Tecnología
Tecnología

53% de las pymes carece de tiempo para operar su negocio; la IA emerge como solución

Estudios del sector indican que la automatización de tareas administrativas, análisis de datos y generación de reportes puede ahorrar cientos de horas al año a las pequeñas empresas y mejorar su productividad.
jue 12 marzo 2026 05:55 AM
La IA impacta a las pymes
La inclusión de IA en una pyme puede ayudar a ganar 1,000 horas al año, a través de la optimización en labores rutinarias. (Sorapop/Getty Images)

La integración de la inteligencia artificial (IA) ya es un pilar fundamental para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la actualidad. Según datos del Global AI Adoption Report, aproximadamente el 53% de las organizaciones reportan no tener suficiente tiempo para sus tareas, lo que genera una necesidad crítica de eficientar sus procesos mediante el uso de estas tecnologías.

De acuerdo con cifras de la Radiografía de Emprendimiento 2024, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México, la mala administración del negocio y la falta de disponibilidad de tiempo son la cuarta y sexta causa de quiebra para los emprendimientos en el país.

Ante esto, la IA generativa surge como una solución clave para mejorar la productividad. Según las estimaciones de Microsoft, en la actualidad el 45% de las empresas consideran una prioridad aumentar la capacidad de sus equipos, buscando que sean mucho más ágiles y productivos en sus operaciones diarias a través de estas herramientas de apoyo.

Y es que según datos del Observatorio de TeamSystem: IA y retos 2026, la inclusión de IA en una pyme puede ayudar a ganar 1,000 horas al año, a través de la optimización en labores rutinarias.

Históricamente, menciona Fernando Mendoza, gerente de soluciones para Pymes en Microsoft México, el acceso a tecnología de punta parecía reservado para grandes corporativos, pero la tendencia ha cambiado. Dado que en el país más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas, también se han desarrollado soluciones que acercan los recursos de vanguardia a este sector sin sacrificar funcionalidad ni seguridad.

Para Mendoza, un ejemplo de esta democratización tecnológica es la creación de productos diseñados específicamente para organizaciones que tienen entre 1 y 300 usuarios, las cuales permiten que las empresas pequeñas operen con las mismas capacidades de IA que las grandes organizaciones.

Es decir, a este nivel la IA no se trata solo de que una herramienta redacte más rápido un correo, sino de ayudar a automatizar reportes, resumir juntas, redactar propuestas o analizar datos en unos pocos minutos para ahorrar tiempo que se acumula en la operación diaria.

Sin embargo, el especialista detalla que la facilidad de adopción para una pyme radica en que la IA se integra directamente en aplicaciones cotidianas como Word, Excel o PowerPoint y al estar presente en dichas herramientas, la transición hacia una cultura de trabajo potenciada por IA se vuelve mucho más fluida.

Eso sí, Mendoza advierte que el impacto de la IA no es uniforme, ya que varía según el departamento de la empresa. Mientras que el área de finanzas puede maximizar el análisis de datos, el departamento de marketing puede enfocarse en la generación de recursos visuales y recursos humanos en el filtrado eficiente de candidatos.

En cuanto a la ruta de aprendizaje, la adopción la considera “natural” debido a que la mayoría de las personas ya utilizan alguna forma de IA de manera cotidiana. El reto principal no es la complejidad técnica, acota, sino desarrollar la habilidad de crear prompts adecuados para obtener los resultados esperados.

Al respecto, las cifras de Microsoft revelan que el 54% de las pymes en la región latinoamericana ya usa IA, mientras que en México la proporción es un poco mayor, pues alcanza al 64% de las pymes que ya han integrado herramientas de IA en sus operaciones cotidianas.

Pero la adopción de esta herramienta no debe ser individual o solo en unos cuantos equipos, concluye Mendoza, la verdadera eficiencia en una pyme se manifiesta cuando el uso de la IA se vuelve colectivo, porque cuando varios miembros de un equipo empiezan a interactuar con la herramienta, la organización puede medir realmente cómo se optimizan los procesos internos y se beneficia la rentabilidad del negocio.

