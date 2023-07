En lo que va de la actual administración no se ha entregado ni una nueva concesión minera, lo que ha hecho que las empresas gasten más en exploración, en miras de detectar yacimientos en el territorio que ya tienen concesionado.

“Hay que recordar que las minas se acaban, no son eternas, por eso debemos de explorar. Es fundamental para que continúe esta actividad, porque si no, no tendremos minas”, aseveró Gutiérrez.

Por ejemplo, la Camimex ya estima que para este 2023, la adquisición de equipo por parte de las empresas sea de 663.8 mdd, lo que significará un descenso anual de 6.1%.

Otra perspectiva de inversión hacia la baja es la de capacitación y productividad en los colaboradores, que podría totalizar en 35.3 mdd de los 63.4 millones registrados en 2022.