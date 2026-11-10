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Economía

Gina Hinojosa abre una vía al T-MEC en Texas, pero deja dudas sobre exportaciones mexicanas para la IA

México lleva al menos 18 años como principal socio comercial de Texas. En 2025, el estado le vendió 124,700 millones de dólares y le compró 177,100 millones.
mar 10 noviembre 2026 03:00 PM
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Fotoarte con Gina Hinojosa en primer plano. A la izquierda aparecen un mapa en turquesa y un puente fronterizo. A la derecha, una línea de ensamble de servidores. La composición vincula la relación comercial entre México y Texas con la propuesta de pausar los permisos para nuevos centros de datos.
Texas es uno de los principales puntos de conexión comercial entre México y Estados Unidos. (Expansión/ChatGPT)

El triunfo de Gina Hinojosa abre para México la posibilidad de tratar directamente con el próximo gobierno de Texas asuntos que van desde la infraestructura para el intercambio comercial entre ambas naciones hasta la seguridad y el abasto de agua.

La demócrata tiene previsto asumir el cargo en enero de 2027 y será la primera gobernadora latina de Texas . En la elección del 3 de noviembre obtuvo 52.8% de los votos, frente al 45.7% del republicano Greg Abbott, según el conteo preliminar al 9 de noviembre. Su ventaja fue de 7.1 puntos porcentuales, equivalente a más de 706,000 votos.

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El análisis Estados Unidos después de las urnas, de Public/Corporate Solutions Latam plantea que el cambio político en Texas y California ofrece a México la oportunidad de ampliar su diálogo con gobernadores, legislaturas estatales y autoridades locales. Ese contacto puede reducir la dependencia de Washington para atender problemas compartidos, como la migración, el agua y la infraestructura fronteriza.

Pero el cambio de gobierno también abre una incógnita para la industria mexicana. Ya como gobernadora electa, Hinojosa ratificó que quiere pausar los permisos para nuevos centros de datos hasta que Texas adopte reglas que protejan a las comunidades. Si la medida retrasa proyectos, también puede aplazar pedidos de México.

Qué puede discutir México con Texas rumbo a la revisión del T-MEC

La revisión del tratado comercial corresponde a los gobiernos federales. El margen de Austin está en las decisiones que afectan la operación de la frontera y en llevar a Washington las preocupaciones de las empresas que producen a ambos lados del Río Bravo.

El análisis también plantea mantener el diálogo con legisladores federales de ambos partidos. El cambio en el Congreso puede someter las medidas arancelarias a mayor escrutinio, aunque el Ejecutivo estadounidense conserva amplias facultades comerciales.

Estados Unidos no aceptó extender el T-MEC en la revisión conjunta de julio de 2026. El acuerdo sigue vigente y se revisará cada año mientras los tres países no acuerden su extensión.

La incertidumbre ya preocupa a las empresas. Roberto Coronado, vicepresidente sénior y economista sénior de la Reserva Federal de Dallas, señala que representantes de la industria le advirtieron que las revisiones anuales retrasarían decisiones de inversión y expansión.

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Una relación de 301,800 millones de dólares

El comercio de bienes entre Texas y México alcanzó 301,800 millones de dólares en 2025, según la oficina de desarrollo económico del gobierno texano. México lleva al menos 18 años como su principal socio comercial. En 2025, Texas le vendió 124,700 millones de dólares y le compró 177,100 millones. México ocupó el primer lugar en ambos flujos y recibió casi 28 de cada 100 dólares que Texas exportó al mundo.

El equipo de cómputo fue el producto que más compró Texas a México en 2025, con 34% del valor de sus importaciones de bienes desde el país. Le siguieron los vehículos automotores y las autopartes, con 9% cada uno, y el equipo de comunicaciones, con 4%

El peso de Texas como corredor es aún mayor, ya que por sus cruces pasa 75% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos, con Laredo y El Paso entre los principales puntos de entrada, según Coronado. Una demora en esos puentes puede afectar entregas de empresas con clientes o proveedores en otros estados.

Entre 2016 y 2025, empresas texanas reportaron 117 proyectos de inversión en México, con más de 31,000 millones de dólares de capital y más de 41,075 empleos asociados. En sentido inverso, las compañías mexicanas reportaron 45 proyectos en Texas, con 4,400 millones de dólares y 5,645 empleos.

Entre las mexicanas que más capital invirtieron en el estado en ese periodo figuran Gruma, Grupo Bimbo, Arca Continental, Cemex, América Móvil, Axtel, Envases, Emblemas 3D, Grupo PiSA, Amerisa Global Logistics y Bio Pappel. El vínculo con Austin importa tanto a las empresas que cruzan mercancías como a las que ya destinaron capital al mercado texano.

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Los cruces fronterizos ponen a prueba el diálogo

La Texas Association of Business, cámara estatal de comercio, felicitó a Hinojosa y ofreció trabajar con su gobierno y la Legislatura en empleo e inversión. Del lado mexicano, Concanaco Servytur propuso una agenda con las nuevas administraciones y las cámaras de ambos países para facilitar el comercio, ampliar el intercambio de servicios y promover el turismo. Citó cruces como Laredo–Nuevo Laredo, Pharr–Reynosa y Brownsville–Matamoros. El Puerto de Brownsville también ofreció colaborar con la gobernadora electa para impulsar el comercio y el empleo en el Valle del Río Grande.

El antecedente de Abbott muestra lo que está en juego, pues en abril de 2022, sus inspecciones adicionales a los camiones procedentes de México provocaron filas y demoras. Texas retiró las revisiones reforzadas tras alcanzar acuerdos con los gobernadores de los cuatro estados mexicanos que colindan con Texas. Hinojosa propuso revisar la Operación Lone Star, el programa fronterizo de Abbott, y cuestionó el gasto estatal en vigilancia y detención de migrantes.

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El freno a los centros de datos

Hinojosa quiere suspender las nuevas aprobaciones hasta que Texas adopte reglas para proteger a las comunidades. En campaña propuso que los operadores cubran los costos que sus proyectos imponen a las redes de agua y electricidad y que los vecinos tengan voz en la decisión de recibirlos.

La medida tendría alcance en un mercado que concentra cerca de 25% de la capacidad de centros de datos planificada en Estados Unidos, según la estimación que cita Jack Janasiewicz, estratega sénior de portafolio de Natixis Investment Managers Solutions.

“La gubernatura de Texas es el centro de atención inmediato, ya que la gobernadora electa Gina Hinojosa hizo campaña a favor de una moratoria en la construcción de nuevos centros de datos hasta que se promulgue un nuevo marco regulatorio del sector energía y agua, costos de infraestructura e impacto a la comunidad”, dice

El equipo de cómputo es el principal rubro de importación de Texas desde México, con un valor de 60,500 millones de dólares en 2025, según cifras de la Administración de Comercio Internacional de EU.

Es decir, uno de cada tres dólares que Texas gastó en mercancías mexicanas correspondió a equipo de cómputo. Dentro de ese rubro, los servidores son el vínculo más directo con los centros de datos. Ciudad Juárez ya fabrica servidores para esa industria.

Janasiewicz plantea que reglas más estrictas podrían aplazar proyectos en Texas o desplazar parte de la inversión hacia otros estados de EU.

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Texas Comercio exterior Revisión T-MEC 2026

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