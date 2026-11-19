Pese a intereses Plata ofrece producto completo
Marcos Kantt dijo que, a pesar del CAT, los usuarios los eligen porque ofrecen un producto más completo que lo disponible en el mercado mexicano, con funciones de seguridad robustas y facilidad de uso.
“Banco Plata destaca por sus beneficios tangibles. Un atractivo programa de cashback, hasta 60 días de gracia para pagar y una experiencia digital intuitiva y fluida en nuestra app. Además, nuestro modelo está diseñado para fomentar hábitos financieros responsables”.
Nu defiende su CAT al dar inclusión
Diego Sierra acotó que, ante el CAT, gran parte de su base de clientes estaba excluida de la banca tradicional. Uno de cada dos de sus tarjetahabientes había sido rechazado previamente por otra institución y para el 55% representó su primera tarjeta de crédito.
El directivo añadió que, más allá de una tasa, las personas buscan acceso, claridad y una relación de confianza.
“Por eso apostamos, entre otras cosas, por la educación financiera para que conozcan y entiendan las características su línea de crédito y la utilicen en proporción a su capacidad de pago”:
“Asumir ese riesgo inicial se refleja en la tasa. Creemos que el crédito se mide por los beneficios y la transparencia que lo rodean, características que introdujimos al mercado y hoy empiezan a ser un estándar. Nuestra tarjeta no cobra anualidad, reposición ni penalizaciones ocultas y se gestiona 100% desde la app”.