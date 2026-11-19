El CAT es un arma de doble filo para Nu y Banco Plata: ¿cuánto cobran?

La estrategia de estos neobancos funciona pese al elevado Costo Anual Total (CAT), es decir el costo del crédito. En Nu México ronda el 150% y en el caso de Banco Plata el 169%.

Jorge Sánchez Tello consideró que el CAT elevado no frena al cliente, porque el costo de entrada es casi cero. Nu no cobra anualidad y Plata tiene una cuota de 199 pesos más IVA.

Si el usuario es totalero y paga su saldo cada mes, la tasa nunca se le aplica.

Para el exdirector del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef) esa estrategia es la más cuestionable, porque usan la narrativa de "inclusión financiera", pero en la práctica están trasladando un riesgo alto al usuario.

“Si una persona sin educación financiera pierde liquidez y deja de ser totalera, esas tasas superiores al 100% vuelven la deuda impagable en pocos meses. Facilitar el acceso al crédito con un clic sin acompañamiento puede derivar en una ola de sobreendeudamiento juvenil”.