El sector empresarial consiguió que una de sus peticiones fiscales avanzara en el Congreso: ampliar las facilidades para saldar adeudos con el SAT. Ahora busca una segunda modificación que impactará en la operación de las empresas, al ajustar los límites a las deducciones para evitar que los negocios de bajo margen destinen una mayor parte de sus ganancias al pago de ISR.
Alivio fiscal para las empresas es un “ganar-ganar”, pero el CCE mantiene la pelea por deducciones
El sector empresarial consiguió que una de sus peticiones fiscales avanzara en el Congreso: ampliar las facilidades para saldar adeudos con el SAT. Ahora busca una segunda modificación que impactará en la operación de las empresas, al ajustar los límites a las deducciones para evitar que los negocios de bajo margen destinen una mayor parte de sus ganancias al pago de ISR.
En entrevista con Expansión, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que eliminar multas y recargos permitirá reducir entre 50% y 60% el monto total de algunos adeudos y cerrar controversias de años. Pero el alivio convive con una advertencia sobre la propuesta de deducciones, porque hay compañías cuyo pago de ISR podría equivaler a la mitad de sus utilidades o más.
“En lugar del 30% pudieran pagar el 50% o más de impuesto”, señaló. La advertencia se refiere al peso del ISR sobre las ganancias de esas empresas, no a un aumento en la tasa legal.
El CCE mantiene conversaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y busca que el Senado incorpore cambios para proteger a las compañías cuyos costos elevados y ganancias reducidas responden a su modelo de negocio.
La negociación fiscal sigue abierta . Para los empresarios, las facilidades para resolver adeudos atienden una petición; los límites a las deducciones mantienen otra sobre la mesa.
Este 21 de octubre, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, del Senado aprobaron sin reservas los dictámenes de la Ley de Ingresos , la reforma al ISR y la Ley Federal de Derechos para 2027. Los límites a las deducciones se mantuvieron en esta etapa; aún falta la discusión y votación en el Pleno.
El alivio no resuelve todo
La insistencia del CCE en modificar las deducciones responde a los cambios propuestos al ISR para 2027, que limitarían los gastos que las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos pueden descontar para calcular el impuesto.
Medina Mora respaldó el objetivo de que los negocios que no pagan impuestos cumplan con sus obligaciones. Su reclamo consiste en distinguirlos de las empresas que sí cumplen, pero operan con márgenes reducidos.
La diferencia es relevante porque el ISR se calcula después de restar las deducciones permitidas a los ingresos. Si una compañía ya obtiene una utilidad pequeña y parte de sus gastos deja de ser deducible, el impuesto puede absorber una proporción mayor de esa ganancia.
Ese es el efecto que el CCE busca corregir antes de que concluya la discusión legislativa. Medina Mora planteó que el Senado podría incorporar una reserva, como ocurrió en Diputados con la ampliación del programa para regularizar adeudos.
Las conversaciones también incluyen el incremento de derechos para concesiones ferroviarias, que el dirigente ubicó en 140%; los cobros a no residentes que afectan al turismo, y el mecanismo propuesto para elevar los pagos provisionales.
Una concesión para cerrar litigios
Las facilidades para pagar adeudos representan un avance para el CCE.
“Es una de las propuestas que desde el CCE habíamos hecho”, afirmó Medina Mora sobre el diálogo en torno a los cambios fiscales para 2027.
El dirigente explicó que los litigios prolongados tienen un costo para ambas partes. Las empresas pagan abogados mientras se acumulan multas y recargos; el SAT mantiene recursos en disputa que no se convierten en recaudación.
Eliminar esos cargos permitirá a las compañías resolver pendientes y concentrarse en sus operaciones.
Es una medida ganar-ganar, el SAT recauda y las empresas limpian la casa. Y con esto podemos ver para adelante
El retiro de multas y recargos puede disminuir entre 50% y 60% el monto total de los adeudos.
¿Qué ampliaron los diputados?
El cambio aprobado en la Cámara de Diputados amplía el acceso al Programa de Regularización Fiscal mediante una reserva de Ricardo Monreal al artículo vigésimo primero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2027.
El dictamen original ya contemplaba un estímulo de 100% sobre multas, recargos y gastos de ejecución, pero lo limitaba a personas físicas y morales cuyos ingresos de 2025 no hubieran superado 300 millones de pesos. También excluía a los contribuyentes bajo competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.
La reserva eliminó esas restricciones para que empresas de mayor tamaño puedan acceder al esquema. El beneficio permite retirar multas, recargos y gastos de ejecución; los impuestos adeudados deben pagarse.
El dictamen base contempla adeudos de 2025 o anteriores. Para quienes se regularicen mediante declaraciones, exige liquidarlos en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
También incluye supuestos de autocorrección durante auditorías y créditos impugnados. En estos últimos, requiere desistirse del medio de defensa.
La modificación aún debe pasar por el Senado.
Salarios con el empleo débil
La discusión con el gobierno rebasa los impuestos. Para el próximo ajuste al salario mínimo, el sector empresarial propone cubrir la inflación y añadir uno o dos puntos porcentuales, con la prioridad de preservar el empleo formal.
Medina Mora sostuvo que el salario mínimo de 2026 ya alcanzó la meta de bienestar familiar que impulsaron los empresarios: que dos salarios mínimos permitan cubrir las necesidades de una familia de cuatro integrantes.
A partir de ese nivel, planteó cuidar el poder adquisitivo y evaluar cuánto pueden absorber las empresas ante la debilidad de la contratación formal.
El ajuste deberá acordarse en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con participación del gobierno, los sindicatos y los organismos empresariales.
La apuesta por la inversión
Para Medina Mora, la primera prioridad del CCE es impulsar la inversión para recuperar el crecimiento. Su planteamiento pasa por cuatro condiciones: certeza jurídica, seguridad, energía y agua.
La demanda empresarial consiste en que esas condiciones permitan comprometer recursos y concretar proyectos. El dirigente consideró que México tiene potencial para crecer 4%, aunque todavía está lejos de esa capacidad.
“Lo más importante es que el país retome el crecimiento”, afirmó.