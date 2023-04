TV Azteca reestructura Consejo de Administración; agrega a tres abogados

En un comunicado, Tv Azteca reveló que los nuevos perfiles de su Consejo serán: Rafael Rodríguez Sánchez, director general de la empresa; Jorge Luis Zúñiga Montiel, director de finanzas de la compañía; José Luis Delgado Molina, abogado; Mauricio Zarza Crecer, vicepresidente de Gastelum Abogados; y Jordi Oropeza Solórzano, socio fundador de Oropeza abogados.

En días pasados, la empresa, a través de un documento enviado a la Corte de Bancarrota de Estados Unidos, aseguró que no se le puede obligar a entrar a concurso mercantil en Estados Unidos debido a que sus operaciones tienen lugar en México, lo que justifica que el juicio se lleve a cabo en su país de origen para garantizar la imparcialidad.

TV Azteca ha calificado este intento de sus tres acreedores "sin precedentes" y afirmó que obligar a una compañía extranjera a declararse en bancarrota en otra nación, donde apenas tiene operaciones, es injusto.

Ahora la compañía está a la espera de la resolución de la jueza de la Corte de Nueva York para determinar si es aplicable la decisión de no entrar al Capítulo 11 en Estados Unidos.

Paralelamente, en México dos acreedores: The Bank of New York Mellon y London Branch buscan impugnar en México las medidas que obtuvo la empresa para blindarse de las acciones legales por parte de los tenedores de deuda de TV Azteca, así como pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud mantenga el estatus de pandemia de covid-19.