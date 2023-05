El sindicalismo independiente se abre paso entre amenazas y escepticismo

“Es una gran oportunidad para los compañeros y compañeras en sus diferentes fábricas de obtener una verdadera representación sindical, de organizarse, levantarse y pelear por sus derechos. Derechos que muchos años, por sindicatos corruptos, no han peleado”, refiere Joaquín Guzmán, secretario del Sindicato Independiente de los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain.

El trabajador de la planta ubicada en Morelos, propiedad del fabricante de materiales francés Saint Gobain, recuerda que el 28 y 29 de septiembre del año pasado se votó en el complejo la legitimación de su contrato colectivo de trabajo (comúnmente conocido por la sigla CTT), la cual fue aprobada por un 98% de los trabajadores.

El sufragio resultó en un incremento salarial directo de 9% y de 2% en prestaciones, pero el proceso no fue fácil, señala Guzmán, ya que el sindicato recibió una serie de amenazas, por parte de la anterior agrupación, la Confederación de Trabajadores y Campesinos, al tratar de darse a conocer entre la plantilla laboral.

“Cuando estábamos volanteando fuera de la planta para que nos conocieran, porque somos un sindicato independiente, sufrimos amenazas y agresiones físicas”, asevera.

Además del desconocimiento, Abelina Ramírez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, considera que aún hay varias etiquetas alrededor de la representatividad laboral, como “revoltosos”; sin embargo, la Reforma Laboral abre la oportunidad de que sean los empleados quienes realmente representen a la clase trabajadora.

“Ha sido difícil para organizarse porque los trabajadores no tienen tiempo para el sindicalismo, y muchos dicen que no creen en ello por los sindicatos pasados que no los han defendido y creen que no sirven”, dijo en una conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, considera que la naturalidad de las actividades en el campo –que implica que en un momento los trabajadores puedan estar en un lugar y para el siguiente en otro– podría poner en desventaja la cohesión y coordinación de los sindicatos independientes.