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Economía

Reducción a deducciones y mayores cobros a turistas ya son ley; publica gobierno Ley de Ingresos 2027

A partir de 2027, entrarán en vigor cambios en Ingresos, Ley del ISR y de Derechos, las cuales estipulan cambios en los cobros de impuestos, derechos y aprovechamientos.
vie 13 noviembre 2026 01:22 PM
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Foto de Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, participando en la conferencia matutina, acompañado de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La eliminación del límite para aplicar a la condonación de multas y recargos con el SAT busca que poco más de 16,000 grandes empresas accedan al Programa de Regularización Fiscal, las cuales aportan al erario más de dos billones 300,000 millones de pesos. De acuerdo con cifras de Hacienda, los grandes contribuyentes acumulan créditos fiscales por 1.1 billones de pesos. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro. )

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya hizo oficial la aplicación de topes a deducciones autorizadas de empresas, las condonaciones de multas, recargos y gastos de ejecución por créditos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de incrementos para el Derecho de No Residente (DNR) que aplica a turistas y visitantes extranjeros de corta estancia.

Estas disposiciones aplicarán a partir del primero de enero de 2027 y están en los decretos de Ley de Ingresos de la Federación, cambios en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

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Con los cambios aprobados a la Ley del ISR, las empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos al año , no podrán solicitar deducciones de más de 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite. Mientras, las empresas que deducen menos de este porcentaje, tendrán un límite de 99%. La disposición exenta al sector automotriz y a gasolineros.

Estimaciones de Hacienda refieren que estos límites a deducciones contribuirán a una equidad tributaria, y a la recaudación de entre 120,000 y 130,000 millones de pesos adicionales al erario. Su principal objetivo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es combatir la ejecución de planeaciones contables agresivas que buscan disminuir la base gravable para pagar menos impuestos.

Condonación de multas del SAT

En tanto, en la Ley del ISR se autoriza la ampliación del Programa de Regularización Fiscal para 2027 , en la que se elimina el límite de ingresos de hasta 300 millones de pesos para inscribirse. El Programa ofrece la condonación de hasta 100% de las multas, recargos y gastos de operación por deudas o créditos fiscales con el SAT.

Así se busca que poco más de 16,000 grandes empresas accedan al programa, las cuales aportan al erario más de dos billones 300,000 millones de pesos. De acuerdo con cifras de Hacienda, los grandes contribuyentes acumulan créditos fiscales por 1.1 billones de pesos, al cierre de septiembre pasado. La edición 2026 de este programa ha beneficiado a más de 38,000 contribuyentes, que han dejado entre 6,000 y 6,500 millones a la recaudación.

Mayores cobros para turistas

También, en la Ley Federal de Derechos se establece un incremento de 17.8% a la cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (Derecho de No Residente, DNR), que aplica a turistas y visitantes extranjeros de corta estancia.

El precio actual es de 983 pesos, y subirá a 1,158 pesos. Este es su segundo aumento anual consecutivo. De 2025 a 2026 pasó de 860.56 pesos a 983 pesos.

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Ingresos públicos llegarán por impuestos y deuda, petroleros se va a tercer lugar

El decreto de la Ley de Ingresos 2027 ya publicado refiere que el total de los ingresos públicos será por 10.64 billones de pesos, teniendo como principal fuente el pago de impuestos por 6.26 billones, los cuales representan el 59% de los ingresos totales. s ingresos públicos.

En tanto, los ingresos derivados de financiamientos serán 1.48 billones que representan el 14%. Mientras los ingresos por venta de bienes como el petróleo y prestación de servicios aportarán 1.46 billones, que representan el 13.7% del total.

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Paquete Económico ISR Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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