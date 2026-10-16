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Economía

Más costos y menos deducciones presionan a las empresas en México para 2027

La reducción de la jornada laboral y los cambios fiscales y aduaneros amenazan la rentabilidad de los negocios y la llegada de nuevas inversiones.
vie 16 octubre 2026 05:55 AM
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Trabajadoras arman cajas en una línea de producción.
La reforma laboral que lleva a una reducción de la jornada a 40 horas en 2030, implicará una mayor dependencia de las empresas de las horas extra para mantener su operación. (Foto: Jesús Almazán)

Las empresas lidian con cambios en materia laboral que avanzan este año, mientras ya analizan implicaciones de nuevas disposiciones que vendrán en materia fiscal y aduanera para el próximo 2027.

La reforma laboral que lleva a una reducción de la jornada a 40 horas en 2030 , implicará una mayor dependencia de las empresas de las horas extra para mantener su operación, generando afectaciones en materia financiera y fiscal conforme avance la reducción de dos horas cada año.

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Para cumplir con esta obligación, las empresas reajustan horarios, ven la posibilidad de contratar más personal, habilitan horas extras, adoptan tecnología para el registro electrónico de las jornadas, el cual será obligatorio a partir del primero de enero de 2027, todo con detalle y de manera en que no represente alzas considerables en los precios de productos y servicios que comercializan, explicó Alberto Quintana, director del Hub Norte Latam de Cegid.

“En general estamos convencidos de que es una oportunidad para que todas las empresas nos reorganicemos, nos reestructuremos y seamos más productivos, sin que esto implique necesariamente costos extraordinarios”, explicó Quintana

Refirió que, de entre los sectores productivos, el manufacturero, alimentario, avícola y ganadero enfrentan mayores retos, porque requieren cobertura continúa de personal.

Vienen topes a deducciones y nuevo parámetro para subvaluación

El registro electrónico de las horas trabajadas tendrá que ser correcto y preciso, pues su incumplimiento lleva a multas y la medida se complementa con la parte fiscal, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde este año en su lucha contra la evasión y elusión fiscal, busca materialidad de operaciones y personal contratado en auditorías.

Mientras avanzan disposiciones en materia laboral de años anteriores y este, que aprietan el cinturón de las empresas, las industrias analizan disposiciones que se perfilan para el siguiente año, a raíz de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley Aduanera, como parte del Paquete Económico 2027.

En el caso del sector automotriz, por ejemplo, cada año enfrentan un diferencial más pequeño con el salario mínimo, lo que presiona el alza de los salarios en esta industria.

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“Lo hemos dicho tanto al gobierno, como en el Legislativo; una cosa es que estemos de acuerdo en que se incrementen o se fortalezcan los derechos laborales, pero otra cosa es que hagas tantas cosas, en tan poco tiempo que te empiezan a afectar tu estructura de costos, pero que además no se están reflejando en productividad, porque no nada más es pagar más, es cómo tienes una agenda de productividad en el país y esa no está”, comentó a Expansión, Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Advirtió que aumentar los costos laborales, sin una agenda trazada para la productividad, resta competitividad y ventajas para operar en México.

Adicionalmente, para el siguiente año, se vienen cambios como los límites a las deducciones autorizadas para personas morales con ingresos mayores a 50 millones de pesos, y nuevas maneras de operación en la aduana de la autoridad, lo que representa riesgos para nuevas inversiones, y posibles atrasos en el tránsito de mercancías, ambas reformas ya pasaron y fueron aprobadas en Diputados, les falta el voto en Senadores.

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
Economía

El CCE advierte que cambios a deducciones pueden llevar a empresas a la quiebra

“En caso de nuevas inversiones te afecta de manera alta porque al momento que tú haces una nueva inversión, tienes ciertas facilidades como la deducción de activos, la depreciación inmediata de otras cosas. En el momento que ponen un límite a las deducciones fiscales, cuando haces una inversión vas a alcanzar más rápido ese límite, y por lo tanto de inmediato vas a pagar más de impuestos, porque tú vas a empezar a deducir una inversión con estas facilidades, cuando todavía no tienes un ingreso derivado de esa inversión; estás pagando de manera anticipada”, comentó el directivo de AMIA.

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De acuerdo con el dictamen de la reforma a la Ley del ISR, los diputados ya aprobaron que las deducciones para las empresas con ingresos mayores a 50 millones de pesos anuales, tengan topes a sus gastos deducibles; de 96.7% de los ingresos acumulables, o 99% de las deducciones autorizadas.

En tanto, la reforma a la Ley Aduanera quita un umbral que existe de 50% para que la autoridad aduanera determine si una mercancía es subvaluada o no.

“Cuando declaras el valor de una mercancía con la Ley vigente, puedes tener un diferencial de hasta 50% para que no te embargue la autoridad. Lo que se busca con la reforma es quitar ese 50%, de manera que en cualquier momento que la autoridad aduanera detecte que estás ingresando mercancías, declarando un valor menor al que ellos consideran, te pueden embargar, y eso se vuelve un proceso de meses para poder recuperar tus mercancías”, detalló Barquera.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT) Aduanas

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