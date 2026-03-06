Mercado Pago: “Las pymes en México tienen miedo a la fiscalización”

En México hay más de 5.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el Inegi, y emplean a casi 28 millones de personas, pero un elevado uso del efectivo, aunado al miedo de una auditoría del SAT, provocan que estas empresas crezcan menos de su potencial.

Una encuesta realizada por el Banco de México (Banxico) señala que el 91% de los mexicanos acostumbra a usar efectivo para sus gastos diarios, un 17% usa tarjeta de débito y un 4% la de crédito.

Rivas considera que el SAT no tiene ni la intención ni el interés de fiscalizar o vigilar a las pequeñas empresas, por lo que considera que las personas deberían perder el miedo a los pagos digitales.

“La fiscalización y la digitalización no vienen amarrados”, dijo.

Sobre la licencia bancaria, el directivo dijo que la tramitaron en septiembre de 2024 con el fin de mostrar su compromiso con la operación en el país, al tiempo que democratizan los servicios financieros.

“Queremos seguir penetrando nuestra capacidad de ofrecer servicios financieros dentro del país y el paso natural es esta licencia bancaria”, dijo. “Estamos aquí para quedarnos, queremos evolucionar”.

Destacó que el trámite de esta licencia marcó un cambio en el compromiso que tiene la firma de origen argentino con las operaciones en México. Mercado Pago inició operaciones en México desde 2019 y desde entonces han crecido de manera acelerada, asegura Rivas.

Sin dar detalles sobre el número de clientes o tenedores de tarjetas de crédito, Mercado Pago señaló que, ante el crecimiento acelerado que han tenido, tuvieron que buscar una figura más amplia que les diera certeza jurídica a ellos y sus clientes.

“La seguridad jurídica que nos da una licencia bancaria contra una IFPE es bastante más amplia”, explicó. “Las obligaciones también lo son, pero una licencia bancaria va en línea con el tamaño de la inversión y la cantidad de usuarios que tenemos”.