prevenir prácticas de evasión y elusión fiscal. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro. )

La mayoría del pleno de la Cámara de Senadores votó a favor de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con una reserva que exenta al sector automotriz y a gasolineros del tope a deducciones para empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, que aplicará a partir del ejercicio fiscal 2027.

El dictamen fue votado en lo general y en lo particular con votos 77 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones. Por esta reserva, el dictamen a la reforma del ISR regresa a la Cámara de Diputados para la discusión y votación de la reserva.

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La adhesión al artículo 78-E, agrega a la lista de exceptuados de las restricciones a las deducciones autorizadas a quienes "realicen operaciones al amparo de una autorización de establecimiento de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos conforme al artículo 121, fracción IV de la Ley Aduanera; salvo por los ingresos que se obtengan por la enajenación de mercancías en territorio nacional".

También, en su fracción IX, exceptúa a los "que realicen la actividad de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel, que cuenten con el permiso correspondiente a que se refiere el artículo 76, fracción II, inciso b) de la Ley del Sector Hidrocarburos", refiere la reserva presentada por el diputado de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, y suscrita por el senador, Ignacio Mier Velasco.

"Este es un sector altamente regulado, sujeto a permisos, controles volumétricos, obligaciones de información y supervisión permanente. Además, su estructura económica supone costos de adquisición elevados respecto con sus ingresos. Por ello, una proporción alta de su deducciones no necesariamente refleja evasión o abuso, sino que puede responder al funcionamiento ordinario del negocio", dijo Reyes Carmona.

Agregó que esta medida guarda congruencia con la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina regular y el diésel renovada en agosto de 2026, con un acuerdo orientado a dar estabilidad a los precios de combustibles esenciales para la movilidad y la economía de las familias mexicanas.

La reserva, que forma parte de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es parte de negociaciones entre el sector empresarial, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como lo comentó previamente a Expansión , el presidente del Consejo, José Medina Mora.

Antes de las discusiones y votaciones en los plenos de Diputados y Senadores, distintas industrias como la automotriz, resaltaron entre las afectaciones de los topes a las deducciones, la falta de flujo de efectivo.

En la presentación del dictamen para esta reforma, el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Miguel Ángel Yunes Márquez explicó que la reforma a la Ley del ISR persigue dos objetivos: facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para determinados contribuyentes, y fortalecer los mecanismos para prevenir prácticas de evasión y elusión fiscal.

En este sentido, destacó la disposición enfocada a topar las deducciones de las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, la cual obedece a la detección del no pago de ISR de más de 318,000 empresas, al declarar un exceso de deducciones o argumentar pérdidas fiscales.

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"Que quede claro, la reforma no elimina de manera general las deducciones, ni las pérdidas fiscales, sino que establece límites y condiciones particulares para su aplicación, para evitar que se erosione la base, combatiendo la evasión, la elusión, el contrabando, la subvaluación y la facturación falsa, con la única encomienda de fortalecer la equidad contributiva", dijo Yunes Márquez.

Además, este dictamen no crea un impuesto nuevo al aguinaldo, ni elimina la exención que actualmente establece la ley, precisó Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.

Amplía umbrales para RESICOs

Entre las modificaciones también se encuentra la ampliación de los beneficios del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) , que en el caso de las personas físicas incrementa de 3.5 a 5 millones de pesos anuales, el límite de ingresos para tributar en este régimen manteniendo como tasa máxima 2.5% de ISR.

En el caso de las personas morales se incrementa de 35 a 50 millones, y se contemplan modificaciones para facilitar la reincorporación de aquellos que cumpliendo las condiciones legales pueden volver a acceder a este régimen. También se propone elevar de 900,000 pesos a un millón, el límite de ingresos que pueden quedar exentos del ISR para las personas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público ISR

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