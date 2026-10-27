Senadores blindan a sector automotriz y gasolineros de topes a deducciones, reforma al ISR regresa a Diputados

La adhesión al artículo 78-E, agrega a la lista de exceptuados de las restricciones a las deducciones autorizadas a quienes "realicen operaciones al amparo de una autorización de establecimiento de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos conforme al artículo 121, fracción IV de la Ley Aduanera; salvo por los ingresos que se obtengan por la enajenación de mercancías en territorio nacional".

También, en su fracción IX, exceptúa a los "que realicen la actividad de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel, que cuenten con el permiso correspondiente a que se refiere el artículo 76, fracción II, inciso b) de la Ley del Sector Hidrocarburos", refiere la reserva presentada por el diputado de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, y suscrita por el senador, Ignacio Mier Velasco.

"Este es un sector altamente regulado, sujeto a permisos, controles volumétricos, obligaciones de información y supervisión permanente. Además, su estructura económica supone costos de adquisición elevados respecto con sus ingresos. Por ello, una proporción alta de su deducciones no necesariamente refleja evasión o abuso, sino que puede responder al funcionamiento ordinario del negocio", dijo Reyes Carmona.

Agregó que esta medida guarda congruencia con la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina regular y el diésel renovada en agosto de 2026, con un acuerdo orientado a dar estabilidad a los precios de combustibles esenciales para la movilidad y la economía de las familias mexicanas.

La reserva, que forma parte de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es parte de negociaciones entre el sector empresarial, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como lo comentó previamente a Expansión , el presidente del Consejo, José Medina Mora.

Antes de las discusiones y votaciones en los plenos de Diputados y Senadores, distintas industrias como la automotriz, resaltaron entre las afectaciones de los topes a las deducciones, la falta de flujo de efectivo.

En la presentación del dictamen para esta reforma, el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Miguel Ángel Yunes Márquez explicó que la reforma a la Ley del ISR persigue dos objetivos: facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para determinados contribuyentes, y fortalecer los mecanismos para prevenir prácticas de evasión y elusión fiscal.

En este sentido, destacó la disposición enfocada a topar las deducciones de las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, la cual obedece a la detección del no pago de ISR de más de 318,000 empresas, al declarar un exceso de deducciones o argumentar pérdidas fiscales.