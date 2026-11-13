Con los cambios aprobados a la Ley del ISR, las empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos al año , no podrán solicitar deducciones de más de 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite. Mientras, las empresas que deducen menos de este porcentaje, tendrán un límite de 99%. La disposición exenta al sector automotriz y a gasolineros.

Estimaciones de Hacienda refieren que estos límites a deducciones contribuirán a una equidad tributaria, y a la recaudación de entre 120,000 y 130,000 millones de pesos adicionales al erario. Su principal objetivo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es combatir la ejecución de planeaciones contables agresivas que buscan disminuir la base gravable para pagar menos impuestos.

Condonación de multas del SAT

En tanto, en la Ley del ISR se autoriza la ampliación del Programa de Regularización Fiscal para 2027 , en la que se elimina el límite de ingresos de hasta 300 millones de pesos para inscribirse. El Programa ofrece la condonación de hasta 100% de las multas, recargos y gastos de operación por deudas o créditos fiscales con el SAT.

Así se busca que poco más de 16,000 grandes empresas accedan al programa, las cuales aportan al erario más de dos billones 300,000 millones de pesos. De acuerdo con cifras de Hacienda, los grandes contribuyentes acumulan créditos fiscales por 1.1 billones de pesos, al cierre de septiembre pasado. La edición 2026 de este programa ha beneficiado a más de 38,000 contribuyentes, que han dejado entre 6,000 y 6,500 millones a la recaudación.

Mayores cobros para turistas

También, en la Ley Federal de Derechos se establece un incremento de 17.8% a la cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (Derecho de No Residente, DNR), que aplica a turistas y visitantes extranjeros de corta estancia.

El precio actual es de 983 pesos, y subirá a 1,158 pesos. Este es su segundo aumento anual consecutivo. De 2025 a 2026 pasó de 860.56 pesos a 983 pesos.