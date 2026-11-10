Gina Hinojosa abre una vía al T-MEC en Texas, pero deja dudas sobre exportaciones mexicanas para la IA

Una relación de 301,800 millones de dólares

El comercio de bienes entre Texas y México alcanzó 301,800 millones de dólares en 2025, según la oficina de desarrollo económico del gobierno texano. México lleva al menos 18 años como su principal socio comercial. En 2025, Texas le vendió 124,700 millones de dólares y le compró 177,100 millones. México ocupó el primer lugar en ambos flujos y recibió casi 28 de cada 100 dólares que Texas exportó al mundo.

El equipo de cómputo fue el producto que más compró Texas a México en 2025, con 34% del valor de sus importaciones de bienes desde el país. Le siguieron los vehículos automotores y las autopartes, con 9% cada uno, y el equipo de comunicaciones, con 4%

El peso de Texas como corredor es aún mayor, ya que por sus cruces pasa 75% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos, con Laredo y El Paso entre los principales puntos de entrada, según Coronado. Una demora en esos puentes puede afectar entregas de empresas con clientes o proveedores en otros estados.

Entre 2016 y 2025, empresas texanas reportaron 117 proyectos de inversión en México, con más de 31,000 millones de dólares de capital y más de 41,075 empleos asociados. En sentido inverso, las compañías mexicanas reportaron 45 proyectos en Texas, con 4,400 millones de dólares y 5,645 empleos.

Entre las mexicanas que más capital invirtieron en el estado en ese periodo figuran Gruma, Grupo Bimbo, Arca Continental, Cemex, América Móvil, Axtel, Envases, Emblemas 3D, Grupo PiSA, Amerisa Global Logistics y Bio Pappel. El vínculo con Austin importa tanto a las empresas que cruzan mercancías como a las que ya destinaron capital al mercado texano.

Los cruces fronterizos ponen a prueba el diálogo

La Texas Association of Business, cámara estatal de comercio, felicitó a Hinojosa y ofreció trabajar con su gobierno y la Legislatura en empleo e inversión. Del lado mexicano, Concanaco Servytur propuso una agenda con las nuevas administraciones y las cámaras de ambos países para facilitar el comercio, ampliar el intercambio de servicios y promover el turismo. Citó cruces como Laredo–Nuevo Laredo, Pharr–Reynosa y Brownsville–Matamoros. El Puerto de Brownsville también ofreció colaborar con la gobernadora electa para impulsar el comercio y el empleo en el Valle del Río Grande.

El antecedente de Abbott muestra lo que está en juego, pues en abril de 2022, sus inspecciones adicionales a los camiones procedentes de México provocaron filas y demoras. Texas retiró las revisiones reforzadas tras alcanzar acuerdos con los gobernadores de los cuatro estados mexicanos que colindan con Texas. Hinojosa propuso revisar la Operación Lone Star, el programa fronterizo de Abbott, y cuestionó el gasto estatal en vigilancia y detención de migrantes.