Revista Digital
Economía

Mercado Pago: “Las pymes en México tienen miedo a la fiscalización”

Pedro Rivas, director general de la fintech, asegura que ese temor al SAT frena el uso de pagos digitales y limita el crecimiento de pequeños negocios.
vie 06 marzo 2026 05:55 AM
mercado pago apuesta por mexico
Mercado Pago busca tener una licencia bancaria desde septiembre de 2024. (Anylú Hinojosa)

Las pymes de México tienen miedo a ser fiscalizadas y ese temor se traduce en que prefieren el uso del efectivo antes que los medios de pago digitales.

Pedro Rivas, director general de Mercado Pago -una fintech que está en trámite de obtener su licencia bancaria- considera que este miedo impide a las pymes crecer por encima de sus capacidades; ya cuando una empresa recibe efectivo, no es posible saber cuál es su capacidad de pago.

“En general, hay un miedo a la fiscalización en este país porque es prevalente en la mayor parte de los negocios chicos, medianos y grandes”, dijo en entrevista con motivo a la 89 Convención Bancaria .

En México hay más de 5.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el Inegi, y emplean a casi 28 millones de personas, pero un elevado uso del efectivo, aunado al miedo de una auditoría del SAT, provocan que estas empresas crezcan menos de su potencial.

Una encuesta realizada por el Banco de México (Banxico) señala que el 91% de los mexicanos acostumbra a usar efectivo para sus gastos diarios, un 17% usa tarjeta de débito y un 4% la de crédito.

Rivas considera que el SAT no tiene ni la intención ni el interés de fiscalizar o vigilar a las pequeñas empresas, por lo que considera que las personas deberían perder el miedo a los pagos digitales.

“La fiscalización y la digitalización no vienen amarrados”, dijo.

Sobre la licencia bancaria, el directivo dijo que la tramitaron en septiembre de 2024 con el fin de mostrar su compromiso con la operación en el país, al tiempo que democratizan los servicios financieros.

“Queremos seguir penetrando nuestra capacidad de ofrecer servicios financieros dentro del país y el paso natural es esta licencia bancaria”, dijo. “Estamos aquí para quedarnos, queremos evolucionar”.

Destacó que el trámite de esta licencia marcó un cambio en el compromiso que tiene la firma de origen argentino con las operaciones en México. Mercado Pago inició operaciones en México desde 2019 y desde entonces han crecido de manera acelerada, asegura Rivas.

Sin dar detalles sobre el número de clientes o tenedores de tarjetas de crédito, Mercado Pago señaló que, ante el crecimiento acelerado que han tenido, tuvieron que buscar una figura más amplia que les diera certeza jurídica a ellos y sus clientes.

“La seguridad jurídica que nos da una licencia bancaria contra una IFPE es bastante más amplia”, explicó. “Las obligaciones también lo son, pero una licencia bancaria va en línea con el tamaño de la inversión y la cantidad de usuarios que tenemos”.

Atención a las pymes

Para Rivas, una de las ventajas competitivas es el enfoque que le dan a los productos: que pueda atender a las necesidades de una persona pero que se ajuste a cuando esta persona tenga un emprendimiento.

Mercado Pago sabe que las pymes tienen menos flujo de dinero y que pueden tener un mejor termómetro de los gastos, los ingresos y los costos de su operación. Considera que hay mucho potencial para que las pymes sigan creciendo no solo en volúmen sino en complejidad.

“Creo que (las pymes) no tenían piso parejo para poder gestionar sus finanzas de la misma manera que tiene una compañía más grande”, señaló. “Nosotros les estamos dando muchas herramientas que creemos que pueden ser útiles para que puedan hacer su negocio”.

Sobre la inseguridad y un posible temor de hacer más inversiones en el país, Pedro Rivas dijo que tanto Mercado Pago como MercadoLibre están apostando por México y la región.

“Somos una compañía latinoamericana y hemos decidido adaptar la manera en la que operamos hacia las necesidades de los países donde servimos”, dijo.

Los ciclos macroeconómicos, como el año pasado en el que México tuvo un débil crecimiento, dijo que no inquietan a la empresa ya que no es la primera vez que enfrentan esas crisis en los países donde operan.

“Ya vivimos crisis, ya vivimos booms en diferentes países en la región; estamos relativamente acostumbrados a operar con la variabilidad que tiene América Latina”.

