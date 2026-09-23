Las cámaras empresariales alertan que limitar deducciones pegará a la inversión y el empleo

El Paquete Económico 2027 propone limitar las deducciones que determinadas empresas pueden utilizar para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La intención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es elevar la recaudación y cerrar espacios utilizados por compañías que durante años han reportado pérdidas o prácticamente no han pagado el impuesto.

La medida alcanzaría a personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que obtengan utilidad fiscal.

El problema, advierte el sector privado, es que la misma regla puede alcanzar a empresas que sí cumplen con el fisco, pero que por la naturaleza de su negocio tienen costos elevados y márgenes pequeños.

Distribuidores, abarroteros, mayoristas, comercios y pequeñas empresas aparecen entre los sectores que podrían resentir el cambio. Para organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el riesgo no termina en pagar más impuestos: puede llegar hasta las decisiones de inversión, contratación y permanencia en la formalidad.

José Medina Mora, presidente del CCE, reconoce el problema que Hacienda intenta resolver. La autoridad ha identificado empresas que acumulan años sin pagar ISR o que reportan pérdidas fiscales de manera recurrente, una situación que el gobierno busca contener mediante cambios en las deducciones y en el tratamiento de esas pérdidas.

“Esto es una buena medida para que aquellas empresas que no pagan impuestos los paguen. Pero afecta a otras”, dijo Medina Mora.

Pero la utilidad fiscal puede alejarse de la realidad financiera del negocio. Por eso el CCE acordó con la Secretaría de Hacienda abrir mesas especializadas para revisar la propuesta.