Alivio fiscal para las empresas es un “ganar-ganar”, pero el CCE mantiene la pelea por deducciones

En entrevista con Expansión, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que eliminar multas y recargos permitirá reducir entre 50% y 60% el monto total de algunos adeudos y cerrar controversias de años. Pero el alivio convive con una advertencia sobre la propuesta de deducciones, porque hay compañías cuyo pago de ISR podría equivaler a la mitad de sus utilidades o más.

“En lugar del 30% pudieran pagar el 50% o más de impuesto”, señaló. La advertencia se refiere al peso del ISR sobre las ganancias de esas empresas, no a un aumento en la tasa legal.

El CCE mantiene conversaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y busca que el Senado incorpore cambios para proteger a las compañías cuyos costos elevados y ganancias reducidas responden a su modelo de negocio.

La negociación fiscal sigue abierta . Para los empresarios, las facilidades para resolver adeudos atienden una petición; los límites a las deducciones mantienen otra sobre la mesa.

Este 21 de octubre, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, del Senado aprobaron sin reservas los dictámenes de la Ley de Ingresos , la reforma al ISR y la Ley Federal de Derechos para 2027. Los límites a las deducciones se mantuvieron en esta etapa; aún falta la discusión y votación en el Pleno.

El alivio no resuelve todo

La insistencia del CCE en modificar las deducciones responde a los cambios propuestos al ISR para 2027, que limitarían los gastos que las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos pueden descontar para calcular el impuesto.

Medina Mora respaldó el objetivo de que los negocios que no pagan impuestos cumplan con sus obligaciones. Su reclamo consiste en distinguirlos de las empresas que sí cumplen, pero operan con márgenes reducidos.

La diferencia es relevante porque el ISR se calcula después de restar las deducciones permitidas a los ingresos. Si una compañía ya obtiene una utilidad pequeña y parte de sus gastos deja de ser deducible, el impuesto puede absorber una proporción mayor de esa ganancia.

Ese es el efecto que el CCE busca corregir antes de que concluya la discusión legislativa. Medina Mora planteó que el Senado podría incorporar una reserva, como ocurrió en Diputados con la ampliación del programa para regularizar adeudos.

Las conversaciones también incluyen el incremento de derechos para concesiones ferroviarias, que el dirigente ubicó en 140%; los cobros a no residentes que afectan al turismo, y el mecanismo propuesto para elevar los pagos provisionales.