53% de las pymes carece de tiempo para operar su negocio; la IA emerge como solución

La integración de la inteligencia artificial (IA) ya es un pilar fundamental para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la actualidad. Según datos del Global AI Adoption Report, aproximadamente el 53% de las organizaciones reportan no tener suficiente tiempo para sus tareas, lo que genera una necesidad crítica de eficientar sus procesos mediante el uso de estas tecnologías.
De acuerdo con cifras de la Radiografía de Emprendimiento 2024, elaborada por la Asociación de Emprendedores de México, la mala administración del negocio y la falta de disponibilidad de tiempo son la cuarta y sexta causa de quiebra para los emprendimientos en el país.
Ante esto, la IA generativa surge como una solución clave para mejorar la productividad. Según las estimaciones de Microsoft, en la actualidad el 45% de las empresas consideran una prioridad aumentar la capacidad de sus equipos, buscando que sean mucho más ágiles y productivos en sus operaciones diarias a través de estas herramientas de apoyo.