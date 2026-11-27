Nu actualizará las tasas de rendimiento de sus Cajitas a partir del 1 de diciembre de 2026, un ajuste que modificará las ganancias que ofrece a quienes guardan dinero en estas herramientas de ahorro.
Nu bajará los rendimientos de sus cajitas en diciembre, pero hay una forma de conservar el 13%
¿Qué pasará con la Cajitas Turbo de Nu?
La fintech solo mantendrá el rendimiento anual de 13% en su Cajita Turbo, siempre que los usuarios cumplan con una condición para conservarlo.
Para conservar esta tasa, Nu establece que se deberá realizar una compra al mes con la tarjeta de débito o crédito por cualquier monto.
Las Cajitas Congeladas y Cajita 24/7 bajan sus rendimientos
De acuerdo con un aviso enviado a sus clientes por correo electrónico, los cambios aplicarán a distintas modalidades de ahorro que ofrece la plataforma, con tasas que dependerán de si el dinero permanece disponible, se congela por un plazo determinado o se mantiene en la modalidad Turbo.
Estos son los cambios:
La Cajita Nu 24/7 tendrá un rendimiento anual de 6.25%
Cajitas Congeladas hasta 6.55% anual, dependiendo del plazo que elija el usuario, que puede ser de 7, 28, 90 o 180 días.
Con la actualización de tasas, los rendimientos de las Cajitas quedarán de la siguiente manera:
Cajita Turbo: 13% anual, condicionado a realizar al menos una compra al mes con tarjeta Nu de débito o crédito.
Cajitas Congeladas:
- De 7 días será de 6.30%
- De 28 días será de 6.35%
- De 90 días será de 6.45%
- De 180 días será de 6.55%
Cajita Nu 24/7: 6.25% anual, con disponibilidad del dinero.
¿Cuánto bajan los rendimientos de las Cajitas Nu?
La Cajita Nu 24/7 pasará de un rendimiento de 6.50% anual a 6.25%.
Las Cajitas Congeladas quedan de la siguiente forma:
- De 7 días bajará de 6.55% a 6.30%
- De 28 días, de 6.60% a 6.35%
- De 90 días, de 6.70% a 6.45%
- De 180 días, de 6.80% a 6.55% anual
De esta forma, la reducción será de 0.25 puntos porcentuales en cada una de estas modalidades .
Esto es lo diferente de cada modalidad de Nu
La diferencia entre las modalidades está en la disponibilidad del dinero y las condiciones para obtener el rendimiento.
Mientras la Cajita 24/7 permite tener los recursos disponibles, las Congeladas ofrecen plazos definidos para mantener el ahorro y la Cajita Turbo conserva la tasa más alta, sujeta a una actividad mensual con la tarjeta.
¿Qué pasa si ya tienes dinero en una Cajita Congelada?
Para quienes ya mantienen ahorros en una Cajita Congelada antes del 1 de diciembre de 2026, Nu informó que la tasa pactada al momento de congelar el dinero no cambiará.
Esto significa que los usuarios conservarán el rendimiento que contrataron hasta que concluya el plazo seleccionado. La actualización de tasas no modificará las condiciones de los ahorros que ya se encuentran congelados.
La fecha cuando cambiarán los rendimientos de las Cajitas de NU
De esta manera, los cambios anunciados por Nu aplicarán a las nuevas condiciones de sus Cajitas a partir del 1 de diciembre, mientras que los depósitos congelados previamente mantendrán la tasa acordada durante el periodo correspondiente.